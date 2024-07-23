CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, Yarım Bırakılan Projelere Tepki Gösterdi

Yerel

SEYFİ ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, beraberindeki parti yöneticileriyle birlikte şehir merkezinde yapımına başlanan projelerin yerel seçimlerden sonra yarım bırakılmasına tepki gösterdi. Yaşar, "Sayın Cumhurbaşkanı Yozgat size en çok oy veren iller arasında. Yüzde 76 oy verdi. Lütfen Yozgat'a sahip çıkın. Eğer Yozgat'ı kaderiyle baş başa bırakırsanız ilk fırsatta Yozgatlı da sizi sandıkta kaderinizle baş başa bırakacaktır" dedi.

CHP Yozgat İl Başkanı Abdullah Yaşar, yarım kalan ve çimleri kurumaya başlayan Millet Bahçesi'nde düzenlediği basın toplantısında, yerel seçimlerin ardından şehir merkezinde yarım bırakılan yatırımları sıraladı.

Yozgat Şehir Stadı'nın halen inşaatına başlanamadığını hatırlatan Yaşar, "Yaklaşık bir ay önce Yozgat Şehir Stadı'yla ilgili bir basın açıklamamız oldu. Yozgat Şehir Stadı kaderine terk edilmiş vaziyette bırakılmış. Biz o gün dedik ki; Yozgat unutulan şehir diyorduk, maalesef uyutulan şehir haline dönüşmüştür. O günden bu tarafa iktidar yöneticileri açıklamalar yaptılar, 'Biz Yozgat'a sahibiz. Yozgat'ın sorunlarına sahibiz. Yozgat'ın sorunlarını çözeceğiz' dediler. Bugüne kadar bir arpa boyu mesafe alamadık, şehir stadımız orada çürümeye terk edilmiş vaziyette, inşaat yarım duruyor, bekliyor" diye konuştu.

"Yozgat kaderine terk edilmiş dediğimizde arkadaşlarımızın zoruna gidiyor"

Yarım kalan diğer yatırımları sıralayan Yaşar, şu sözlerle tepki gösterdi:

"Bu memleketin kaderinden midir? Nasıl bir planlama yapılır? Hangi akla göre yapılır? Yozgat'ta bir Aqua Parkımız yapıldı, kadınlar hamamı olacak dendi, bir sürü masraflar edildi, atıl vaziyette bekliyor, sahibi yok. Yozgat meydanda, eski valiliğimizin önü Cumhuriyet Meydanı'ndaki parkımız kaderine terk edilmiş, inşaat kapalı, inşaat alanında hiçbir çalışma yok, öyle duruyor. Çapanoğlu Büyük Cami etrafındaki çevre düzenlemesi yarım şekilde bırakıldı, oraya sahiplenen yok. 'Yozgat kaderine terk edilmiş' dediğimizde arkadaşlarımızın zoruna gidiyor. Maalesef Yozgat kaderine terk edilmiş. Yozgat'ta bir Atatürk yolumuz var, Boğazlayan- Yozgat arasını bağlantı yapan, doksan kilometrelik bir yol. Rahmetli Onur Kumbaracıbaşı Bayındırlık Bakanı'ydı. Ben belediye başkanıydım. Orada ciddi bir emekle o yolun temeli atıldı. 1992- 1995 yıllarında bitti. Ama o yol bugün adeta ölüm yoluna döndü. Daha geçtiğimiz gün üç gün önce iki ailenin ocağına ateş düştü, bir aile yok oldu. Bir aileden üç kişi bir evladı, annesi ve babası karşı taraftaki bir araçtaki de bir gencimiz hayatını kaybetti. Yozgat'taki siyasilerimiz, Yozgat'taki milletvekillerimiz boy boy resimler çektiriyorlar, gazetelere demeçler veriyorlar. 'Bakanları ziyaret ettik. Yozgat'ın sorunlarını çözeceğiz' diyor ama bir arpa boyu mesafe alamıyoruz. Onların görevi tabii ki insanidir. Cenazelere gidip taziyede bulunmak bunlar insani görevlerdir. Ama gidip taziyede bulunmaktan ziyade çözüm üretmek, o yolla ilgili ne yapılabilir? O yol çalışmasıyla ilgili bir katkı sunmak, bunların asli görevi odur. Ama maalesef Yozgat'taki seçilmiş milletvekillerimiz bu konulardan bihaber."

"TOKİ inşaatı hala bitmedi, yıllardır hala vatandaşlarımız mağdur"

Yapımı yarım kalan Millet Bahçesi ile evleri istimlak edilen vatandaşlar için yapılan konutların da yarım kaldığını kaydeden Yaşar, açıklamasını şöyle tamamladı:

"Millet bahçesinin yerindeki vatandaşlarımızın, yurttaşlarımızın evleri yıkıldı. Hala evleri teslim edilmedi, vatandaşlarımız mağdur edildi. TOKİ inşaatı hala bitmedi, yıllardır hala vatandaşlarımız mağdur. Ama Millet Bahçesi de yarım bırakıldı. Şimdi çimleri gördünüz. Ağaçları gördünüz. Yapılan fıskiyeleri gördünüz. Bugün Yozgat'ta 32 derece sıcaklık, hissedilen sıcaklık belki 40 derece, ne fıskiye çalışıyor ne ağaçlar sulanıyor. Çimler kurumuş. Sayın Cumhurbaşkanı'nın 'millet bahçesi yapıyoruz. Kek bedava, çay bedava, yatın yuvarlanın' dediği bir yerde maalesef çayı keki bırak, meyveler, ağaçlar kurumuş, çayırlar kurumuş, inşaat yarım kalmış. Biz hep şunu söylüyoruz, Sayın Cumhurbaşkanı'na buradan tekrar sesleniyorum: Sayın Cumhurbaşkanı Yozgat size en çok oy veren iller arasında. Yüzde 76 oy verdi. Lütfen Yozgat'a sahip çıkın. Eğer Yozgat'ı kaderiyle baş başa bırakırsanız ilk fırsatta Yozgatlı da sizi sandıkta kaderinizle baş başa bırakacaktır. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak ilimizin sorunlarını her alanda her platformda gündeme getirmeye olmaya devam edeceğiz. Bu sorunlar çözülmezse yine bu sorunları da Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne kadar taşıyacağız ve takipçisi olacağız."