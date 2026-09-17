CHP’li Alp, Kars'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

CHP’li Alp, Kars'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
CHP’li Alp, Kars\'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde, 1920 yılında Kars'ın kurtuluşu sırasında dedeleri tarafından havaya uçurulduğunu belirttiği eski köprünün olduğu yerde yaptığı açıklamada, Ermenistan sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.

Haber: Tacettin DURMUŞ

(KARS) - CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Ermenistan sınırında bulunan Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Şahnalar köyünde, 1920 yılında Kars'ın kurtuluşu sırasında dedeleri tarafından havaya uçurulduğunu belirttiği eski köprünün olduğu yerde yaptığı açıklamada, Ermenistan sınırının yeniden açılması çağrısında bulundu.

Köprünün kendisi açısından tarihi bir öneme sahip olduğunu belirten Alp, "Kars'ın kurtuluşu sırasında 1920 yılında buradan gelen ikmal yollarını kesebilmek için benim dedelerim tarafından bu köprünün yerinde bulunan eski köprü havaya uçurulmuştu. Bundan sonra Kars'ın kurtuluşu gerçekleşti" dedi.

Alp, 106 yıl sonra aynı noktadan Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaparak, "106 yıl sonra ben Kars milletvekili olarak bu köprü üzerinden Ermenistan kapısının açılmasını talep ediyorum. 106 yıl önce biz burada şehit verdik. Bugün o acılarımızın yerine halkımızın huzurunu ve refahını önceliyoruz" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan-Ermenistan ilişkilerine de değinen Alp, "Azerbaycan'la olan sorunlar kalıcı bir barışa evrilerek Ermenistan sınırının tekrar açılmasını ve bu hattan ticaretin başlamasını istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA
Cumhuriyet Halk Partisiİnan Akgün AlpMilletvekiliErmenistanAkyakaYerelKarsSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Umman Denizi’nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı Umman Denizi'nde Pakistan ve Hindistan savaş gemileri çarpıştı
Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı Seferihisar Belediyesi operasyonunda 29 şüpheli tutuklandı
Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı Belçikalı vekil, bölge parlamentosu ek binasındaki tuvalette gece boyu kilitli kaldı
Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar Bir ilimiz bu skandalla çalkalanıyor! 29 yaşındaki kadına toplu cinsel istismar
Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı Batan geminin kaptanı Yaşar Kayhan son yolculuğuna uğurlandı
Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti Eşini çalıştığı markette öldürüp aynı silahla intihar etti
13:00
Galatasaray’ın kapısını Osimhen için çalacaklar Cevap şimdiden net
Galatasaray'ın kapısını Osimhen için çalacaklar! Cevap şimdiden net
12:15
Kurtlar Vadisi’ndeki “Muhsin Yazıcıoğlu“ detayı yeniden gündem oldu
Kurtlar Vadisi'ndeki "Muhsin Yazıcıoğlu" detayı yeniden gündem oldu
12:14
MSB’den Yunanistan’a Meis uyarısı “Müsamaha göstermeyeceğiz“
MSB'den Yunanistan'a Meis uyarısı! "Müsamaha göstermeyeceğiz"
11:42
Kadir İnanır’ın 28 mirasçısına soğuk duş
Kadir İnanır'ın 28 mirasçısına soğuk duş
11:27
SPK duyurdu 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
SPK duyurdu! 7 şirketin fonları işleme kapatıldı
11:15
Ayasofya’nın altında 9 kilometrelik gizli dünya Bakan Ersoy açıkladı
Ayasofya'nın altında 9 kilometrelik gizli dünya! Bakan Ersoy açıkladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.09.2026 13:01:37. #7.12#
SON DAKİKA: CHP’li Alp, Kars'ta Ermenistan sınırının açılması çağrısı yaptı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement