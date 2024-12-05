CHP Hatay'da Danışma Toplantısı - Son Dakika
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Yerel

CHP Hatay'da Danışma Toplantısı

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CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, Hatay'da parti görüşlerini alarak kalkınma vurgusu yaptı.

05.12.2024 18:21
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Haber: Burcu Özkaya Günaydın

(HATAY) - CHP Genel Başkan Yardımcısı Murat Bakan, partisinin Hatay İl Danışma Kurulu'na katıldı. Bundan sonraki arzularının sadece birinci parti olmak değil, aradaki farkı da açabilmek olduğunun altını çizen Bakan, "Çalışmayı sahada, parlamentoda, mecliste yürütüyoruz. Diğer taraftan da parti programının yazılması anlamında sizlerin görüşlerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP Hatay İl Danışma Kurulu, CHP İçişleri Bakanlığı'ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcı ve İzmir Milletvekili Murat Bakan, CHP Hatay Milletvekilleri Mehmet Güzelmansur ve Servet Mullaoğlu, CHP Hatay İl ve İlçe örgütü yöneticileri ve çok sayıda partilinin katılımıyla toplandı.

Toplantıda ilk konuşmayı CHP Hatay İl Başkanı Hakan Tiryaki yaptı. Hatay'ın hala kalkınamadığını, deprem bölgesi olduğunun altını çizen Tiryaki, "Depremde hala esnafımız kendi dükkanına kavuşamadı. 6 Şubat gecesi herkesin evi, ailesi vardı. Bir sabah uyandığımızda çoğunu kaybederek, hayatımıza devam ediyoruz. Aradan 23 ay geçti hala ilk günkü gibi acıyı taşıyoruz. Çünkü Hatay'da hiçbir şey değişmedi" dedi.

Bu mücadeleyi yürütürken tek çare kaldığını, onun da CHP iktidarı olduğunu belirten Tiryaki, iktidar olduklarında bu mücadeleye Hatay halkını da dahil ederek Hatay'ı eski güzel günlerine kavuşturacaklarına dikkat çekti.

"Çalışmayı parlamento, sahada, mecliste yürütüyoruz"

Yerel seçimlerden sadece birinci parti çıkmadıklarını, yapılan araştırmalarda CHP'nin birinci parti olmaya devam ettiğini aktaran Murat Bakan ise "Bizim bundan sonraki arzumuz sadece birinci parti olmak değil aradaki farkı açabiliyor olmak. Çalışmayı sahada, parlamentoda, Meclis'te yürütüyoruz. Diğer taraftan da parti programının yazılması anlamında sizlerin görüşlerini alıyoruz" şeklinde konuştu.

CHP'nin belirlediği politika alanları olduğunu, Türkiye içi politika alanına dair bazı başlıklar sunarak, buradan çıkacak tartışmalar üzerinden politika belirleneceğini belirten Bakan, şöyle konuştu:

"Demokrasi ve hukuk devleti, göç krizi, adalet ve insan hakları, ekonomik kalkınma, yolsuzluk, sosyal güvenlik, afetlere karşı dirençli şehirler gibi başlıklarımız var. Bu alanlarla ilgili düşüncelerinizi önemsiyoruz. Bunlarla ilgili çözüm, öneri bekliyoruz. Parti politikalarının oluşması noktasında sizin görüşlerinize ihtiyacımız var. İktidar yürürken, iktidara hazır olmak gerekir. Bu da tavandan aşağıya doğru değil, aşağıdan yukarıya doğru örgütlenmeyle olacak."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Hatay'da Danışma Toplantısı - Son Dakika

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