CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Yoğun Katılım

Haber: Osman BEKAR
(MANİSA) - CHP'nin Cumhurbaşkanlığı önseçiminde vatandaşlar Manisa'da oy kullandı. Soma Belediye Başkanı Sercan Okur, "Bu siyasi bir karardır. Biz, Ekrem başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için demokratik yollardan tüm haklarımızı kullanarak mücadeleye devam edeceğiz" dedi. CHP Manisa İlçe Başkanı Levent Elbinsoy ise, "Sandıklar tıklım tıklım, kuyruklar var. Demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşları canı gönülden kutluyorum" diye konuştu.
CHP Cumhurbaşkanlığı önseçiminde vatandaşlar ülke genelinde sandıklara yoğun bir katılım gösterdi.CHP Manisa İlçe Başkanı Levent Elbinsoy, 23 Mart Pazar günü gerçekleştirilen ön seçimlerde üyelerin ve vatandaşların kullanacağı dayanışma sandıklarını hazırladıklarını belirtti.
Elbinsoy, "Görüldüğü gibi dayanışma sandıklarında ve üye sandıklarında kalabalığı birlikte görüyoruz. Demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşlarımızı sandığa davet ediyoruz. Vermiş olduğumuz bu davetlere vatandaşlarımız icap etti, cevap verdi. Sandıklar tıklım tıklım, kuyruklar var. Demokrasiye sahip çıkan tüm vatandaşları canı gönülden kutluyorum. Bugün Ekrem İmamoğlu Başkanımıza ve yanındaki arkadaşlarına verilen cezalar olmasa daha büyük bir sevinç ve kutlama yaşayacaktık. Buruk bir pazar günü yaşıyoruz. İnşallah iyi haberler bekliyoruz, güzel günler yakında diyoruz. Korkmak yok, yılmak yok, hep beraber kazanacağız" dedi.
Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, "Cumhuriyet Halk Partimizin ön seçim kararıyla bugün ön seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak bugün sadece bir ön seçim değil, bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Partimize karşı İstanbul'da seçilmiş olan belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen haksız ve hukuksuz soruşturma ve tutuklama kararına karşı tepkimizi gösteriyoruz. Bugün bizimle olan, özgürlüğe, adalete, hukuka destek veren, bizimle birlikte dayanışma içerisine giren tüm yurttaşlarımıza, tüm Somalılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.
Okur, Ekrem İmamoğlu hakkındaki sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu vurgulayarak, "Bu bir siyasi karardır. Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iki tane soruşturma var. Yolsuzluk soruşturması ile ilgili kararla tutuklama kararı verildi ancak terör soruşturması ile ilgili serbest kalma yönünde karar verildi. Bu da bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını gösteriyor. Ancak biz, Ekrem başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için demokratik yollardan tüm haklarımızı kullanarak mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.
Son Dakika › Yerel › CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Yoğun Katılım - Son Dakika
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