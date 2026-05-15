CHP Heyeti Adıyaman'da… Genel Başkan Yardımcısı Atabay: 'Chp İktidarında Tarım Politikaları Değişecek'

(ADIYAMAN) – CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay, "Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tarım politikaları değişecek. Bu bölgenin ve Adıyaman'ın üretim kapasitesini biliyoruz. Tarıma dayalı sanayiyi güçlendirecek bir anlayışla hareket edeceğiz" dedi.

CHP'nin saha çalışmaları kapsamında Adıyaman'a gelen CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ile Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan ve partililerle birlikte Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'yi ziyaret etti. Ziyarette kentte yürütülen çalışmalar, deprem sonrası yeniden yapılanma süreci ve Adıyaman'ın temel sorunları ele alındı. Ziyaretin ardından CHP heyeti, il ve ilçe örgütlerinin katılımıyla basın mensuplarıyla bir araya geldi.

ENGİN DOĞAN: 'SOKAKTA, PAZARDA, HALKIN İÇİNDEYİZ'

Belediyeye ait sosyal tesiste gerçekleştirilen toplantıda konuşan CHP Adıyaman İl Başkanı Engin Doğan, "Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in talimatlarıyla Cumhuriyet Halk Partisi tüm örgütleriyle sokakta, pazarda, çarşıda. Bugün Ekonomi Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Güldem Atabay ve Ulaştırma ve Altyapı Politi Kurulu Başkanı Sibel Yanıkömeroğlu Adıyaman'da bizlerle birlikte" dedi. Adıyaman'ın uzun yıllardır ihmal edildiğini belirten Doğan, özellikle tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlara dikkati çekerek, CHP olarak halkın yanında olmaya devam edeceklerini ifade etti.

ATABAY: 'SORUNLARIN DEĞİŞMEDİĞİNİ GÖRÜYORUZ'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Güldem Atabay ise daha önce de deprem sonrası Adıyaman'da bulunduğunu belirterek, kentin toparlanma sürecini yakından takip ettiklerini söyledi.

Atabay, belediyenin çabalarına rağmen merkezi yönetim desteğinin yetersiz kaldığını savunarak, "Adıyaman'da çok sevgili Belediye Başkanımız Abdurrahman Tutdere canla başla çalışıyor ancak hükümet tarafından gerekli ilginin gösterilmediğini ve kaynakların yeterince aktarılmadığını görüyoruz" diye konuştu. Kentte çevre yolları, su sorunu, tarımsal destek eksikliği, tütün üreticilerinin yaşadığı sorunlar ve işsizlik gibi birçok yapısal problemin bulunduğunu ifade eden Atabay, CHP iktidarında bölgesel kalkınma politikalarının devreye alınacağını söyledi.

"TARIM VE SANAYİ BİRLİKTE ELE ALINACAK"

Atabay, Adıyaman'ın kalkınmasında tarım ve hayvancılığın stratejik önem taşıdığını belirterek, tarıma dayalı sanayi yatırımlarının artırılması gerektiğini ifade etti.

"Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında tarım politikaları değişecek. Bu bölgenin ve Adıyaman'ın üretim kapasitesini biliyoruz. Tarıma dayalı sanayiyi güçlendirecek bir anlayışla hareket edeceğiz" diyen Atabay, bölgesel eşitsizliklerin azaltılmasının Türkiye'nin genel kalkınma hedefleri açısından da önemli olduğunu kaydetti."

YANIKÖMEROĞLU: 'ADIYAMAN LOJİSTİK VE ÜRETİM MERKEZİ OLABİLİR'

CHP'nin Ulaştırma ve Altyapı Politika Kurulu Başkanı Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu, CHP'nin 81 ilde sürdürdüğü saha çalışmaları kapsamında Adıyaman'da olduklarını belirterek, ziyaretlerinin yalnızca seçim vaatleri anlatmak amacı taşımadığını söyledi.

Yanıkömeroğlu, "Buraya yalnızca politikalarımızı anlatmaya değil, daha çok sizleri dinlemeye, sorunları yerinde tespit etmeye ve çözümleri birlikte üretmeye geldik" dedi. Türkiye'de ulaştırma ve altyapı politikalarının yeniden ele alınması gerektiğini savunan Yanıkömeroğlu, CHP iktidarında kamu ihalelerinde şeffaflık sağlanacağını, kamu zararına yol açtığı öne sürülen projelerin yeniden değerlendirileceğini belirtti.

ULAŞIM VE ALTYAPI PROJELERİ SIRALANDI

Yanıkömeroğlu, CHP'nin ulaşım ve altyapı vizyonuna ilişkin de açıklamalarda bulundu. Yanıkömeroğlu, CHP iktidarında demiryolu ağının 10 yıl içinde 11 bin kilometreden 25 bin kilometreye çıkarılması, yüksek hızlı tren ağının 9 bin 500 kilometreye ulaştırılması, otoyol ağının 10 bin kilometreye çıkarılması, kırsal alanlarda ulaşım imkanlarının artırılması, toplu taşımanın güçlendirilmesi, güçlü internet ve mobil iletişim altyapısının kurulması, depreme dayanıklı altyapı projelerinin hayata geçirilmesinin hedeflendiğini belirtti.

Yanıkömeroğlu, Adıyaman'ın stratejik konumu nedeniyle üretim ve lojistik merkezi haline gelebileceğini ifade ederek, "Adıyaman gibi kentlerin potansiyelini görüyoruz. Şehrin altyapı, ulaşım ve iletişim sorunlarını çözmekte kararlıyız" dedi.

STK VE MESLEK ODALARIYLA DA BULUŞACAKLAR

CHP heyetinin programı kapsamında esnaf ziyaretleri gerçekleştireceği, sivil toplum kuruluşları, meslek odaları ve sendika temsilcileriyle bir araya geleceği öğrenildi. Parti yetkilileri, Adıyaman'daki temaslardan elde edilen görüş ve önerilerin CHP'nin politika çalışmalarına doğrudan yansıtılacağını ifade etti.