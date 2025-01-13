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CHP lideri Özel: " Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor"

ANKARA - Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel, "Belediye başkanının evi aranıyor, odası aranıyor, göstermelik de olsa. Neden? Bir tek derdi var; bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor" dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Özgür Özel ile Türkiye Belediyeler Birliği ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Merkezinde bir araya geldi. Özel ve İmamoğlu görüşmenin ardından ortak basın açıklaması gerçekleştirdi. Basın toplantısında Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınması ile ilgili konuşan Özgür Özel, bunun hukuksuz bir uygulama ve CHP'ye yönelik bir operasyon olduğunu savundu.

"Rıza Akpolat'ın evine gidiyorlar, bulamıyorlar. Babasının evinde gözaltına alınıyor"

Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın gözaltına alınma sürecini anlatan Özgür Özel, "Bugün sabah değerli Beşiktaş Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ın resmi ikametgahının kapısı polisler tarafından sert bir şekilde çalındı ve içeride uyuyan yaşlı annesi telaşla kapıya koştu. Kim olduğunu sordu, 'Aç polis, yoksa kırarız' dedi. Teyzem kapıyı açtı korkan gözlerle, 'Rıza Akpolat'ı almaya geldik' dediler. Teyze dedi ki, annesi, 'Evladım Rıza yok ki, o babasının yanına Balıkesir'e gitti. Orada bulabilirsiniz. Arayalım, söyleyelim gelsin.' Bu sefer Balıkesir'deki baba ocağına jandarmalar gittiler ve bildiğiniz sahneler yaşandı. Geçen hafta sizlerin yazılarından, haberlerinden okuduk. Milliyetçi Hareket Partisi'nin Osmaniye Belediye Başkanı, 21 yıl hapis cezası aldı. Bir gün tutuklu kaldı. Sabit ikametgahı olduğu gerekçesiyle salıverildi. Şimdi Yargıtay aşaması bekleniyor. 21 yıl hapis cezası almış olan, şu anda görevde olmayan biri, sadece sabit ikametgah bildirdi diye serbest. Ama Rıza Akpolat'ın evine gidiyorlar, bulamıyorlar. Babasının evinde gözaltına alınıyor. Polis arabasıyla İstanbul'a naklediliyor" ifadelerini kullandı.

"Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor"

Bu tür uygulamaların AK Parti'ye kaybettirdiğini, CHP'ye kazandırdığını söyleyen Özel, "Operasyon BELTAŞ şirketinin bir ihalesi için. Belediye başkanının evi aranıyor odası aranıyor göstermelik de olsa. Neden? Bir tek derdi var; bu bir siyasi operasyon ve Rıza Akpolat'ın şahsında partimizin kurumsal kimliğini itibarsızlaştırmaya çalışıyor. Onun hazmedemediği şu: Beşiktaşlılar sandığa gittiler 31 Mart'ta, sonuç ne oldu biliyor musunuz? Rıza Akpolat'ın aldığı rekor oy, belediye meclisinde neye yansıdı? 31'de 31 CHP. Beşiktaş halkı AKP - MHP birlikteliğine 31'de bir belediye meclis üyeliği bile vermedi. İşte bunu hazmedemeyen bir hazımsızın İstanbul'a görevlendirdiği kişi eliyle alamadığı belediyelere operasyon yapıp, itibarsızlaştırma, Rıza Akpolat üzerinden İstanbul'daki bir takım halinde milletin takdir ettiği, seçildikleri gün rekor kıranlara yeni rekoru ilk altı aylık performansları ile kırıldığı, görülmemiş belediye memnuniyet anketlerinin oluşturduğu karın ağrısını böyle gidermeye çalışıyor. Millete, 'Sen seçtin ama, bak memnunsun ama aslında bunlar ihaleye fesat karıştırmış.' Suçu olan biri varsa sorgularsın, yargılarsın, cezasını verirsin. Ama bu işin Rıza Akpolat ile ne alakası var? Sen daha önce Ataşehir Belediye Başkanımıza aynı şeyi yaptın. Yargılandı, süreçler tamamlandı. O gün neler söylüyordunuz? Neler söylüyordunuz açılsın, bakılsın. Ne iftiralar, ne hakaretler. Sonra Ataşehir'de yine seçim yapıldı, yine CHP kazandı. Beşiktaş'ta seçim yapıldı, CHP kazandı. Yalova'da belediye başkanımızı başkasının yaptığı bir şeyden ve kendi ihbar ettiği halde, ihtar ve ihbar ettiği halde yargıladınız. Üç kere bilirkişi, 'Göreve iade edilmelidir' dedi, yapmadınız. Seçime kadar salladınız. Yalova'da sandığa gidildi. Ne oldu biliyor musunuz? Yalova'yı yine CHP kazandı ama bu sefer. Belediye meclis çoğunluğunu da içinden AK Partili seçip vekiline yönettiriyordun. Senden aldı CHP'ye verdi. Hala mesajı almadınız mı" diye konuştu.

"Sandık gelsin, sandıktan kaçma. El mi yaman, bey mi yaman? Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor?"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı seçime davet eden Özel, "Buradan Sayın Erdoğan'a şu çağrımı yapmak isterim: Bakın, son dönemde bir salon adamına, salon siyasetçisine döndünüz. Atadıklarınızı doldurduğunuz salonda, atadıklarınızın alkışıyla moral bulamazsınız, güç bulamazsınız. Bu çaba beyhudedir. Şimdi de mahkeme salonlarında bizim moralimizi bozmaya çalışıyorsunuz. Bu çaba daha da beyhudedir. Eğer gücünüz varsa, cesaretiniz varsa, ülkeyi bu kadar gerdiniz ve bu hale geldiniz. Muzaffer kahraman edalarıyla gezerken seçim mağlubusunuz. 'O salonlardan çıkamıyorsun, sokağa çık, meydana çık, insanların önüne çık' diyorum. Çıkamıyorsun. O zaman bu işin çıkışı milletin huzuruna gitmektir. Sandık gelsin, sandıktan kaçma. El mi yaman, bey mi yaman? Millet sana mı hak veriyor, bize mi hak veriyor? Bu belediye başkanlarının milletinin gönlündeki yeri artık Cumhuriyet Halk Partisi'ni iktidara mı taşıyor, yoksa yaptığın bu kumpaslar sana mı yarıyor millet bir karar versin bakalım" ifadelerine yer verdi.

"48 kişinin ifadesi alınana kadar içeride mi tutulacak?"

Özel, Beşiktaş Belediyesi'ne kayyum atanmasını bekleyip beklemediklerinin sorulması üzerine de şu yanıtı verdi: "Birincisi kesinlikle kayyum diye bir şey söz konusu değil. Çünkü konunun terör ile ilgisi yok. Konunun yürütüldüğü yer de terör savcılığı değil, terör şube de değil. Hiç alakası yok. Bizim beklediğimiz şey, ikindiye varmadan Rıza Bey'in ifadesinin alınıp, işinin başına geri yollanmasıdır. Böyle bir şeyde, ihalede sorumluluğu olmayan birisi sırf belediye CHP'li diye, bir de tutup da bu gece, yarın akşam 48 kişinin ifadesi alınana kadar içeride mi tutulacak? Başkanımızın ifadesine başvurulur. O da kendi sorumsuzluğunu mesele ile ilgili bir kez daha ifade eder. İşinin başına döner."

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise Akpolat'a yapılan operasyonun hukuk dışı olduğunu söyleyerek şu ifadelere yer verdi:

"İstanbul'da Beşiktaş'ta Belediye Başkanımız Sayın Rıza Akpolat'a yapılan müdahale kesinlikle yargı, hukuk, adalet, insan hakları hiçbir hususa uygun bir uygulama değildir. Yine aynı 80 gündür tutuklu olan Esenyurt Belediye Başkanımız Ahmet Özer'in çalışma arkadaşlarına, memurlarına yönelik de gözaltı kararı geldi ve aynı uygulamalar orada da sürdü. Basına yansıyan bilgilere göre, bu gözaltı işlemlerine gerekçe olarak temelde ihaleye fesat karıştırma iddiası sunuluyor. Açıkçası buradan başlamak isterim. İddia edildiği gibi Beşiktaş Belediyemize ihaleye fesat nedeniyle suçlama yapılıyorsa uygulamanın başka türlü olması lazım. Çünkü belediye başkanımızın gözaltına alınmaması lazım. Altını çiziyorum, niçin Belediye Başkanımız Rıza Akpolat'ı gözaltına alıyorsunuz? Çünkü değerli arkadaşlar kıymetli vatandaşlarımız 5018 sayılı kanuna göre, belediye başkanları ihale ve harcama yetkilisi değildir. İhale ve harcama yetkilisi, birim amirleri, müdürler, belediye başkan yardımcıları, daire başkanlarıdır. Hal böyleyken Beşiktaş belediye başkanını. Hem de il dışında ziyaret ettiği babasının evinde apar topar gözaltına almak tamamen hukuk dışıdır.