AK Partili meclis üyesine tepki, istifa

Haber: Mehmet Rebii Özdemir

(SAMSUN) - CHP Samsun İl Başkanlığı ve Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD), Kemalistler ve Cumhuriyetçileri hedef alan sosyal medya paylaşımı nedeniyle AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'e tepki gösterdi. AK Partili Terme Belediye Başkanı Şenol Kul, hakkında disiplin süreci başlatılan Eker'in parti üyeliği ve görevlerinden istifası ettiğini açıkladı.

AK Parti Terme Belediye Meclis Üyesi Rümeysa Eker'in Kemalistler ve Cumhuriyetçileri hedef alan sosyal medya paylaşımı tepki çekti. Konuyla ilgili basın toplantısı tüzenleyen CHP Samsun İl Başkanı Mehmet Özdağ, Eker hakkında Terme Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunduklarını belirterek, AK Parti Samsun İl Başkanlığı'na şu soruları yöneltti:

"MECLİS ÜYENİZİN BU PAYLAŞIMINI ONAYLIYOR MUSUNUZ?"

"Meclis üyenizin bu paylaşımını onaylıyor musunuz? İlçe başkanınızın bu paylaşımı beğenmesi parti politikanızı mı yansıtmaktadır? Kemalistleri, Cumhuriyetçileri ve toplumun farklı kesimlerini hedef alan bu nefret diline karşı ne zaman ve nasıl bir tutum alacaksınız? Paylaşımın üzerinden günler geçmesine rağmen suskunluğunuz da bir yanıttır. Susarak bu söylemin sorumluluğundan kurtulamazsınız. Talebimiz açık ve net bir şekilde istifadır. Kamu görevi, toplumu birleştirme sorumluluğu gerektirir; ayrıştırma hakkı vermez. Belediye meclis üyesi ve divan katibi sıfatıyla görev yapan bir kişinin, milyonlarca vatandaşı ahlaksızlık ve suçla özdeşleştiren bir içeriği kamuoyuyla paylaşması; bu görevin gerektirdiği onur ve sorumlulukla bağdaşmaz. İlgili kişiyi kamuoyundan açık, samimi ve koşulsuz bir özür dilemeye; ardından Terme Belediye Meclis Üyeliği ile divan katipliği görevinden derhal istifaya davet ediyoruz" dedi."

ADD'DEN DE TEPKİ: ÖZÜR DİLEMELİ VE İVEDİLİKLE İSTİFA ETMELİ

Atatürkçü Düşünce Derneği (ADD) Samsun Şubesi'nden yapılan yazılı açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Son günlerde sosyal medyada paylaşılan ve bir Belediye Meclis üyesi ve aynı zamanda divan katibi olan şahsa ait olduğu belirtilen ifadeler, yalnızca Kemalistleri ve Atatürkçüleri değil; toplumsal barışı, insan onurunu ve demokratik yaşam kültürünü de hedef alan son derece çirkin ve ayrımcı bir anlayışın ürünüdür. Söz konusu paylaşımda, toplumun farklı kesimleri aşağılanmakta, ötekileştirilmekte ve nefret diliyle hedef gösterilmektedir. Daha da vahimi, Cumhuriyetimizin kurucu felsefesi olan Kemalizm; suç, ahlaksızlık ve toplumsal yozlaşma iddialarıyla yan yana getirilerek bilinçli bir karalama kampanyasına malzeme yapılmaktadır."

Kemalizm; aklın ve bilimin rehberliğinde çağdaşlaşmayı, hukuk devletini, laikliği, kadın-erkek eşitliğini, ulusal bağımsızlığı ve tam demokrasiyi savunan bir düşünce sistemidir. Bu ülkenin kurtuluşunun ve kuruluşunun temel harcıdır. Cumhuriyetimizin kurucu değerlerine yönelik bu seviyesiz saldırılar, gerçekte Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluş felsefesine duyulan husumetin dışavurumudur. Bir belediye meclis üyesi ve divan katibi sıfatını taşıyan kişinin, toplumun önemli bir bölümünü hedef alan böylesine ayrıştırıcı ve nefret içerikli ifadeler kullanması kabul edilemez. Kamu görevi üstlenen kişilerin sorumluluğu; toplumu ayrıştırmak değil birleştirmek, nefret üretmek değil ortak yaşam kültürünü güçlendirmektir.

Hiç kimse, bu ülkenin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün adını ve Kemalist düşünceyi hakaret malzemesi yapamaz. Cumhuriyet'i kuran iradeye dil uzatmak, milletimizin ortak tarihine ve ortak vicdanına saldırmaktır. Bu nedenle söz konusu paylaşımı en sert biçimde kınıyoruz. İlgili kişinin kamuoyundan açık ve samimi bir özür dilemesini ve ivedilikle istifa etmesini bekliyoruz. Terme Belediye Başkanlığı'nın ve bağlı bulunduğu siyasi partinin bu konuda sessiz kalmaması gerektiğini düşünüyoruz. Belediye Meclisi'nin saygınlığına zarar veren bu tutum hakkında gerekli idari ve siyasi değerlendirmelerin yapılmasını talep ediyoruz."

"AK PARTİYLE İLİŞİĞİ SONA ERMİŞTİR"

AK Partili Terme Belediye Başkanı Şenol Kul da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şunları kaydetti:

"Terme Belediye Meclis Üyemiz Rümeysa Eker'in, şahsi sosyal medya hesabından yaptığı ve kamuoyunda haklı tepkilere neden olan paylaşımları büyük bir üzüntüyle karşılamış bulunuyoruz. Söz konusu ifadeler, partimizin temel ilkeleri, Terme Belediyemizin hizmet anlayışı ve temsil ettiğimiz toplumsal değerlerle hiçbir şekilde örtüşmemektedir. Bu doğrultuda, AK Parti Terme İlçe Başkan Vekilimiz Av. Kaşif Aksoy tarafından yapılan açıklamada da belirtildiği üzere; disiplin sürecinin işletilmesiyle birlikte Sayın Eker'in Gençlik Kolları Yönetim Kurulu üyeliği, parti üyeliği, belediye meclisi parti grubu üyeliği ve Meclis Divan Katipliği görevlerinden istifası sunulmuş ve kabul edilerek partiyle ilişiği sona ermiştir."

Terme Belediyesi olarak; birlik, beraberlik ve hoşgörü iklimini zedeleyen her türlü yaklaşımı reddediyor, birleştirici ve kucaklayıcı bir anlayışla hemşehrilerimize hizmet etmeye devam ediyoruz. Belediye Meclisimiz; kısır polemiklerin değil, Terme'ye eser kazandırmanın, ortak akıl ve istişarenin makamıdır. Tüm gayretimiz ilçemizin huzuru, gelişimi ve hemşehrilerimizin refahı içindir."