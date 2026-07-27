CHP Urla\'dan toplu istifa

(İZMİR) - CHP Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile birlikte görevlerinden ve parti üyeliklerinden istifa ettiklerini açıkladı. Yalaz, CHP'li 23 Urla Belediye Meclis Üyesi'nin de partiden ayrılarak Özgür Özel'in kuracağı YENİ Parti'ye katılacağını duyurdu.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Urla İlçe Başkanı Ahmet Bahri Yalaz, 27 Temmuz 2026 Pazartesi günü düzenlediği basın açıklamasıyla Genel Başkan Özgür Özel'in "Her son yeni bir başlangıçtır" sözünü hatırlatarak, ilçe yönetimi, kadın ve gençlik kolları ile birlikte görevlerinden ve parti üyeliklerinden ayrıldıklarını, aynı zamanda 23 belediye meclis üyesinin de CHP üyeliğinden istifa ettiğini açıkladı.

Basın açıklamasına, Urla Belediye Başkanı Selçuk Balkan, Eski Kültür Bakanı Suat Çağlayan, önceki dönem İl Başkanı Alaaddin Yüksel, önceki dönem İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, önceki dönem Kadın Kolları MYK Üyesi Nurşen Balcı, önceki dönem Urla ilçe başkanları Halil Erkan Soyak, Yusuf Baratalı, Mehmet Yağcı, önceki dönem CHP Bornova İlçe Başkanı Necati Yıldız, önceki dönem milletvekili Türkan Miçooğulları, önceki dönem Urla Belediye Başkanları Bülent Baratalı, Sibel Uyar, Ertan Erdek ve Mustafa Kıpkıp'ın yanı sıra sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda partili katıldı.

"SİYASİ ÇİZGİMİZ HER ZAMAN GAZİ MUSTAFA KEMAL ATATÜRK'ÜN İLKE VE DEVRİMLERİ OLDU"

Açıklamasında hayatının en zor, vicdanının en doğru kararlarından biri olduğu belirten Yalaz partiyi hiçbir zaman bir makamın kapısı olarak değil, Cumhuriyetin, demokrasinin ve sosyal adalet mücadelesinin taşıyıcı kolonlarından biri olarak gördüklerini belirterek "Siyasi çizgimiz her zaman Gazi Mustafa Kemal Atatürk ilke ve devrimleri doğrultusunda oldu. 4-5 Kasım 2023 tarihinde yapılan kurultayda; 'CHP değişirse Türkiye değişir' inancıyla kurultay delegelerinin hür iradeleriyle CHP değişti. Genel Başkanımız Özgür Özel liderliğinde genç ve inançlı bir kadro göreve geldi. Beş ay sonra yapılan 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Türkiye'nin değişime destek verdiği görüldü. Partimiz seçimlerden birinci parti çıkarak Türkiye nüfusunun yüzde 65'inin CHP'li belediyeler tarafından yönetilmesini sağladı" dedi.

31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Urla'da yüzde 70,2 oy oranıyla Türkiye rekoruna ulaşıldığını vurgulayan Yalaz, Selçuk Balkan'ın belediye başkanı seçildiğini, 25 belediye meclis üyeliğinin 23'ünün CHP tarafından kazanıldığını hatırlatarak, bu başarının Urlalıların Cumhuriyet değerlerine sahip çıkmasının en güçlü göstergelerinden biri olduğunu söyledi.

14 Eylül 2025 tarihinde gerçekleştirilen ilçe kongresi sonrasında yönetim kurulu, kadın ve gençlik kolları, belediye başkanı ve meclis üyeleriyle uyum içerisinde çalıştıklarını belirten Yalaz; partiyi yeni ilçe binasına taşıdıklarını, Urla siyasi tarihinin en geniş katılımlı dayanışma yemeğini düzenlediklerini ve ilçe örgütünü borçsuz, mali yapısı güçlü şekilde devrettiklerini ifade etti.

Türkiye'nin demokrasinin, hukukun ve halk iradesinin ağır baskı altında olduğu bir dönemden geçtiğini dile getiren Yalaz, asıl gündemin ekonomik kriz, adaletsizlik, gençlerin gelecek kaygısı, emekli, işçi, çiftçi ve esnafın yaşadığı ekonomik sıkıntılar olduğunun altını çizerek YENİ Parti Genel Başkanı Özgür Özel'in mücadelesine destek verdiklerini ifade etti.

Basın açıklamasının ardından Urla Cumhuriyet Meydanı'na yürüyüş düzenlendi.