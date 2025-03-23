CHP'nin Cumhurbaşkanlığı Ön Seçiminde Yoğun Katılım

Soma Belediye Başkanı Sercan Okur ise, "Cumhuriyet Halk Partimizin ön seçim kararıyla bugün ön seçimimizi gerçekleştiriyoruz. Ancak bugün sadece bir ön seçim değil, bir dayanışma örneği sergiliyoruz. Partimize karşı İstanbul'da seçilmiş olan belediye başkanımız Ekrem İmamoğlu'na yöneltilen haksız ve hukuksuz soruşturma ve tutuklama kararına karşı tepkimizi gösteriyoruz. Bugün bizimle olan, özgürlüğe, adalete, hukuka destek veren, bizimle birlikte dayanışma içerisine giren tüm yurttaşlarımıza, tüm Somalılara yürekten teşekkür ediyorum" dedi.

Okur, Ekrem İmamoğlu hakkındaki sürecin hukuki değil, tamamen siyasi olduğunu vurgulayarak, "Bu bir siyasi karardır. Ekrem İmamoğlu'nun hakkında iki tane soruşturma var. Yolsuzluk soruşturması ile ilgili kararla tutuklama kararı verildi ancak terör soruşturması ile ilgili serbest kalma yönünde karar verildi. Bu da bize İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanması gibi bir şeyin söz konusu olmadığını gösteriyor. Ancak biz, Ekrem başkanımızın özgürlüğüne kavuşması için demokratik yollardan tüm haklarımızı kullanarak mücadeleye devam edeceğiz" şeklinde konuştu.