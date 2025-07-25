CHP\'li Belediyelerde Mobbing İddiaları Artıyor

CHP'li Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesinde örgütlenmek için sendikaya üye olmak isteyen personele mobbing uygulandığı iddia edildi. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan işçiler, tepkilerini "Bizzat başkan ve bürokratları eliyle eliyle baskı yapılıyor. Sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanı ne yazık ki işçilerin özgür iradesiyle sendika seçmelerine bile tahammül edememektedir" sözleriyle dile getirdi.

Denizli'de CHP'li belediyelerde çalışan emekçilere yönelik baskı iddiaları artarak devam ediyor. DİSK Genel-İş Sendikası, Denizli Büyükşehir Belediyesi ile Pamukkale Belediyesindeki örgütlenme çalışmalarına karşı, sendikaya üye olmak isteyen işçilere baskı uygulandığını öne sürdü. Büyükşehir belediyesi önünde eylem yapan işçiler, kendilerine baskı yapan 17 bürokratın isimlerini tek tek açıklayarak, bu kişiler hakkında suç duyurusunda bulunduklarını söyledi. Eylemci işçilere Genel-İş Sendikası Genel Başkan yardımcıları Al Haydar Kara ve Faruk Saral ile vatandaşlar da destek verdi.

Sendika olarak 1,5 yılı aşkın bir süredir Denizli Büyükşehir Belediyesinde örgütlenme çalışması yaptıklarını açıklayan Faruk Saral, "Bu süre içinde birçok engelleme ve baskıya rağmen işçiler 'Genel-İş' dedi ve çoğunluğu sağladık. Ancak Denizli Büyükşehir Belediyesinde çalışan işçilere yönelik, sendikal hak ve özgürlükleri hiçe sayan sistematik baskılar her geçen gün artmakta; hukuk dışı uygulamalar açıkça sergilenmektedir. Belediye Başkanı Bülent Nuri Çavuşoğlu başta olmak üzere, belediye yönetimi, bürokratları ve bağlı birimlerdeki amirler eliyle sürdürülen bu baskı süreci, yalnızca sendikal örgütlenme hakkımızı engellemekle kalmamakta, aynı zamanda Anayasa ve uluslararası sözleşmelerle güvence altına alınmış temel haklarımızı da ayaklar altına almaktadır" dedi.

"Sosyal demokrat olduğunu iddia eden Başkan işçilerin özgür iradesine tahammül edemiyor"

"Denizli'de sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanına yakışmayan bir tutum sergilenmektedir" diyen Saral, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sosyal demokrat olduğunu söyleyen bir belediye başkanı ne yazık ki işçilerin özgür iradesiyle sendika seçmelerine bile tahammül edememektedir. Sendika olarak iş yerinde çoğunluğu sağlamamıza rağmen, bu durumun resmiyet kazanmasını engellemek için türlü ayak oyunları devreye sokulmaktadır. Örgütlenme hakkımız fiilen gasp edilmeye çalışılmaktadır. Bu tutum yalnızca hukuksuz değil; aynı zamanda çalışanların iradesine ve demokratik sendikacılığa yönelik açık bir saldırıdır. Belediye yönetimi, işçilere ve üyelerimize yönelik açık ya da örtülü tehditler savurmakta, sistematik mobbing uygulanmakta ve sendikadan istifaya zorlayan baskıcı uygulamalara başvurmaktadır. Bu durum, sadece sendikal hakların değil, insan onurunun da yok sayıldığını açıkça ortaya koymaktadır. Bizler, baskılara boyun eğmeyen, emeği için direnen emekçiler olarak bu hukuksuzluğa sessiz kalmayacağız. Denizli Büyükşehir Belediyesi yöneticileri, sendikal hak ve özgürlükleri engelleyerek açıkça suç işlemektedir. Bu nedenle yasal haklarımız çerçevesinde suç duyurusunda bulunduğumuzu da kamuoyunun bilgisine sunarız."

Sözleri sık sık sloganlarla kesilen Genel Başkan Yardımcısı Saral, Denizli Büyükşehir Belediyesini yasalara uymaya, yürüttüğü baskı politikasından derhal vazgeçmeye, sendikal hak ve özgürlüklere saygı göstermeye davet etti. - DENİZLİ