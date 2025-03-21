CHP Şanlıurfa, İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Şanlıurfa, İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenledi

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa İl Başkanlığı, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüşte vatandaşlar, adalet ve demokrasi taleplerini dile getirerek, İmamoğlu'na yönelik baskılara karşı çıktılar.

21.03.2025 23:44  Güncelleme: 00:38
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

(ŞANLIURFA) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Şanlıurfa il Başkanlığı, gözaltına alınan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'na destek amacıyla yürüyüş düzenledi. İl Başkanlığında başlayan yürüyüş, Abide kavşağında sona erdi. Ellerinde pankartlarla yürüyen vatandaşlar, İmamoğlu'na destek mesajları verdi. CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, "Ülkeye demokrasi gelene kadar bizler de alanlardayız özgürlük istiyoruz gençlerimizin daha güzel bir ülkede yaşaması için mücadele edeceğiz" dedi.

Yürüyüşe Cumhuriyet Halk Partisi Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun ve vatandaşlar katılırken ilçe başkanları, il ve ilçe yönetim kadroları ve çeşitli sendikaların temsilcileri de destek verdi.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, şunları söyledi:

"Halkın sesini hep beraber burada gördük herkes 'hak, hukuk, adalet' arıyor. Büyükşehir belediye başkanımız ve cumhurbaşkanı adayımıza yapılan bu baskıcı yönetimin getirmiş olduğu bu sistem yüzünden şu anda emniyette karantinada, diyoruz ki artık yeter demokrasi istiyoruz, parlamenter sistem istiyoruz ve halkın özgürce yaşayabileceği bir ülke istiyoruz ama gittikçe parlamenter sistemden döndük demokratik sisteme. Gazi Mustafa Atatürk'ün bırakmış olduğu Cumhuriyetin maalesef geldiği yer bu "Ey Türk gençliği" hitabesini herkesin okumasını istiyorum. 100 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk, Gençliğe Hitabede 'iktidara sahip olanlar gaflet içerisinde bulunabilirler' diyor. Geldiğimiz noktada koltuklarını korumak için her şeyi mübah görüyorlar biz de diyoruz ki artık yeter Şanlıurfa'dan sesleniyoruz Şanlıurfa'daki hemşehrilerimizle beraber artık sesimizi yükselttik ülkeye demokrasi gelene kadar bizler de alanlardayız özgürlük istiyoruz gençlerimizin daha güzel bir ülkede yaşaması için mücadele edeceğiz."

CHP Şanlıurfa İl Başkanı Ferhat Karadağ, "İmamoğlu'na yapılan haksızlığa hukuksuzluğa ve adaletsizliğe karşı ayın 23'ünde tüm Şanlıurfalı hemşehrilerimizi dayanışma sandığına bekliyoruz, il binamızda ve 13 ilçe binamızda olacak ayrıca Cumhuriyet Halk Partilileri üyelerimize o günü sandıklara davet ediyor sandıkları patlatmaya var mısınız, diyorum. Hepinize tekrardan teşekkür eder saygılarımı sunuyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Ekrem İmamoğlu, Demokrasi, Şanlıurfa, Politika, İmamoğlu, 3-sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Şanlıurfa, İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.

15:27 Başsavcılıktan Özgür Özel’in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında Başsavcılıktan Özgür Özel'in İddialarına Yalanlama: Haydanlı Hala Gözaltında
15:11 Yeşilçam’ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti Yeşilçam'ın usta ismi Filiz Akın hayatını kaybetti
15:01 Ekrem İmamoğlu’nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı. Ekrem İmamoğlu'nun terör soruşturmasındaki ifadesi tamamlandı.
13:08 Murat Ongun’un emniyet ifadesi ortaya çıktı Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu Murat Ongun'un emniyet ifadesi ortaya çıktı! Dikkat çeken Dilek İmamoğlu sorusu
11:47 Özgür Özel’den Serdar Haydanlı iddiası Özgür Özel'den Serdar Haydanlı iddiası
18:19 NBA’de rekor Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı NBA'de rekor! Boston Celtics, 6.1 milyar dolara satıldı
18:04 Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00’de adliyeye sevk edilecek Ekrem İmamoğlu, yarın saat 21.00'de adliyeye sevk edilecek
17:36 Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum’dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Uçum'dan sokak çağrısına tepki: Devlet gereken dersi verir
17:25 A Milli Takım’a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi A Milli Takım'a Yeni İsim: Rayyan Baniya Kadroya Dahil Edildi
17:24 İBB’den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt İBB'den kişisel verilerin usulsüz kullanıldığı iddialarına yanıt
17:16 Özgür Özel’den Bahçeli’ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur Özgür Özel'den Bahçeli'ye: Milletin sesini duy, darbeye karşı dur
17:09 Ali Nuhoğlu’nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı Ali Nuhoğlu'nun emniyetteki ifadesi ortaya çıktı
17:04 Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu Macaristan-Türkiye maçının hakemi belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.03.2025 15:48:30. #7.13#
SON DAKİKA: CHP Şanlıurfa, İmamoğlu'na Destek Yürüyüşü Düzenledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement