CHP, Kapaklı Belediyesi\'ndeki Maaş Ödemelerini Protesto Etti

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Haber: Adem Çil

(TEKİRDAĞ) - Tekirdağ'da CHP Kapaklı İlçe Örgütü, AK Parti yönetimindeki Kapaklı Belediyesi'nde personelin maaşının ödenmemesini protesto etti. İlçe Başkanı Emir Tarcan, "30 milyona, 50 milyona ben bu işi yaparım diyen şirketler yerine 60 milyona yapan şirketlere ihaleler verildi. Burada bir rant sağlandı ve belediyenin parası heba edildi. Metrelerce arsalar, tarlalar ve yerler satıldı. Bu arsalar satıldığı gibi parası da buhar oldu gitti" dedi.

CHP Kapaklı İlçe Başkanlığı, Kapaklı Belediyesi önünde bulunan alana eylem çadırı kurdu. İlçe Başkanı Emir Tarcan, şunları söyledi:

"Hesaplarına komik bir rakam yattı"

"Emekçi kardeşlerimizin aldığı maaşlar kötü durumda, son olarak da memurlar maaşlarını alamadı. Hesaplarına 16 bin lira gibi komik bir rakam yattı. Bugün yanımızda sendika şube başkanımız da var. Ama içeride olan sendikaya, bir eylem planınız var mı diye sorduk. Herhangi bir şey yapmayacaklarını söylediler. Onlar yapmıyorsa da biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak emekçilerin ve memurların yanında olduğumuzu bugün göstermek istedik.

"16 bin lira sus payı verildi"

Aramıza gelecek birçok memur arkadaşımız da vardı ama bugün buraya geleceğimizi öğrendikten sonra bir baskı yaratılmış belediyede. Maalesef ki belediyenin durumu ortada. Ama sadece belediye çalışanlarına maaş yatmama durumu var. Kendi yandaşlarına, yakınlarına 150 binden fazla maaş yatıyor. Bunları da tespit ettik. 150 bin liradan daha fazla kendi yakınlarına maaş bağlandığı ve ödendiğine net eminiz. Buna karşı olarak memurlara 16 bin lira sus payı verildi. Biz bugün çadırı kurduğumuzda 'Gerek yok, maaşları bugün yatıracağız' dediler. Ama yatırsalar da yatırmasalar da yaklaşık 5 ay gibi bir süre maaşlar geç yatacakmış.

"Belediye kötü durumda

Sizlere soruyorum. 30 milyona, 50 milyona ben bu işi yaparım diyen şirketler yerine 60 milyona yapan şirketlere ihaleler verildi. Burada bir rant sağlandı ve belediyenin parası heba edildi. Metrelerce arsalar, tarlalar ve yerler satıldı. Bu arsalar satıldığı gibi parası da buhar oldu gitti. Bugün yaşanan sıkıntıları da hep beraber görmüş olduk. Belediyede ikram edilen çikolataların bile parasının ödenmediği faturalarıyla elimizde. AK Partili Kapaklı Belediyesi maalesef ki iflas etmiş durumda. Bunları seçim döneminde pek çok kez dile getirmiştik. Keşke haksız çıksaydık ama çıkmadık. Kapaklı Belediyesi çok kötü durumda."