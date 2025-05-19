CHP Sinop İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

CHP Sinop İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop İl Başkanlığı tarafından, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı’nda çelenk sunma töreni düzenledi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise 2012 yılında AKP tarafından değiştirilen çelenk koyma yönetmeliğini gündeme getirerek, "Neden Atatürk Anıtı'na isteyen çelengini istediği gibi koyamıyor" dedi.

19.05.2025 17:36  Güncelleme: 17:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Sinop İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla İskele Meydanındaki Atatürk Anıtı'nda çelenk sunma töreni düzenledi. Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise 2012 yılında AK Parti tarafından değiştirilen çelenk koyma yönetmeliğini gündeme getirerek, "Neden Atatürk Anıtı'na isteyen çelengini istediği gibi koyamıyor" dedi.

Program, CHP İl Başkanlığı ve STK temsilcilerinin Atatürk Anıtı'na çelenk bırakmasıyla başladı. Saygı duruşu ve ardından İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Sinop Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği zeybek gösterisi gerçekleşti

Törene, CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Metin Gürbüz, CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, CHP Sinop Merkez İlçe Başkanı Samet Bayrak, CHP Sinop Kadın Kolları İl Başkanı Esin Tümer, CHP Sinop Gençlik Kollar Başkanı Muhammed Taşkın, CHP Sinop Kadın Kolları Merkez İlçe Başkanı Filiz Gökçe, partililer, STK'lar ve vatandaşlar katıldı.

CHP Sinop İl Başkanı Aykut Cem Yalçınkaya, şöyle konuştu:

"Bundan 106 yıl evvel var olduğu günden bu yana hiçbir zaman esareti kabul etmemiş Türk Milleti Ulu Önderimiz Mustafa Kemal Atatürk'ün liderliğinde 7 düvele karşı, dünyanın farklı yerlerinden yurdumuzu işgal etmeye çalışanlara karşı başkaldırmıştır. Bağımsızlık meşalesinin yakıldığı Samsun'dan yurdun dört bir yanının işgalcilerden kurtuluşuyla neticelenen Ulusal Kurtuluş Savaşımız sadece Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasıyla neticelenmemiş ayrıca sömürgeciliğin de sonunu hazırlamıştır. Ulusal Kurtuluş Savaşından ilham alan pek çok ulus emperyalist devletlere karşı benzeri mücadelelere girişmiş hepsi mücadelelerinin ilham kaynağı olarak Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve onunla birlikte canı pahasına yurdunu müdafaa eden Türk Milletini işaret etmiştir. Öyle ki Hindistan Bağımsızlık Mücadelesinin öncüsü Mahatma Gandhi 'Mustafa Kemal İngilizleri yenene kadar biz onları yeryüzünün tanrısı sanıyorduk' sözleriyle Ulu Önderimizin sadece bir savaş kazanmadığını, bütün bağımsızlık arayışında olan uluslara örnek olduğunu en güzel şekilde ifade etmiştir. Mustafa Kemal Atatürk öylesine büyük bir liderdir ki dünya tarihinde eşi benzeri olmayan bir biçimde düşmanının da saygısını ve hayranlığını kazanmıştır. Savaşların, milyonlarca insanın öldüğü bir yüzyılda yaşamış, Ulusal Bağımsızlık Savaşının muzaffer komutanı olarak her zaman hayatının Merkezine insanı koyarak, yurtta barış dünyada barış şiarıyla hareket etmiş ve bu yönüyle de emsalsiz bir lider olmuştur."

2012 yılında değişen yasa tekrar gündem oldu

Sinop 15 Eylül Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Cengiz Demirel ise 2012 yılında AK Parti tarafından değiştirilen çelenk koyma yönetmeliğini gündeme getirdi. Demirel, CHP Sinop İl Başkanlığı tarafından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı alternatif çelenk koyma töreni kitlesel olarak gerçekleşirken, resmi tören kapsamında yapılan çelenk törenine ise katılımın zayıf olduğunu belirtti.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kapsamında Sinop valiliği önünde yapılan resmi çelenk töreninde Sinop Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü çelenk koyarken, CHP tarafından Bülent Ecevit Caddesi üzerinde bulunan Atatürk Anıtında düzenlenen alternatif çelenk koyma törenine CHP'nin yanı sıra 9 kuruluşun çelenk koyması ve törene binlerce kişinin kitlesel katılımı dikkat çekti.

Demirel, çelenk koyma töreni hakkında ANKA Haber Ajansı'na şöyle konuştu:

"Gözden kaçan ve çok önemli bir husus. 2012 yılında AK Parti iktidarı çelenk koyma yönetmeliğinde değişiklik yaptı ve ulusal bayram günlerinde çelenk koymayı sınırlandırdı. Şöyle dedi; 'Hangi kurumu ilgilendiriyorsa o bayram, o kurumun çelengi konulur. Başka kurumlar veya özel işletmeler, STK'lar, meslek odaları da koymak istiyorsa gelecek Valiliğe dilekçe verecek. Ben izin verirsem oraya çelengi koyacak' şeklinde bir yönetmelik değişikliği yapıldı. O günlerde bu çok tartışılmıştı. Neden Atatürk Anıtı'na isteyen çelengini istediği gibi koyamıyor diye. Bugünlere geldik. Yani 2025 yılındayız. Sinop, 2012 yılından beri kendi alternatifini kendisi üretti. Burada 500 metre ileride valiliğin önünde bir Atatürk Anıtı var. Orada tek bir çelenk var. O çelenk Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait bir çelenk. Oradaki programa katılım protokolle yapıldı. Burada yani 500 metre aşağısında Bülent Ecevit, yolu üzerindeki Atatürk anıtına onlarca çelenk koyuldu. Bunun tek nedeni var. Az önce CHP İl Başkanı da burada bir açıklama yaptı. Dedi ki; 'Ben Atatürk anıtına çelenk koyacaksam gidip kimseden bunun iznini istemem. Bu izne tabi olamaz'. Biz 2012 yılından bu tarafa Sinop olarak böyle bir çelenk koyma yönetmeliğine aykırı olmayan ama ayrı bir yerde çelenk koyma töreni gerçekleştiriliyor ve buraya kitlesel katılım oluyor. Az önce bu çelenkler konulmadan evvel, sonrasında gösteriler de yapıldı. Binlerce sivil yurttaş buradaydı ama resmi protokol gereği yapılanda sadece protokol vardı. Ufak bir kısım belki halk olabilir orada. Ama burası tamamen halkındı. Verilen mesaj şu: 'Sizin yönetmeliğinizi tanımıyorum. Atatürk Anıtına ben dilediğim gibi çelenk koyarım'. Az önce gördünüz burada. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği ve bir takım meslek kuruluşları da, kendilerince hazırladıkları gösterileri de çelenkten sonra yaptılar. Konu budur."

Kaynak: ANKA

Cumhuriyet Halk Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Yerel Haberler, 19 Mayıs, Politika, Gençlik, Yerel, Tören, Eylül, Sinop, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel CHP Sinop İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi 5 ilde eş zamanlı operasyon: 50 milyar liralık vurgun son anda engellendi
Avcılar’da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü Avcılar'da binadan kopan beton parçaları bir kadının kafasına düştü
Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi Eski sevgilisini ve kardeşini silahla vurdu, yakınları tarafından darbedildi
İmralı ziyareti sonrası DEM Parti’den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var İmralı ziyareti sonrası DEM Parti'den açıklama: Kardeşlik hukukuyla yeni bir sözleşmeye ihtiyaç var
En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti En-Nesyri gol attıktan sonra taraftarlara hareket çekti
Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi Kaçak kazı yaparken üzerine devrilen kayanın altında can verdi
Portekiz’de hükümet düştü Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti Portekiz'de hükümet düştü! Halk 3 yılda 3. kez sandık başına gitti
Süper Lig’de şampiyon Galatasaray Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı Süper Lig'de şampiyon Galatasaray! Sarı-kırmızılılar 5. yıldızı taktı
Süper Lig’den düşen üçüncü takım Sivasspor Süper Lig'den düşen üçüncü takım Sivasspor
Fenerbahçe, Eyüpspor’u golcüleriyle mağlup etti Fenerbahçe, Eyüpspor'u golcüleriyle mağlup etti
Neler oldu neler Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar Neler oldu neler! Küme düşme hattını karıştıran sonuçlar

17:39
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
Trump ile Putin arasındaki telefon görüşmesi başladı
17:11
Erman Toroğlu’ndan Acun Ilıcalı’nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
Erman Toroğlu'ndan Acun Ilıcalı'nın sözlerine cevap: Ölmüşler ağlayanı yok
17:01
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
Öğretmenden tesettürlü öğrencisine skandal ifade: Önüne dön karabaş
15:44
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
Seyir halindeyken küle dönen milyonluk araç Beşiktaş başkanının oğlunun çıktı
15:12
Bahçeli’nin “komisyon“ önerisine Kurtulmuş Gabar’dan yanıt verdi
Bahçeli'nin "komisyon" önerisine Kurtulmuş Gabar'dan yanıt verdi
21:54
Dursun Özbek’ten Fenerbahçe’ye olay yaratacak gönderme
Dursun Özbek'ten Fenerbahçe'ye olay yaratacak gönderme
21:45
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
Galatasaraylı futbolculardan şampiyonluk sonrası ilk sözler: 16 aylık kızımın 3. şampiyonluğu
21:44
Geceye damga vuran an Galatasaray’dan Jose Mourinho’ya olay gönderme
Geceye damga vuran an! Galatasaray'dan Jose Mourinho'ya olay gönderme
21:35
Şampiyonluk sonrası Galatasaray’ı bekleyen dev gelir
Şampiyonluk sonrası Galatasaray'ı bekleyen dev gelir
21:35
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
Galatasaraylı taraftarlar şampiyonluğu Fenerbahçe ve Beşiktaş tabutu ile kutladı
21:33
Yunanistan’da deprem paniği Okullar tatil edildi
Yunanistan'da deprem paniği! Okullar tatil edildi
21:26
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim’den 5. yıldız mesajı
25. Şampiyonluğun ardından Fatih Terim'den 5. yıldız mesajı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.05.2025 17:52:34. #7.12#
SON DAKİKA: CHP Sinop İl Başkanlığı'ndan 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı Töreni - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.