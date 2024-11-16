CHP'li Umut Akdoğan: Gıda Enflasyonu Sokağın En Yakıcı Gündemi - Son Dakika
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CHP'li Umut Akdoğan: Gıda Enflasyonu Sokağın En Yakıcı Gündemi

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CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, gıda enflasyonunun Türkiye'nin en büyük sorunlarından biri olduğunu vurguladı. Milletvekilleri, yurttaşlarla buluşarak sorunları dinliyor ve hükümeti bu konuda göreve çağırıyorlar.

16.11.2024 02:22  Güncelleme: 02:45
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, "Sokağın en yakıcı gündemi, kim ne konuşursa konuşsun, Erdoğan ne söylerse söylesin, Bahçeli hangi çıkışı yaparsa yapsın, sokağın en yakıcı gündemi gıda enflasyonu, dolmayan poşetler, torbalar, evin içine girmeyen ekmek, aş, doldurulamayan çocukların beslenme çantası" dedi.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in talimatları doğrultusunda CHP'li milletvekilleri ve Parti Meclisi Üyeleri, yurttaşları ziyaret ederek sorunları dinliyor. CHP Ankara Milletvekili Umut Akdoğan, Parti Meclisi Üyeleri Armağan Erdoğan ve Nazan Güneysu bu doğrultuda Samsun'a giderek İl Başkanı Mehmet Özdağ, Atakum İlçe Başkanı Adem Kürek, İlkadım İlçe Başkanı Metin Teletar ile birlikte ziyaretlerde bulundu.

CHP Atakum İlçe Başkanlığı'nda konuşan Akdoğan, şunları söyledi:

"Samsun'dayız, Atakum'dayız. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanımız'ın talimatıyla 81 ilde bütün milletvekillerimiz, parti meclis üyelerimiz, Yüksek Disiplin Kurulu üyelerimiz sahaya çıktı. Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülen bütçe, bir süre sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na gelecek. gıda enflasyonu, dolmayan poşetler, torbalar, evin içine giren ekmek, aş,  Biz de Cumhuriyet Halk Partisi olarak tüm kadrolarımızla yola çıktık ve Anadolu'nun dört bir yanında bu çalışmayı sürdürüyoruz Bugün Atakum'da ki pazarda gördük. Böyle avucumun içine sığabilecek kadar bir pırasa, bir tane kırmızı lahana ve yine bir avuç içi kadar karnabahar aldık ve 100 lira verdik.

'Biz bu sunduklarımızla birlikte hükümetimizi göreve davet ediyoruz ve zorluyoruz'

Burada bizim derdimiz vatandaşın derdini tekrar vatandaşa anlatmak değil veya pahalılığı teşhir etmek değil. Biz bu sunduklarımızla birlikte hükümetimiz, iktidar sahiplerimizi, iş başındaki kişileri göreve davet ediyoruz ve zorluyoruz. İkinci kısmı şu, Türkiye'de gösterdiğimiz onun sorunu, onun derdinin bilinmeyen bir yakası var. Bilinmeyen yakası şu demek, zayıflığa sahip olanlar var ama bu yoksulluktan etkilenmeyen bir azınlık da var. Doğuda, güneydoğuda terör belası batıda bunu hissetmeyenler var, bilinmiyor. Tarım işçileri çalışıyorsa tarım işçisinin derdini bilmeyen bunu mutlaka bilmeli. Öğretmenlerin sorunlarının dışında özellikle veliler olarak herkes bilmeli. Dolayısıyla bizim bulaşmanın bir çalışması. Bunu almayı sürdüreceğiz. Bugün aralıksız sonra yine Samsun'da devam edeceğiz. Samsun'daki potansiyelimizin çok yüksek olduğu bir yer. Önümüzdeki dönemde dört, dört buçuktan beş milletvekilini almayı hedeflediğimiz bir yer. Atakum Belediyemiz de belediyecilik anlayışıyla Samsun'da bir örnek teşkilatı sürdürmeyi ve umut ediyorum Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında Samsun, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çok büyük bir temsiliyeti sağlayacak."

"MHP liderinin, diğer siyasi partilerin genel başkanlarının ortaya koymak istediklerini gündem sokakta yok"

Akdoğan, İl Başkanlığı ziyaretinde ise şunları kaydetti:

"Bu enflasyon canavarına dur diyemediğiniz süre boyunca maaşları elli bin lirada yapsanız, yüz bin lirada yapsanız, yüzde beş yüzde zam yaptığınızda cebinizde sağladığınızdan artıştan başka hiçbir işe yaramayacaktır. Ancak tabi çok can yakıcı bir sorun ortada duruyor. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak bu aydan itibaren, Bu aydan tezi yok, en düşük emekli maaşının asgari ücretle eşitlenmesi önerisi, televizyonda, mikrofonda, nerede derseniz deyin, yaygınlık gösterir. Dolaysıyla Cumhurbaşkanlarının diğer siyasi partilerin genel başkanlarının ortaya koyduğu noktalar, gündem sokakta yok."

CHP\'li Umut Akdoğan: Gıda Enflasyonu Sokağın En Yakıcı Gündemi
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'li Umut Akdoğan: Gıda Enflasyonu Sokağın En Yakıcı Gündemi - Son Dakika

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