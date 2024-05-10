CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız' - Son Dakika
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Yerel

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız'

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Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. Özel, Kütahya ziyaretinde yaptığı konuşmada, 'Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız' dedi. İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, öğretmenlerin sesini duyuracaklarını söyledi.

10.05.2024 16:12  Güncelleme: 16:45
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CHP Genel Başkanı Özgür Özel: "Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız"

KÜTAHYA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, yerel seçimlerin ardından partisinin seçimi kazandığı il ve ilçelere teşekkür ziyaretlerini sürdürüyor. CHP lideri Özel, Kütahya ziyaretinde yaptığı konuşmada, "Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız" dedi.

CHP İl Başkanı Tamer Yenikaya ve Belediye Başkanı Eyüp Kahveci'yi tebrik eden Özel, ardından partililere seslendi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin Kütahya İl Başkanlığında, "Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık yapmayız, kimseyi dışlamayız ama sokaktan korkmayız, meydanları boş bırakmayız. Mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız, sokaklardan korkmayacağız" dedi.

İktidarın ekonomi politikalarını eleştiren Özel, "Evet ekonomi zor durumda ama bunu bu hale getiren ne emeklidir ne emekçidir ne çiftçidir ne de Bağ-Kur'lu esnaftır. Bunu bu hale getirip sonra bir gölge IMF programıyla kemer sıkmak, tasarruf istemek, öğretmen atamamak, bunlar IMF'nin hayaletidir" diye konuştu.

Özel, 18 Mayıs'ta İstanbul'da düzenleyecekleri mitingde öğretmenlerin sesini duyuracaklarını söyledi. Özel, "Muhataplarımızla konuşuruz, isteklerimizi söyleriz, makamlara saygısızlık yapmayız, kimseyi dışlamayız ama sokaktan korkmayız, meydanları boş bırakmayız, mücadeleyi de sonuna kadar yapacağız. Bu parti kaybedilmiş bütün hakları geri alacak. Anayasal hakları geri alacağız, sokaklardan korkmayacağız. Avrupa'da emekliler 3-4 bin Euro alırken, 270 Euro alıyor emeklimiz. 10 bin lira... Karnını doyurursan evin kirasını veremezsin. Evin kirasını ödersen aç kalırsın. ya aç kal, ya sokakta kal diyen, emekliyi perişan eden bu maaşa Cumhurbaşkanımızla da konuştum, Devlet Bey'e de söyledim. Bu işin siyaseti yok. El ele vereceğiz, emeklinin maaşını önce asgari ücrete çıkartacağız. Buna ses vermiyorlar, o zaman sesimizi yükselteceğiz" ifadelerini kullandı.

Özel, konuşmasını söyle sürdürdü:

"Son Cumhurbaşkanı gibi değil ilk Cumhurbaşkanı gibi davranacağız. Mehmet Şimşek çıkmış kemer sıkmaktan bahsediyor, tasarruftan bahsediyor, acı reçeteden bahsediyor. Evet ekonomi zor durumda ama bunu bu hale getiren ne emeklidir ne emekçidir ne çiftçidir ne de Bağ-Kur'lu esnaftır. Bunu bu hale getirip sonra bir gölge IMF programıyla kemer sıkmak, tasarruf istemek, öğretmen atamamak, bunlar IMF'nin hayaletidir. Bakın memlekette bir hayalet dolaşıyor. Bu hayalet çiftçiden, emekliden, köylüden tasarruf istiyor. Ey Mehmet Şimşek Gulyabani'ni al bizim kapımızdan, bizim penceremizden çekil. Zenginlerden iste. Artık yoksulun gırtlağına çökmenin zamanı bitti, adalet istiyoruz. Sudan, sütten, sigaradan alıyor vergiyi yüzde 65, yüzde 20-25 sizlerin aldığı maaşlardan kesiyor. Sen vergi kaçıran yandaşlarından vergiyi topla, bu vatandaşın yakasından düşün artık. Artık vergiyi kazanandan alacaklar, garibanın yakasından düşecekler. Bunun için sadece size ihtiyaç var, meydanları doldurmaya ihtiyaç var. Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız. Siz mücadele ettikçe, biz mücadele ettikçe bu bozuk düzen değişecek. Adaletli, hakça bir düzen gelecek."

CHP Genel Başkanı Özgür Özel: \'Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız\'
Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CHP Genel Başkanı Özgür Özel: 'Kim hakkını arıyorsa yanında olacağız' - Son Dakika

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