CHP'li Açıkel: Yozgat’ta çiftçi ve esnaf büyük sıkıntıda

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT)- CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, Yozgat'ın Yerköy ilçesinde esnafın sorunlarını dinledi. Açıkel, "Çiftçimizin ise Mercimekte yüzde 80'e Nohutta yüzde 80'e varan, şeker pancarında belki daha fazla miktarda üretim düşüşüne maruz bırakıldığı bir coğrafyadayız. Hayvancılık ve mera meseleleri burada çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef meraların doğru kullanılmaması nedeniyle hayvancılıkla uğraşan köylerde sıkıntılar yaşanıyor" dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, saha çalışması kapsamında Yozgat'ın Yerköy ilçesine giderek, yurttaşlarda dertleşti. CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar ve Yerköy İlçe Başkanı Hakan Uyar eşlik ettiği Milletvekili Açıkel, Yerköy Mahalle Muhtarları Derneği ile Yerköy Şehit Aileleri ve Gaziler Derneğini ziyaret etti, sorun ve taleplerini dinledi.

Çiftçilik yapan İbrahim Arslan, "Mercimek ekiyoruz, pancar ekiyoruz, çekirdek ekiyoruz, nohut ekiyoruz, buğday, arpa neyse böyle vatandaş ekiyor. Mazot pahalı. Tarlayı bir sürmeyle hallolmuyor. Bir daha sürüyor, bir daha sürüyor, kaz ayağı çekiyor. Bu sene de yağmurumuz iyi ama birkaç senedir çok sıkıntı çekti vatandaş. Olmadı, zarar etti" diye konuştu.

"1 KİLO BUĞDAY 13 LİRA 1 LİTRE MAZOT 70 LİRA"

Muhtarlar Derneği Başkanı Osman Eren de, bölgenin ekonomik yapısının tarım ve hayvancılığa dayandığını hatırlatarak, şunları söyledi:

"1 kilo buğday 13 lira 1 litre mazot 70 lira. Bunu Türkiye genelinde hepimiz yaşıyor muyuz? Yaşıyoruz. Haberler açıyoruz bir sürü şeyler çıkıyor. Ama insanlardaki sıkıntı ne? 2023'te asgari ücret 2,5 liraydı. Bu devlete 2 seneden oldu. En büyük paramız kaç lira? 200 lira. Ben 200 lira ile karnımı doyururum diyen bir tane vatandaşa göster. Bugün asgari ücret 28 bin lira diyelim ki asgari ücret ile çalışıyorum, 2 veya 1 çocuğum var. 10 bin lirasını kiraya veriyorum, 14 bin lirasını kiraya veriyorum. Buyurun geçinin. Doğalgaz geldi herkese 8 bin lira, 7 bin lira. Faturanın altında yazıyor; 3 bin lirasını, 4 bin lirasını, yarısını devlet karşılıyor. Bana göre bu alıştırma. Nasıl alıştırma? Yarın kesilecek senin faturan 8 bin lira geldi. Biz 8 bi lira almadık. Zaten 8 bin lira yakıyordun da 4 bin lirasını biz karşılıyoruz. '8 bin lira doğalgaz yakarım' diyen bir tane vatandaş varsa söylesin. Enflasyonu bilmiyorum bilerek mi söylüyorlar? Gerçekten bilmeyerek mi? Ben anlamıyorum. Domates 10 lirayken 100 lira olmuş. Asgari ücret 22 bin lirayken 28 bin lira olmuş."

"ÇİFTÇİMİZİN HEM HAYVANCILIKTAN HEM TARIMDAN SOĞUTTURULDUĞU, ÜRETİMİN DÜŞÜRÜLDÜĞÜ BİR DERTLİ İLÇEMİZDEYİZ"

CHP İstanbul Milletvekili Fethi Açıkel, ziyaretlerini ardından yaptığı değerlendirmede, "Yanlış politikalar nedeniyle, şeker fabrikalarının özelleştirilmesi nedeniyle, çiftçimizin hak ettiği teşvikleri alamaması nedeniyle, biçerdöver sahiplerine gerekli kolaylıkların sağlanamaması nedeniyle, kuraklık nedeniyle, artan ikiye katlanan gübre ve ilaç maliyetleri nedeniyle, artan mazot fiyatları nedeniyle ve suya ödenen para nedeniyle kuraklık dönemlerinde maalesef nüfus kaybı yaşayan, istihdam kaybı yaşayan ve çiftçimizin hem hayvancılıktan hem tarımdan soğutturulduğu, üretimin düşürüldüğü bir dertli ilçemizdeyiz" dedi ve şöyle konuştu:

"Burası İç Anadolu'nun Çukurova'sı. Çok büyük bir üretim, tarımsal üretim üssü olabilecek maalesef Yozgat'ımız ve Yerköy ilçemizde sorunları dinliyoruz. Bu sorunlar aslında Türkiye'de mutfak enflasyonunun aşılması, sofralardaki bereketin yeniden sağlanması, sütün, etin, mercimeğin, nohudun, şeker pancarının, buğdayın ucuz ve kaliteli bir şekilde hayvan yeminin üreticiye ulaştırılması açısından çok önemli. Büyük bir potansiyeli demir yolunu, kara yolunu, biçerdöver makinelerini kullanamayan, yeterince kullanamayan bu nedenle gençlerimizin işsiz kaldığı, evlenemediği emeklilerimizin ise 20 bin lira gibi bir yoksulluk maaşına mahkum edildiği çiftçimizin ise Mercimekte yüzde 80'e Nohutta yüzde 80'e varan, şeker pancarında belki daha fazla miktarda üretim düşüşüne maruz bırakıldığı bir coğrafyadayız. Hayvancılık ve mera meseleleri burada çok önemli bir sorun olarak karşımıza çıkıyor. Maalesef meraların doğru kullanılmaması nedeniyle hayvancılıkla uğraşan köylerde sıkıntılar yaşanıyor. Yanlış istimlak politikaları yüzünden köylümüz ve hayvancılıkla uğraşan çiftçilerimiz sıkıntı sahibi. Bu işin erbabı olan köylüler ve çiftçilerimiz hayvancılık yapamazken müteahhitler, benzin istasyonu sahipleri ve cebinde parası olanlar bilmedikleri sektörlerde üretim yapıyorlar. Gerçek üreticilerimiz ise kredi imkanlarından yararlandırılamıyor. Kredi çarkı üreticinin aleyhine dönüyor."

"ÜRETİCİLER SEÇİM İSTİYOR"

Yaptığı ziyaretlerde her kesimin seçim istediğini aktaran Açıkel, "Seçim döneminde değiliz ama vatandaşımızdan ciddi bir seçim talebi var. Üreticiler seçim istiyor. Bu sorunların artık 25 yıla yaklaşan bir dönemde çözülememesinden çok mustaripler. Vatandaşımızın gündemi seçim, gündemi geçim ve çare olarak da baktıkları yer Cumhuriyet Halk Partisi kadroları" ifadelerini kullandı.

"EKONOMİDE BÜYÜK BİR DURGUNLUK YAŞANIYOR"

Yerköy ilçesinde AK Partili belediye başkanı tarafından esnafın yoğun olduğu Vatan ve Hükümet Caddesi'nin trafiğe kapatılmasına yönelik tepkileri alan Milletvekili Açıkel, her iki caddenin araba trafiğine özellikle kapatılmış olmasının mobilya satıcılarından beyaz eşya satıcılarına, zirai ilaç satıcılarına, büyük ağırlıkta yüklü ağır ürünler satan esnafı kötü etkilediğini bildirdi. Açıkel, şunları söyledi:

"Sadece onlar değil aynı zamanda gıda kozmetik telefon tamiri yapan küçük esnafımız da trafiğe kapatılan bu durumdan şikayetçi. Belediye başkanlığı nezdinde bununla ilgili gerekli girişimlerde bulunulmuş. Bulunulmaya da devam ediliyor. İlçe başkanımız Hakan Uyar Bey bu konuda esnafımızla sürekli diyalog içerisinde. Ekonomide büyük bir durgunluk yaşanıyor. 2018'den beri yaklaşık 8 yıldır bir büyük uzun ekonomik kriz yaşanıyor ve bu ekonomik krizin maalesef bugün geldiğimiz noktada en fazla etkilediği, olumsuz etkilediği kesim çiftçimiz, üreticimiz ve emeklilerimiz. Bütün bu darboğaz ve enflasyon aynı zamanda esnafımızı da vurmaya başladı. Esnafımızın genel şikayeti ekonomik kötü gidişattan ve kötü yönetimden ötürü artan maliyetlerden kira ve elektrik maliyetlerinden, gaz maliyetlerinden ötürü işlerin piyasanın daralmasından ötürü işlerin yüzde 30-40'a varan oranda daraldığı yönünde. Kredi kartı borçlarıyla, taksitle çevrilen müşterisine bu yönde mal satabilen esnafımız ekonomik daralmanın üstüne bir de trafiğin kapatılmasından kaynaklanan sorunlarla karşı karşıya kalınca çok ciddi bir darboğaz oluyor."

"BURADA AYDA 100 BİN LİRA, 200 BİN LİRA ZARARLA DÜKKANINI ÇALIŞTIRAN GIDA VE YEMEK SATAN ESNAFIMIZIN ŞİKAYETLERİNİ DİNLEDİK"

"Burada ayda 100 bin lira, 200 bin lira zararla dükkanını çalıştıran gıda ve yemek satan esnafımızın şikayetlerini dinledik" diyen Açıkel, açıklamasını şöyle tamamladı:"

"Fiyatların sürekli dalgalanması, biber fiyatının bazen 150 liraya, bazen 100 liraya dalgalanması, domates fiyatları, girdi fiyatlarının artması ve etin fiyatının artması çok ciddi etkiliyor. Vatandaş sokakta ailesiyle beraber köfte, döner, tavuk yiyemiyor maalesef. Bir döner lavaşının 20 lira olduğu, 20 liraya satıldığı bir durumda 80 gramlık tavuk etiyle ya da züccaciye ile evlenemeyen, evlendiği zaman bir sene sonra boşanan ailelerin taleplerindeki düşüşle maalesef beyaz eşya satıcısından, mobilya satıcısından, gıdadan kozmetiğe, telefon tamirine kadar bütün sektörler yani Türkiye'nin omurgasını oluşturan 3 milyona yakın esnafımızın kalbinin attığı Hükümet ve Vatan Caddesi dahil olmak üzere sokaklar sıkıntı içerisinde. Bunu görüyoruz. Emeklilik hakkını kazanamayan esnafımızın sitemleriyle de karşılaştık."