CHP Şanlıurfa, İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenledi

(ŞANLIURFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il Başkanlığı, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi. İl Başkanlığında başlayan yürüyüş, Abide kavşağında sona erdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen vatandaşlar, İmamoğlu'na destek mesajları verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Ülkeye demokrasi gelene kadar bizler de alanlardayız özgürlük istiyoruz gençlerimizin daha güzel bir ülkede yaşaması için mücadele edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve vatandaşlar katılırken ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kadroları ve çeşitli sendikaların temsilcileri de destek verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları söyledi:

"Halkın sesini hep beraber burada gördük herkes 'hak, hukuk, adalet' arıyor. Büyükşehir belediye başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımıza yapılan bu baskıcı yönetimin getirmiş olduğu bu sistem yüzünden şu anda emniyette karantinada, diyoruz ki artık yeter demokrasi istiyoruz, parlamenter sistem istiyoruz ve halkın özgürce yaşayabileceği bir ülke istiyoruz ama gittikçe parlamenter sistemden döndük demokratik sisteme. Gazi Mustafa Atatürk'ün bırakmış olduğu Cumhuriyetin maalesef geldiği yer bu "Ey Türk gençliği" hitabesini herkesin okumasını istiyorum. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabede 'iktidara sahip olanlar gaflet içerisinde bulunabilirler' diyor. Geldiğimiz noktada koltuklarını korumak için her şeyi mübah görüyorlar biz de diyoruz ki artık yeter Şanlıurfa'dan sesleniyoruz Şanlıurfa'daki hemşehrilerimizle beraber artık sesimizi yükselttik ülkeye demokrasi gelene kadar bizler de alanlardayız özgürlük istiyoruz gençlerimizin daha güzel bir ülkede yaşaması için mücadele edeceğiz."

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, "İmamoğlu'na yapılan haksızlığa hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı ayın 23'ünde tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi dayanışma sandığına bekliyoruz, il binamızda ve 13 ilçe binamızda olacak ayrıca Cumhuriyet Halk Partilileri üyelerimize o günü sandıklara davet ediyor sandıkları patlatmaya var mısınız, diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür eder saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.