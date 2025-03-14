CHP Malatya İl Örgütü, Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimi Hazırlıkları İçin Koordinasyon Toplantısı Yaptı

Haber: Mehmet Duran Özkan/ Kamera: Erdal Akbuğa

(MALATYA) - CHP Malatya İl Örgütü, 23 Mart'da yapılacak Cumhurbaşkanı adayı ön seçimi hazırlıkları için koordinasyon toplantısı yaptı. CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, "CHP'nin adayının yapılan bütün anketlerde kazandığı görülüyor. Tabi bunlar olurken, iktidar sandıkla baş edemeyeceğini görüyor, yapılacak seçimde gideceğini görüyor ve yargıyı bir sopa olarak kullanıyor" dedi.

Malatya'da 12 bin CHP üyesi, Cumhurbaşkanı adayını belirlemek üzere 23 Mart'ta 35 sandıkta oy kullanacak. Tüm yurtta CHP il örgütleri, genel merkezden gelen koordinatörler eşliğinde koordinasyon toplantılarıyla seçim hazırlıklarını gözden geçiriyor.

Bu çerçevede CHP Malatya İl Örgütü, Merkez Kurul Koordinatörü Cavit Arı, Yüksek Disiplin Kurulu Üyesi Esin Fatma Temel ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba'nın katılımıyla il koordinasyon toplantısı yaptı. Toplantı öncesinde konuşan CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, ön seçime hazır olduklarını ifade ederek şunları söyledi:

"İkinci yüzyılda yapılacak ilk cumhurbaşkanlığı seçimlerinde, partimiz adayını ön seçimde belirleyecek. Burada, örgüt olarak Malatya'da toplam 35 sandıkta 12 binin üzerinde üyemizin oy kullanması için ilçe başkanlarımızla beraber hazırlık çalışmasını yapacağız. Türkiye'nin her tarafında yapılacak ön seçimlerde, Bursa için 28 Şubat'a kadar üye olan arkadaşlarımız oy kullanacaklar. Bizler burada, daha önce de örneklerinde olduğu gibi tüm üyelerin katılımıyla parti ilçe başkanlıklarımızı kuracağız ve gezici- seyyar sandıkların da bulunacağı bir seçim provası yapacağız."

"Ülkemizin yüzde 70'ini CHP'li belediyeler yönetiyor"

Merkez Kurul Koordinatörü Cavit Arı ise şu ifadeleri kullandı:

"Yakın tarihte bir yerde seçim geçirdik. 31 Mart gelirse tam bir yıl olacak. İşte bir yıl önce, CHP 47 yıl sonra birinci parti oldu ve birinci parti olarak 14 Büyükşehir, 20 il belediyesi, toplam 411 belediye ile bir önceki döneme göre belediye sayısını ikiye katladı. Ülke nüfusu açısından baktığımızda, bugün yüzde 65 nüfus CHP'li belediyeler tarafından yönetilmekte. Yine ülkemizin ekonomik büyüklüğü ve kaynakları yönüyle bakılırsa, ülkemizin yüzde 70'ine yakını bölüm CHP'li belediyelerinin bulunduğu şehirlerde. İşte AKP iktidarı, CHP'nin başarısını ödeyebilmek adına, iktidarın anahtarını cebinde bulunduran belediye başkanlarımızın başarısını önlemek adına her türlü baskıyı, tehdidi uyguladığı bu dönemde, yine kaynakların SGK ve maliye borçlarıyla kaynaktan kesilerek belediye kaynaklarının en aza indirilmeye çalışıldığı bu dönemde her şeye rağmen başarıyla mücadele eden başta belediyelerimiz olmak üzere, CHP örgütlerimiz var."

"Türkiye'de adeta bir yargı terörü var"

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ise şunları söyledi:

"Yapılan birçok anket var. Kimi anketlere göre yüzde 4-5 puan, kimi anketlere göre de 8 puan farkla CHP birinci parti olarak devam ediyor ve hiç ikinci parti olmadı seçimlerden beri. CHP'nin adayının da yapılan bütün anketlerde kazandığı görülüyor. Tabi bunlar olurken, iktidar sandıkla baş edemeyeceğini görüyor, yapılacak seçimde gideceğini görüyor ve yargıyı bir sopa olarak kullanıyor. Türkiye'de adeta bir yargı terörü var. Son dönemde yapılanlara baktığımız zaman, insan 'Bu da mı olur?' diye sormadan edemiyor. Örneğin, bir gurme Kent Lokantası'na gidiyor, yemeği beğendiğini söylüyor, hakkında soruşturma açılıyor. ya da 2013'teki Gezi Davası'ndan hala örgüt çıkarmaya çalışıyorlar. Bir menajeri cezaevine atıyorlar, iki tane meşhur sanatcıya soruşturma açıyorlar, dört yıl hapis cezası istiyorlar. Bir taraftan belediye meclis üyelerimiz, belediyelerimiz operasyonu yapılarak cezaevine atılıyor. Suçlar ne? CHP'de belediye meclis üyesi olmak. Öcalan'la iş birliği yapıyorlar ama CHP, 31 Mart seçimlerinde başka siyasetçileri de bünyesine kattığı için cezaevine atılıyor.

"Anaokuluna gitti mi diye soruşturma açılabilir"

Ahmak davası var, başsavcı hakaretten dava var. En son hiçbir şey bulamadılar da 1990 yılındaki diplomasına kadar gittiler. Yakında ondan da bir şey çıkmaz. İlkokulda ilkokul diploması sormuştum, açabilirler. Olur mu, olur. Anaokuluna gitti mi diye soruşturma açılabilir. Lisedeki derslerden dolayı soruşturma açılabilir. Hatta Ekrem İmamoğlu eski futbolcu kaleci kendisi. Maçta yediği golden dolayı da soruşturma açılabilir. Ama ne yaparlarsa yapsınlar, bu kendi gidişlerini durduramayacaklar. Bu yaptıkları kendilerine de yaramıyor, onu da söyleyelim. Vatandaş görüyor, vicdan sahibi insanlar görüyor. Bunu hem gündemi değiştirmeye çalışıp duruyorlar hem de bize ayar vermeye çalışıyorlar.

"Bizi idam korkutmamış, senin hapis cezaların mı korkutacak?"

Bizim kurucu genel başkanımız, kurucumuz, kurtarıcımız Anadolu'ya çıktığında hakkında idam kararı verildi. Fetvalar verildi ve biz o kurucunun, Mustafa Kemal Atatürk'ün kurduğu partisinde siyaset yapıyoruz. Bizi idam korkutmamış, senin hapis cezaların mı korkutacak? Bakın, artık 'Bu da mı olur' diyor insanın aklı şaşıyor. Eskiden Öcalan'a 'sayın' demek parti kapatmaya kadar gidiyordu. Parti kapatma davasının konusu oldu. Eskiden Meclis'te biri 'Sayın Öcalan' dediğinde hakkında fezleke geliyordu. Ne diyor Sayın Devlet Bahçeli, 'PKK'nın kurucu önderi' diyor. Aman Allah'ım, taş yağacak başımıza. PKK'nın kurucu önderi diyor. Nereden nereye?"