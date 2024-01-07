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CHP Milletvekili Cevdet Akay: Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, emeklilerin durumu da sıkıntılı - Son Dakika
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CHP Milletvekili Cevdet Akay: Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, emeklilerin durumu da sıkıntılı

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, Karabük'te basın mensuplarıyla bir araya gelerek asgari ücrete yapılan zamın yetersiz olduğunu ve emeklilerin durumunun da sıkıntılı olduğunu belirtti. Akay, memurlarla emekliler arasındaki zam farkının da yüzde 12 olduğunu ve bu konuda bir çalışma yapılması gerektiğini ifade etti. Ayrıca, Ocak ayı ortasında bir torba yasa ile ilgili mücadele yapacaklarını söyledi.

07.01.2024 - 14:55,
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TUNAKAN YILDIRIM

CHP Karabük Milletvekili, Cevdet Akay, "'Asgari ücrete tek zam vereceğiz' dediler ama yıl ortasında tekrar bir zam vermek sorunda kalacaklarını düşünüyorum. Memurlarla, emekliler arasındaki zam oranında da yüzde 12'lik bir fark var. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini biz ilettik. Bir çalışma yapılması da zaruri. Orada bir ara zam bir ilave, bir düzeltme olacak. Ocak ayı ortası gibi bir torba yasa tekrar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Biz orada bunun da mücadelesini yapacağız" dedi.

CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler günü nedeniyle Karabük'te görev yapan basın mensupları ile yemekte bir araya geldi. Yemeğe, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse, CHP İl Başkanı Vedat Yaşar, CHP İl Genel Meclis Üyesi Nuri Kırımlı, CHP il ve ilçe yöneticileri katıldı.

Akay, görevi başında olan gazetecilerin ulvi bir vazifeyi yaptığını belirterek 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutladı.

Akay, yemek sonrası gazetecilerin sorularını da yanıtladı. Akay, asgari ücrete yapılan zam ile çalışanlar ve emeklilere yapılan maaş artışlarıyla ilgili yöneltilen bir soru üzerine şunları söyledi:

"Enflasyonla deflasyon bir arada. Yani ikisi beraber, yani biz buna ekonomi literatüründe stagflasyon diyoruz. Stagflasyonun içerisindeyiz. Hakikaten bu çok önemli bir sorun bu KKM yükleri çok büyük boyutta buralara da giden çok büyük paralar var. 600 milyarın üzerinde ülkemizin kaynağı gitmiş buralara. Bundan da dönmenin yoluna bakılıyor. Önümüzdeki dönem sıkıntılı bir dönem yani çalışanlar açısından da sıkıntılı bir dönem, verilen zamlar yeterli değil, bugün yeterli gibi görünse de üç ay sonra çok yetersiz olduğu meydana çıkıyor ve hani tek zam vereceğiz denildi, yani yıl ortasında tekrar bir zam vermek zorunda kalınabilir asgari ücretle ilgili mecburen de öyle olacak diye düşünüyorum."

Emeklimizin durumunu söylemeye gerek yok. Emeklimiz çok büyük sıkıntı içerisinde. Burada bir taraftan memurlarla bir taraftan emekliler arasındaki zam oranında da yüzde 12'lik bir fark var. Bununla ilgili bir çalışma yapılması gerektiğini biz ilettik. Bir çalışma yapılması da zaruri. Orada bir ara zam bir ilave, bir düzeltme olacak. Ocak ayı ortası gibi bir torba yasa tekrar TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'na gelecek. Biz orada bunun da mücadelesini yapacağız. Ücretliler enflasyon yükü altında, emekliler eziliyorlar. Esnafımızın durumu zaten büyük sıkıntı. Ekonomi hakikaten kriz içerisinde."

31 Mart 2024 Yerel seçimleri ile ilgili de konuşan Milletvekili Akay, Safranbolu Belediye Başkanı Elif Köse öncülüğünde çok başarılı ve örnek bir şekilde yönetildiğini herkesin gördüğünü belirterek şunları söyledi: "Safranbolu Belediye Başkanımız burada çok güzel çalışmalar yapıyor, örnek bir belediyecilik yaptı. Karabük merkez ve ilçelerinde de hep beraber en yüksek oyu almaya çalışacağız. Halkımız iyi hizmet almak istiyorsa, Safranbolu Belediye Başkanımızın ve Başkanlığının yaptığı hizmetler ortada. Karabük ve Yenice'yi de alacağımıza gönülden inanıyorum ve göreceksiniz hep beraber iyi bir çalışmayla belediyeciliğin nasıl yapıldığını gösterdik, göstermeye de devam edeceğiz iyi sonuç alacağız."

CHP Milletvekili Cevdet Akay: Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, emeklilerin durumu da sıkıntılı
Kaynak: ANKA
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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Cevdet Akay: Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, emeklilerin durumu da sıkıntılı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Cevdet Akay: Asgari ücrete yapılan zam yetersiz, emeklilerin durumu da sıkıntılı - Son Dakika
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