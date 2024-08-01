CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe'deki maden faaliyetlerinin durdurulması için bakanlığa başvurdu - Son Dakika
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CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe'deki maden faaliyetlerinin durdurulması için bakanlığa başvurdu

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CHP Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, Rize İdare Mahkemesi'nin Cerattepe'deki madencilik faaliyetlerinin durdurulması yönündeki kararını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na ileterek, bakanlığın gereğini yapmasını umduklarını belirtti. Bayraktutan, 30 gün içinde cinayet ve maden katliamına son verilmesini beklediklerini ve süreci yakından takip edeceklerini vurguladı.

01.08.2024 18:47
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UĞUR İSTANBULLU

(ANKARA) - Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı önünde konuşan Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan, "Rize İdare Mahkemesi'nin 'ÇED Olumlu Kararının İptaline' ilişkin vermiş olduğu hükmü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduk ve umuyoruz ki bakanlık gereğini yapacaktır. Önümüzdeki 30 gün süre içerisinde Cerattepe'de devam eden cinayet ve bu maden katliamına son verecektir" dedi.

Rize İdare Mahkemesi'nin, Artvin Cerattepe'de 2017'den beri madencilik faaliyeti yürüten firmanın "ihlali kaldıracak nitelikte ÇED olumlu kararının iptaline" karar vermesinin ardından, hukuksal olarak firmanın Cerattepe'de yürüttüğü madencilik faaliyetlerini sonlandırarak bölgeyi terk etmesi gerekiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi Artvin Milletvekili Uğur Bayraktutan ise verilen kararı Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na teslim ederek bakanlık önünde konuyla ilgili bir açıklama yaptı. Bayraktutan yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Artvin ili Cerattepe mevkisinde sürdürülen maden çalışmalarına dair Rize İdare Mahkemesi'nin ÇED Olumlu Kararının İptaline ilişkin vermiş olduğu hükmü Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na sunduk ve umuyoruz ki bakanlık gereğini yapacaktır. Önümüzde 30 gün bir süre var, 30 gün süre içerisinde Cerattepe'de devam eden cinayet ve bu maden katliamına son verecektir. Bunu yakından takip edeceğiz. Tüm Kamuoyunun bunu bilmesini diliyorum ve süreci yakinen takip edeceğimizi Artvin'in Milletvekili olarak Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın önünden haykırıyorum. "

CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe\'deki maden faaliyetlerinin durdurulması için bakanlığa başvurdu
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe'deki maden faaliyetlerinin durdurulması için bakanlığa başvurdu - Son Dakika

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SON DAKİKA: CHP Milletvekili Uğur Bayraktutan, Cerattepe'deki maden faaliyetlerinin durdurulması için bakanlığa başvurdu - Son Dakika
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