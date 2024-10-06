CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük'te Buluştu - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük'te Buluştu

CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük\'te Buluştu

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, CHP Marmara Bölgesi İl Başkanlarını ağırladı. Ziyaret sırasında BOZTRAM ile şehir turu yapıldı ve Bozüyük Kurtuluş Savaşı Anı Evi ziyaret edildi.

06.10.2024 10:25  Güncelleme: 10:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Cumhuriyet Halk Partisi Marmara Bölgesi İl Başkanlarını Bozüyük'te ağırladı.

Cumhuriyet Halk Partisi Marmara Bölgesi İl Başkanları, Bozüyük Belediye Başkanı Mehmet Talat Bakkalcıoğlu'na ziyaret gerçekleştirdi. CHP Bilecik İl Başkanı Ali Özdemir, Balıkesir İl Başkanı Erden Köybaşı, Çanakkale İl Başkanı Levent Gürbüz, Kırklareli İl Başkanı Bora Terzi, Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, Sakarya İl Başkanı Oğuz Can Curoğlu, Tekirdağ İl Başkanı Şenol Özgür Taşmerdivenli, Yalova İl Başkanı İsmail Erdem Doğancı'nın gerçekleştirdiği ziyarette, CHP Bozüyük İlçe Başkanı İsmail Akçasoy, İlçe Yönetim Kurul Üyeleri, Belediye Meclis Üyeleri ve İl Genel Meclis Üyesi Naci Öney de hazır bulundu. Misafirlerini ilçe merkezinde karşılayan Başkan Bakkalcıoğlu, onlarla birlikte Türkiye'de örnek gösterilen vizyon projelerinden olan "BOZTRAM"a binerek şehir turu gerçekleştirdi. Başkan Bakkalcıoğlu, burada misafirlerine BOZTRAM hakkında bilgiler vererek soruları yanıtladı. Ayrıca ziyaret sırasında; Başkan Bakkalcıoğlu, misafirleri ile tek tek görüşerek sohbet etti, fikir alışverişinde bulundu. Programın devamında Başkan Bakkalcıoğlu, İl Başkanları ve beraberindekilerle birlikte Bozüyük Kurtuluş Savaşı ve İnönü Zaferleri Anı Evi'ni ziyaret etti. Başkan Bakkalcıoğlu burada da açıldığı ilk günden itibaren yoğun ilgi görerek ziyaretçi akınına uğrayan, Osmanlı Devleti, 1. Dünya Savaşı, İnönü Savaşları, Kurtuluş Savaşı ve Cumhuriyet'imizin ilanı gibi tarihimizin önemli dönüm noktalarının yer aldığı; Anı Evi hakkında misafirlerine önemli bilgiler verdi. Anı Evi ziyaretinin sonunda Marmara Bölgesi İl Başkanları, Başkan Bakkalcıoğlu'na misafirperverliği nedeni ile teşekkür ederek Bozüyük'ten ayrıldılar. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Mehmet Talat Bakkalcıoğlu, Marmara Bölgesi, Yerel Haberler, Belediye, Politika, Bozüyük, bilecik, Yerel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük'te Buluştu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

10:29 AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi AK Partili isim konuşmacı olarak katıldığı fuarda protesto edildi
09:46 Edirne’de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi Edirne'de 14 bin hektarlık saha için 5 yıllık petrol arama ruhsatı verildi
09:34 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış 2 genç kızı katleden 19 yaşındaki cani psikiyatri servisinde 1 yıldır takipli hastaymış
08:56 İstanbul’un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu İstanbul'un göbeğindeki tecavüz girişimi sonrası suç örgütü lideri Sedat Peker sessizliğini bozdu
07:59 Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp ’Üstüm nasıl olmuş, iyi mi’ diye sordu Mahalle sakinleri caniyi anlattı: Olay günü fırına uğrayıp 'Üstüm nasıl olmuş, iyi mi?' diye sordu
11:39 Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir Genç kadın, video çekerek intihar edeceğini söyledi: Sorumlusu ailemdir
11:21 Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar’ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim Bakanlığın kamu spotu, Demet Evgar'ı küplere bindirdi: Kalbim sıkışarak izledim
11:13 Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu Mert Hakan Yandaş, Fenerbahçe kongre üyesi oldu
11:10 Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor Türkiye sıcak hava balonu turizmi rekora koşuyor
11:00 Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim Kanıt dizisinin başarılı oyuncusu Engin Benli: Babamı ve ablamı zamansız kaybettim
10:55 TBMM’de yeni oturma planı MHP, DEM Parti’nin yanına geçiyor TBMM'de yeni oturma planı! MHP, DEM Parti'nin yanına geçiyor
10:27 İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu’nun verdiği pozlara tepki yağıyor İki genç kızın vahşice katledilmesi sonrası Uraz Kaygılaroğlu'nun verdiği pozlara tepki yağıyor
10:20 Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu Elektrikli hava taksi görücüye çıktı: İlk uçuş tarihi de belli oldu
10:16 Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy’nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi Bir kadın, 15 yaşındayken Rapçi Diddy'nin, kendisine uyuşturucu verip birden fazla kişiye tecavüz ettirdiğini söyledi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.10.2024 11:10:02. #1.13#
SON DAKİKA: CHP Marmara Bölgesi İl Başkanları Bozüyük'te Buluştu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement