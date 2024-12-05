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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Erken seçim istemenin zamanı geldi"

'Kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız'

"Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz"

BİLECİK - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim istemenin zamanının geldiğini söyleyerek, "CHP iktidarının vatandaşı, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi ve esnafı kollayacağız. Bundan sonra da hem emekliler hem emekçiler için hem de güzel esnafımız için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Özel'in kentteki ikinci adresi Atatürk Bulvarı'nda kurulan kent lokantası önündeki açılış ve Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi ve Yaşam Alanı temel atma programı oldu. Özel, Bilecik'te yılbaşında 8 lira olan simidin fiyatının 12 liraya, bir bardak çayın 5 liradan 10 liraya çıktığını anlatan Özel, "Asgari ücretli Bilecik'te bu sene o asgari ücretiyle 1300 tane çay simit alıyormuş, şu anda 770'e düşmüş. 1300'ün neredeyse yarısı. Paranın satın alma gücü çay simit hesabıyla Bilecik'te yarı yarıya gerilemiş durumda" dedi.

"Kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız"

Emekli maaşlarına da değinen CHP Genel Başkanı Özel, "Emekliler, 2002 yılında bu iktidar geldiğinde 1,5 asgari ücret alıyorlardı. Tayyip Bey hiç ellemese, hiç ilişmese 'Sizi enflasyona ezdirmeyeceğim, enflasyon oranında zam vereceğim' deyip olmadık işler girişmese, bugün en düşük emekli maaşı 25 bin lira olacaktı. Ama başka işlere girişti, sizi 12 bin 500 emekli maaşına mahkum etti. Şimdi biz 2002'de 8 çeyrek altın alan, bugün 2,5 çeyrek altına düşmüş, en düşük emekli maaşına itiraz ediyoruz. Bilecik'te bir emekli bir çeyrek altın kaybetse aklı çıkar, bütün gün gezdiği yerleri dolaşır, o kaybettiği altını arar. Ama bugün Bilecik'te 1 emekli değil her emekli 1 çeyrek değil, 5,5 çeyrek altın, bir sefer değil her ay kaydediyor. Bu emeklilerin Tayyip Erdoğan'a verdikleri 'Erdoğan vergisidir.' Erdoğan'ın iktidarda olmasının onun zenginin dostu ama garibanın dostu olmamasının bedelini sizler ödüyorsunuz. İşte kaybettiğimiz altını, kaybettiğimiz yerde bulacağız. Emeklilere çağrımdır. İlk seçim sandığa koşacağız. Kaybettiklerimizi o sandıkta bulacağız" dedi.

"Erken seçim istemenin zamanı geldi"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, erken seçim istemenin zamanının geldiğini söyleyerek, "CHP iktidarının vatandaşı, emekliyi, emekçiyi, çiftçiyi ve esnafı kollayacak. Bundan sonra da hem emekliler hem emekçiler için hem de güzel esnafımız için çalışmaya, mücadele etmeye devam edeceğiz" dedi.

"Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasının devamında, "Bilecik'te asgari ücretlinin enflasyonu yüzde 90, Türkiye'de ortalama enflasyonu yüzde 80, Tayyip'i üzmeyen istatistik kurumunun baş harfleri TÜİK'e göre enflasyon yüzde 50 ama bunlar asgari ücrete yüzde 25-30 zam yapmanın hesabındalar. Biz CHP olarak bir büyük kampanyayı başlattık ve sürdürüyoruz. Asgari ücret talebimiz 30, bunun altında yokuz. Asgari alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Ayrıca bunu önerirken 30 bin liralık asgari ücret devletin sosyal güvenlik priminde de büyük bir artışa sebebiyet veriyor. Bu artışın bir kısmını küçük esnafa döndürmek zorundayız. Çünkü yanında bir kişi çalıştıran berber veya iki kişi çalıştıran eczacı, üç garson, bir bulaşıkçı, bir aşçı çalıştıran esnaf lokantasının 30 bin lira asgari ücret verecek mecali yoktur. Çünkü asgari ücret alan için düşüktür, veren için çok yüksektir. Bunun için CHP hazırlığını yaptı. Kanun teklifini verdi. 1 ile 10 arası asgari ücretli çalıştıranlara asgari ücretli başına 6 bin lira sosyal güvenlik prim desteği vermeyi öneriyoruz. Yani asgari ücret alan için 30 bin lira olurken, veren için 24 bin lira olacak. Bu iktidar zaten asgari ücreti 22-23 bin lira yapacak. Yani esnafa dokunmadan asgari ücreti 30 bin liraya çıkarmanın yolu ortadadır" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel konuşmasının ardından toplu açılış ve temel atma kapsamında beraberindekilerle butona bastı. Daha sonra kent lokantasının açılışını yapan Özel, vatandaşlara yemek ikram etti.