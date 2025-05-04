CHP İlçe Başkanlarından Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama - Son Dakika
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CHP İlçe Başkanlarından Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama

Muğla'daki CHP ilçe başkanları, partilerinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, bunun demokrasiye ve halka yapıldığını belirttiler. Başkanlar, saldırının iktidarın nefret dilinin bir sonucu olduğunu ifade etti.

04.05.2025 18:22  Güncelleme: 23:06
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(MUĞLA) - Muğla'daki CHP ilçe başkanları, partilerinin Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınadılar.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, Yatağan İlçe Başkanı Mehmet Kemiksiz, Kavaklıdere İlçe Başkanı Cengiz Doğan, Ula İlçe Başkanı Mustafa Özdeş, Bodrum İlçe Başkanı Tuna Işın, Ortaca İlçe Başkanı Özcan Özsoy, Köyceğiz İlçe Başkanı Tanju Satılmış ve Seydikemer İlçe Başkanı Cemil Daydır, Fethiye Belediyesi tarafından düzenlenen 3. Mustafa Kiremitli Yağlı Güreşleri etkinliği dolayısıyla bir araya geldiler.

CHP Fethiye İlçe Başkanı Mustafa Koyuncu, burada yaptığı açıklamada, Özel'e yönelik saldırının partilerini durduramayacağını belirterek, "Bizi tekme, tokat ve fiziki saldırılarla durduramayacaklar. Bunu zaten kendileri de biliyor, istedikleri kadar uğraşsınlar. Adalet ile yaptıklarını şimdi tekme, tokat ile yapmaya çalışıyorlar. Biz bunun karşısında dimdik duruyoruz. İktidara doğru gittiğimizin göstergesi budur" dedi.

Koyuncu, parti örgütü olarak Özel'in yanında olduklarını vurguladı.

CHP Bodrum İlçe Başkanı Işın ise saldırının nefret dilinin sonucu olduğunu savunarak, "Bu, tek adam iktidarının yıllardır kullandığı nefret dilinin Türkiye'ye getirdiği durumdur. Türkiye'nin birinci partisinin genel başkanına atılan bu tokat aslında nefret dilinin bir sonucudur. Ama aynı tokat ile biz kendilerini ilk seçimde evlerine göndereceğiz" ifadelerini kullandı.

Ortaca İlçe Başkanı Özsoy, saldırının demokrasiye yönelik olduğunu belirterek, "Hiçbir zaman zorbalıkla bizi susturamayacaklarını biliyorlar. Önümüze konan seçim sandıkları ile onları evlerine göndereceğiz" dedi.

Köyceğiz İlçe Başkanı Satılmış da saldırıyı şiddetle kınarken, CHP'nin mücadele geleneğine vurgu yaptı.

Seydikemer İlçe Başkanı Daydır ise saldırının "86 milyona yapıldığını" ifade ederek, tek adam rejiminin ülkeyi ayrıştırdığını kaydetti.

Ula İlçe Başkanı Özdeş ise açıklamasında, "Bu atılan yumruk genel başkanımıza değil, halka, hakka, hukuka ve adalete atılan bir yumruktur" ifadesini kullandı.

Yatağan İlçe Başkanı Kemiksiz de saldırıyı "şiddetle kınadığını" ifade ederek, "Demokratik yollarla ülkede Cumhurbaşkanları ve hükümetler değiştirilir. Hiçbir zaman şiddet ile değiştirilemez. Sandıkta muhakkak bunların hesabı sorulacaktır" dedi.

Kavaklıdere İlçe Başkanı Doğan ise, "Bu Genel Başkanımıza atılan yumruk, günlerden beri yapılan saldırıların neticesinde genel başkanımıza kadar çıktı. Bizler bunu kınıyoruz. İlk genel seçimde dersi vereceğiz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Özgür Özel, Politika, Güvenlik, Yerel, Dünya, Muğla, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP İlçe Başkanlarından Özgür Özel'e Yönelik Saldırıya Kınama - Son Dakika

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