CHP Malatya İl Örgütü, Aynı Hastanenin Üçüncü Kez Açılmasını Protesto Etti

Yerel

(MALATYA) - CHP Malatya İl Örgütü, Malatya'da aynı hastanenin isminin değiştirilerek üçüncü kez açılacak olmasını protesto etti. CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, "Bizim yürüyerek ulaşabildiğimiz hastanelerimiz maalesef şehir hastanelerine kurban edilmiştir. Sermayeye çok büyük kaynak ayrılarak yaptırılan bu şehir hastaneleri uygulamasına bir an önce son verilmelidir" dedi.

CHP Malatya İl Örgütü, CHP Sağlık Bakanlığından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz'ın da katılımıyla Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde eylem yaptı.

CHP İl Başkanı Barış Yıldız, Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin SSK hastanesinin kapatılmasının ardından iki kez farklı isimle açılışının gerçekleştirildiğini, bu kez de 'şehir hastanesi' adıyla bir kez daha açılacağını ifade etti. Yıldız, şunları söyledi:

"Malatya'da kurdele kesip, hastane açıp duruyoruz. Malatya'ya yıllar önce 'SSK hastanesini kapatıyoruz, yeni bir hastane yapacağız' sözünü verdiler. Malatya Devlet Hastanesi yapıldı, kurdele kesildi, hayırlı olsun dedik. Yine AKP iktidarı Malatyalılara müjde verdi, 'Malatya'ya Eğitim ve Araştırma Hastanesi yapacağız' dediler. Aynı hastaneyi Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesi diye bakan ve protokol açtı. Şimdi Malatya'ya bir müjde daha veriyorlar. Biz, AKP'den önce kurdelemizi kesiyoruz. Daha önce iki kez açılışı yapılan bu binayı, üçüncü kez Malatyalıya armağan edip şimdi de şehir hastanesi açıyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti'den önce açıyor, hayırlı olsun. Gördüğünüz gibi aynı binayı üç defa farklı isimle açarak Malatya'ya müjde verenleri, tabiri caizse Malatyalıları aptal yerine koyanları bu mizansenle protesto ediyoruz. Bu kampüsün adı daha kaç defa değişecek?"

Malatya'nın yeni ve daha büyük bir hastaneye ihtiyacının olduğunu ve bunu desteklediklerini dile getiren Yıldız, bu hastanenin 'Yeşilyurt Devlet Hastanesi' olarak şehrin batısına yapılması gerektiğini ifade etti.

"AKP iktidarı Malatya'da insanların psikolojisini bozmuştur"

Malatya'da son günlerde "Yüksek Güvenlikli Psikiyatri Hastanesi" yapılacağının konuşulduğunu kaydeden Yıldız, şunları söyledi:

"Rezerv alanlarla, TOKİ'lerle, yerinde dönüşümlerle, kiracıların yaşadıklarıyla birçok sebepten ötürü AKP iktidarı Malatya'da insanların psikolojisini bozmuştur. Umarız bu kampüsün tamamını psikiyatri hastanesi yapıp, Malatyalıyı buraya koymazlar. Eğer böyle devam edeceklerse ne TOKİ ne konteyner kent derdi kalır. Burayı 600 bin kişilik yapalım ve tüm Malatyalıları psikiyatri hastanesine koyalım" dedi.

"AKP iktidarı artık Türkiye'de vatandaşın derdi olmuştur" diyen Yıldız, "Malatya'nın en büyük derdi ve sıkıntısı AKP iktidarıdır. Malatya'nın psikolojisini bozan AKP iktidarıdır. Malatya'yı kaosa bırakan AKP iktidarıdır" ifadelerini kullandı.

"Şehir hastaneleri uygulamasını bir an önce son verin"

CHP Genel Başkan Yardımcısı Zeliha Aksaz Şahbaz, Malatya'nın bölgenin en önemli sanayi, sosyal ve ticari merkeziyken depremle birlikte çok büyük yaralar aldığını dile getirerek şunları ifade etti:

"200 bin kişi burayı terk etti. Aile sağlığı merkezleri, eczaneler ve sağlık merkezleri yıkıldı. Bunun sonuncunda görüyoruz ki hala yaralar sarılmadı. 2003 yılında sağlıkta dönüşüm adıyla başlatılan sağlıkta özelleştirme ve sağlığı bir ticarileştirme politikaları depremle birlikte enkaz altında kalmıştır. Bunun bedelini de halkımız ve bizler canımızla, sağlığımızla ödedik. Birinci sağlık hizmetleri maalesef büyük hasar alan binalarla birlikte hizmet veremez duruma gelmiştir. Depremin üzerinden 18 ay geçmesine rağmen bugün hala eczaneler, aile sağlığı merkezleri konteynerlerde hizmet vermek zorunda kalıyor. Sağlık Bakanlığı ise bu gelişmeleri sadece seyrediyor. Çok büyük kapasiteleri olan bin 500, 2 bin, 3 bin yatak kapasitesiyle adeta alışveriş mağazası zihniyetiyle büyük kamu kaynaklarıyla gerçekleştirilen şehir hastaneleri maalesef bir sağlık hizmeti değil sağlık sorunu odağına dönüşmüştür. Şehirlerin 20, 25, 30 kilometre dışında yapılan ve zor bir ulaşımla gidilebilen şehir hastaneleri karşılığında bizim Cumhuriyet döneminde yaptığımız ve halkımıza hizmet veren hastanelerimiz kapatılmıştır. Bizim yürüyerek ulaşabildiğimiz hastanelerimiz maalesef şehir hastanelerine kurban edilmiştir. Sermayeye çok büyük kaynak ayrılarak yaptırılan bu şehir hastaneleri uygulamasına bir an önce son verilmelidir."

Şahbaz, Türkiye'de herkesin eşit şekilde yararlanabileceği, nitelikli, ulaşılabilir, ücretsiz, katkı payı alınmayan, muayene katılım payı alınmayan, ilaç ücreti ödemek zorunda kalınmayan bir sağlık sistemini hayata geçireceklerini de sözlerine ekledi.