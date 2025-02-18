CHP Milletvekili Meriç'ten Depremzedelere Tahliye Tepkisi - Son Dakika
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CHP Milletvekili Meriç'ten Depremzedelere Tahliye Tepkisi

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Meriç, Gaziantep'teki konteyner kentte depremzedelerin tahliye edilmesine karşı çıktı.

18.02.2025 15:22
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Haber: Jiyan ERKILIÇ

(GAZİANTEP)- CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Meriç, depremzedelerin kaldığı konteynerlerin mart ayına kadar boşaltılmasının zorunlu kılındığını söyledi.

CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, Gaziantep'in İslahiye ilçesinde konteyner kentte kalan depremzedelerle bir araya geldi. Meriç, depremzedelere 5 yıl kalma sözü verildiği halde kalıcı konutlar tamamlanmadan tahliye baskısı yapıldığını ifade ederek, duruma tepki gösterdi.

Melih Meriç'e yaşadıklarını anlatan depremzede bir vatandaş, "Depremzedelerin kaldığı yerde klimaları, televizyonları, buzdolabını yardımseverler yaptı. Şu anda oradan bizleri çıkartırken eyşaları vermiyorlar. Hatay'daki depremzedelere veriyorlar. Bir gün akşam yediden gece saaat bire kadar elektrik vermediler. Şu an herkese 'mart ayına kadar tamamen çıkın diyorlar.' İnsanların kaçacak yerleri yok" diye konuştu.

TOKİ konutlarına taşınan ancak taşındıkları evlerde birçok sorun olduğunu söyleyen başka bir depremzede de evlere çok fazla masraf yaptıklarını belirtti.

"Bu zorbalığı derhal durdurun"

Meriç, "İnsanları yaşadığı acının üzerine bir de devlet eliyle mağdur etmek, AKP'nin gerçek yüzünü gösteriyor. Depremzedelere verilen sözler tutulmadığı gibi şimdi de barınma hakları gasp ediliyor. İnsanları adeta sokağa atmak anlamına gelen bu uygulama kabul edilemez. Devletin en temel görevi, vatandaşına sahip çıkmaktır. Ancak AKP iktidarı, bu sorumluluktan kaçıyor. Hükümete sesleniyorum. Bu zorbalığı derhal durdurun" diye konuştu.

Deprem sonrası hükümetin büyük vaatlerde bulunduğunu, ancak hiçbirini yerine getirmediğini kaydeden Meriç, "Kiracı depremzedelere eşya yardımı yapılacaktı, hala yapılmadı. İnsanlar defalarca başvurdu ama sonuç yok. Yetmezmiş gibi konteynerlerden ayrılan ailelere bağışlanan eşyalar bile teslim edilmiyor. Bu nasıl bir vicdansızlık" dedi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Meriç'ten Depremzedelere Tahliye Tepkisi - Son Dakika

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