CHP Samsun'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika
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CHP Samsun'dan Özgür Özel'e Destek

CHP Samsun İl Örgütü, Genel Başkanı Özgür Özel'e yapılan saldırıyı kınayarak dayanışma mesajı verdi.

05.05.2025 17:44
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Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Örgütü, Genel Başkanı Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyı kınayarak, "Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz" açıklamasını yaptı.

CHP Samsun İl Örgütü, Genel Başkan Özgür Özel'e yönelik fiziksel saldırıyla ilgili açıklama yaptı. Basın açıklamasına, CHP Samsun Milletvekili Murat Çan, PM üyesi Nazan Güneysu, ilçe başkanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, şunları söyledi:

"Korkuyu yenecek olan halktır. Nefreti yenecek olan sevgidir. ve baskıyı yenecek olan örgütlü halkın gücüdür! 19 Mart'ta, Ekrem İmamoğlu'na yönelik siyasi darbe girişimiyle başlayan sürecin, cenaze töreninde ulaştığı nokta, iktidarın kin ve korku siyasetini hangi noktaya taşıdığını göstermektedir. Türkiye'yi bu karanlığa mahkum etmeye çalışanlara sesleniyoruz: Cumhuriyet Halk Partisi korkmaz, sinmez, geri çekilmez! Bu parti, Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde Kuvayımilliye ruhuyla kurulmuştur. Bizler, halkın alın terinden, vicdanından, iradesinden doğan bu büyük partinin neferleriyiz. Bizim tarihimizde boyun eğmek yoktur! Biz buradayız! Türkiye'nin her yerinden tek bir sesle haykırıyoruz: Ülkemizin AKP iktidarıyla kaybedecek bir tek günü dahi yoktur! Genel Başkanımız Özgür Özel'in ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nun arkasında dimdik duruyoruz. Sandığı önümüze, adayımızı yanımıza istiyoruz! Tüm halkımızı meydanlara, stantlara ve dayanışmaya davet ediyoruz. Bu ülkeye yeniden umudu getirecek olan bizleriz! Çünkü biz bu ülkenin geleceğiyiz. Çünkü biz umudu büyütmeye, memleketi bu zorbalıktan kurtarmaya yeminliyiz. Bu yüzden diyoruz ki kurtuluş irademizde, iktidar milletimizdedir"

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP Samsun'dan Özgür Özel'e Destek - Son Dakika

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