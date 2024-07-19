CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sahipsiz Hayvanlar Hakkında Konuştu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sahipsiz Hayvanlar Hakkında Konuştu

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CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sahipsiz hayvanlara yönelik teklifin görüşüldüğü TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'ndaki konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı.

19.07.2024 21:38
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MUSTAFA USTA

(SİNOP) - CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu'nda Sahipsiz Hayvanlara yönelik teklifin görüşülmesi sırasındaki konuşmasıyla ilgili açıklama yaptı. Karadeniz, "Konuşmam sırasında acılı ailemiz Batuhan'ın babası Halil bey oradaymış. O tabi bir serzenişte bulundu. O serzenişte bulunduğu an ben tamamen konuşmamı bitirdim ve komisyon başkanı da beş dakikalık ara verdi. Ondan sonra ne olduysa iş bizim üstümüze yüklendi. Benim komisyon odasında Halil Bey'e 'çıkın oradan siz kimsiniz' dediğim söylendi, kesinlikle böyle bir şey yok" dedi.

CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, sahipsiz hayvanlara yönelik Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik yapılmasına dair teklifinin görüşmelerinde yaşanan olayları açıkladı.

"Benim kesinlikle böyle bir sözüm olmadı"

Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, şöyle konuştu:

"Çarşamba günü toplantımız başladı. Normal binadaki komisyon salonundan plan, bütçe, komisyon salonuna toplantıyı naklettik. Çünkü, geniş bir alan olması lazımdı ve yoğun bir baskı vardı. O baskı içinde de içeri alınan arkadaşlarımız oldu, alınmayanlar da oldu. Konuşma sırası bana geldiğinde ben de orada komisyon üyelerine seslenerek bir iki kelime ettim. Tamamen iyi niyet çerçevesinde 'eğer bu yasaya imza verirseniz, çocuklarınız var ise o çocuklarınız sizi iki gün sonra yargılayabilir. Onun için çocuklarınıza bir sorun' dedim. O ara bir ses geldi. Ben ilk başta fark edemedim. Acılı ailemiz Batuhan'ın babası Halil bey oradaymış. O tabi bir serzenişte bulundu. O serzenişte bulunduğu an ben tamamen konuşmamı bitirdim ve komisyon başkanı da beş dakikalık ara verdi. Ondan sonra ne olduysa iş bizim üstümüze yüklendi. Benim komisyon odasında Halil Bey'e 'çıkın oradan siz kimsiniz' gibi kelimeler ettiğim söylendi ama kesinlikle böyle bir şey yok. Bu konuyla ilgili sosyal medya ve bazı basın camiaları tarafından yüklenilmesinin doğru olduğunu bulmuyorum. Hatta kınıyorum. Baksınlar tutanaklara, baksınlar kayıtlara. Bir basın haber yaparken o tutanaklara bakmaz mı? ya da video kayıtlarına bakmaz mı? Benim kesinlikle böyle bir sözüm olmadı. Hatta, bırakın olmasını o acıyı yaşayan bir insana bunun yapılması bence hiç doğru olmadı.

"Ben çocuk yaştan beri hayvan sevgisiyle büyüyen bir insanım"

Ben çocuk yaştan beri hayvan sevgisiyle, insan sevgisiyle büyüyen, kimseyi kırmamaya gayret gösteren bir insanım. Öyle bir algı yarattılar ki, Türkiye'de şuan da katliamcı, hayvan düşmanı olduk. Biz hayvan haklarını savunurken, insan haklarını daha çok savunuyoruz. Bununla ilgili kimsenin şüphesi olmasın. Ama bir yandan herkes tarafından linç edilen bir pozisyona düştük. Bunu yapan arkadaşlara da sesleniyorum. Lütfen, haber yaparken kayıtlara bakın, videolara bakın ve doğru haber yapın. Bizi de burada linç ederken, araya atarken tweet atan eski siyasetçilerimiz de var. Onlara da yazık. Nasıl siyaset yapmışlar yıllarca? Aslı, astarı olmayan haberlerle Türkiye'yi yönetmeye kalkmanın faturasını işte şimdi görüyoruz.

"Genel bütçeyle, yerel bütçeyi birbirine endekslersek Türkiye'de bu sorunu çok kısa zamanda çözeriz diye düşünüyorum"

Türkiye'de bir çok sorun var. Sadece bu sorun değil. Bir anda bu yasayı getirme çabaları, insanların şuan da geçim derdini unutturma çabaları hiç doğru değil. Sorunu çözmek ortak akılla olur. İktidarı, muhalefeti, halk, vatandaş, sivil toplum örgütleri, dernekler bir araya gelir ve bu sorunu çözeriz. Ama ortak akılla çözülür. Ortak akılda bence, ilk başta yapılması gereken şeydi ama insanları maalesef böyle ayrıştırarak, kutuplaştırarak aslı, astarı olmayan haberlerle insanları bölerek bu ülkeyi yönetmenin acısını inanın yakın zamanda hep beraber çekeceğiz. Bu işin çözülmesi hem yerel hem genel bütçeyle olur. Yerel yönetimler bunu tek başına yapacak güçte değil. Ama genel bütçeyle, yerel bütçeyi birbirine endekslersek Türkiye'de bu sorunu çok kısa zamanda çözeriz diye düşünüyorum. Evet bu bir sorun gerçekten ama bu sorunu öldürerek değil, yaşatarak, çocuklarımız zarar görmeden, büyüklerimiz korkmadan bu işi çözmek hepimizin elinde diye düşünüyorum."

CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sahipsiz Hayvanlar Hakkında Konuştu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Barış Karadeniz Sahipsiz Hayvanlar Hakkında Konuştu - Son Dakika

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