CHP Sinop İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenledi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise 2012 yılında AK Parti tarafından değiştirilen çelenk koyma yönetmeliğini gündeme getirerek, "Neden Atatürk Anıtı'na isteyen çelengini istediği gibi koyamıyor" dedi.

Program, CHP İl Başkanlığı ve STK temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Sinop Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği zeybek gösterisi gerçekleşti

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları İl Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kollar Başkanı Muhammed Taşkın, CHP Sinop Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Gökçe, partililer, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bundan 106 yıl evvel var olduğu günden bu yana hiçbir zaman esareti kabul etmemiş Türk Milleti Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 7 düvele karşı, dünyanın farklı yerlerinden yurdumuzu işgal etmeye çalışanlara karşı başkaldırmıştır. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan yurdun dört bir yanının işgalcilerden kurtuluşuyla neticelenen Ulusal Kurtuluş Savaşımız sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla neticelenmemiş ayrıca sömürgeciliğin de sonunu hazırlamıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşından ilham alan pek çok ulus emperyalist devletlere karşı benzeri mücadelelere girişmiş hepsi mücadelelerinin ilham kaynağı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte canı pahasına yurdunu müdafaa eden Türk Milletini işaret etmiştir. Öyle ki Hindistan Bağımsızlık Mücadelesinin öncüsü Mahatma Gandhi 'Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar biz onları yeryüzünün tanrısı sanıyorduk' sözleriyle Ulu Önderimizin sadece bir savaş kazanmadığını, bütün bağımsızlık arayışında olan uluslara örnek olduğunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk öylesine büyük bir liderdir ki dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir biçimde düşmanının da saygısını ve hayranlığını kazanmıştır. Savaşların, milyonlarca insanın öldüğü bir yüzyılda yaşamış, Ulusal Bağımsızlık Savaşının muzaffer komutanı olarak her zaman hayatının Merkezine insanı koyarak, yurtta barış dünyada barış şiarıyla hareket etmiş ve bu yönüyle de emsalsiz bir lider olmuştur."

2012 yılında değişen yasa tekrar gündem oldu

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise 2012 yılında AK Parti tarafından değiştirilen çelenk koyma yönetmeliğini gündeme getirdi. Demirel, CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı alternatif çelenk koyma töreni kitlesel olarak gerçekleşirken, resmi tören kapsamında yapılan çelenk törenine ise katılımın zayıf olduğunu belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sinop valiliği önünde yapılan resmi çelenk töreninde Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenk koyarken, CHP tarafından Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtında düzenlenen alternatif çelenk koyma törenine CHP'nin yanı sıra 9 kuruluşun çelenk koyması ve törene binlerce kişinin kitlesel katılımı dikkat çekti.

Demirel, çelenk koyma töreni hakkında ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Gözden kaçan ve çok önemli bir husus. 2012 yılında AK Parti iktidarı çelenk koyma yönetmeliğinde değişiklik yaptı ve ulusal bayram günlerinde çelenk koymayı sınırlandırdı. Şöyle dedi; 'Hangi kurumu ilgilendiriyorsa o bayram, o kurumun çelengi konulur. Başka kurumlar veya özel işletmeler, STK'lar, meslek odaları da koymak istiyorsa gelecek Valiliğe dilekçe verecek. Ben izin verirsem oraya çelengi koyacak' şeklinde bir yönetmelik değişikliği yapıldı. O günlerde bu çok tartışılmıştı. Neden Atatürk Anıtı'na isteyen çelengini istediği gibi koyamıyor diye. Bugünlere geldik. Yani 2025 yılındayız. Sinop, 2012 yılından beri kendi alternatifini kendisi üretti. Burada 500 metre ileride valiliğin önünde bir Atatürk Anıtı var. Orada tek bir çelenk var. O çelenk Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bir çelenk. Oradaki programa katılım protokolle yapıldı. Burada yani 500 metre aşağısında Bülent Ecevit, yolu üzerindeki Atatürk anıtına onlarca çelenk koyuldu. Bunun tek nedeni var. Az önce CHP İl Başkanı da burada bir açıklama yaptı. Dedi ki; 'Ben Atatürk anıtına çelenk koyacaksam gidip kimseden bunun iznini istemem. Bu izne tabi olamaz'. Biz 2012 yılından bu tarafa Sinop olarak böyle bir çelenk koyma yönetmeliğine aykırı olmayan ama ayrı bir yerde çelenk koyma töreni gerçekleştiriliyor ve buraya kitlesel katılım oluyor. Az önce bu çelenkler konulmadan evvel, sonrasında gösteriler de yapıldı. Binlerce sivil yurttaş buradaydı ama resmi protokol gereği yapılanda sadece protokol vardı. Ufak bir kısım belki halk olabilir orada. Ama burası tamamen halkındı. Verilen mesaj şu: 'Sizin yönetmeliğinizi tanımıyorum. Atatürk Anıtına ben dilediğim gibi çelenk koyarım'. Az önce gördünüz burada. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve bir takım meslek kuruluşları da, kendilerince hazırladıkları gösterileri de çelenkten sonra yaptılar. Konu budur."