CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük\'te Buluştu

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Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Marmara Bölgesi İl Başkanlarını Bozüyük'te ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmara Bölgesi İl Başkanları, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı'nın gerçekleştirdiği ziyarette, CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetim Kurul Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyesi Naci Öney de hazır bulundu. Misafirlerini ilçe merkezinde karşılayan Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla birlikte Türkiye'de örnek gösterilen vizyon projelerinden olan "BOZTRAM"a binerek şehir turu gerçekleştirdi. Başkan Bakkalcıoğlu, burada misafirlerine BOZTRAM hakkında bilgiler vererek soruları yanıtladı. Ayrıca ziyaret sırasında; Başkan Bakkalcıoğlu, misafirleri ile tek tek görüşerek sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Programın devamında Başkan Bakkalcıoğlu, İl Başkanları ve beraberindekilerle birlikte Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu burada da açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görerek ziyaretçi akınına uğrayan, Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'imizin ilanı gibi tarihimizin önemli dönüm noktalarının yer aldığı; Anı Evi hakkında misafirlerine önemli bilgiler verdi. Anı Evi ziyaretinin sonunda Marmara Bölgesi İl Başkanları, Başkan Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek Bozüyük'ten ayrıldılar. - BİLECİK