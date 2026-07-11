CHP'de Yozgat krizi: Abdullah Yaşar'a 14 ilçeden destek - Son Dakika
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CHP'de Yozgat krizi: Abdullah Yaşar'a 14 ilçeden destek

11.07.2026 14:24
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CHP MYK kararıyla Yozgat İl Başkanlığı'ndan alınan Abdullah Yaşar'a 14 ilçe örgütü ile kadın ve gençlik kolları destek verdi. Yaşar, kararı tanımadığını belirterek sokaklarda mücadeleye devam edeceklerini söyledi.

Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(YOZGAT) - CHP Merkez Yönetim Kurulu (MYK) kararıyla Yozgat İl Başkanlığı görevinden alınan Abdullah Yaşar'a 14 ilçe örgütü, kadın ve gençlik kollarından destek geldi.

CHP MYK kararı ile Yozgat İl Örgütü görevden alındı, yerine daha önce bir süre il başkanlığı görevinde bulunan Kazım Eliaçık atandı. Görevden alınan Abdullah Yaşar sabah evinden çıktığında, CHP Yozgat il, ilçe, kadın ve gençlik kolları başkanları ile bazı partililer tarafından karşıladı.

Yaşar, kendisini karşılayan partililerle birlikte Lise Caddesi'nden yürüyerek, şehir merkezindeki il örgütü binasına geldi. Yürüyüşe katılanlar ellerinde Türk Bayrağı ile Atatürk ve Özgür Özel'in fotoğraflarını taşıdı. İl örgütü binasına ise Özgür Özel ile Ekrem İmamoğlu'nun posterleri asıldı.

Abdullah Yaşar, parti örgütü binası önünde yaptığı konuşmasına, "Bugün burada bir ödül almak üzere toplandık. Biz bu yetkisiz, mahkeme tarafından atanmış, seçilmeyen, mazbatası olmayan, parti meclisi düşmüş, yetkisi olmayan MYK kararını tanımıyoruz" dedi.

Kurultay öncesinde Kemal Kılıçdaroğlu'nu yolda bırakmadıkları gibi bu süreçte de kurultay tarafından seçilen Özgür Özel'in yanında olmaya devam edeceklerin kaydeden Yaşar, "Genel başkanımızı kurultayımız seçmiştir. Başımızın tacıdır. Partimiz birinci parti olmuştur. Sonuna kadar yanındayız dedik ve yanındayız" diye konuştu.

Yaşar, 11 yıldır il başkanlığı yaptığını belirterek, şunları söyledi: "8 yılın üzerinde Kemal Bey'le çalıştım. Yozgat'ta birçok ilke imza attık. Şehit cenazelerinde Sayın Kılıçdaroğlu'nun önüne mermi çekirdeği konduğu dönemlerde yanında olduk, destek olduk. Yozgat'ta Cumhuriyet Meydanı'nda ilk defa 5 bin kişinin katılımıyla iftar yemeği verdik. Daha sonraki yıl 29 gün 27 bin yurttaşımıza her gün iftar yemeği verdik.

Yozgat'ı dünyaya, Yozgat'ı Türkiye'ye tanıtmak için elimizden geldiği kadar gece gündüz demeden çalıştık. Yozgat'ta bir miting yaptık. Yozgat mitingi hem Türkiye'de hem de dünyanın dört bir köşesindeki hemşehrilerimizi, Yozgatımızı yüreklendirdi. Yozgatımızı Türkiye'nin ve dünyanın gündemine taşıdık. İşte bu başarı rahatsız etmiş olmalı ki Yozgat İl Örgütüne madalya verildi. Yozgat'ta 10 yıl kırık sandalyede, kırık dökük bir binada hizmet vermeye çalıştık. Seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel, 'Başkanım bul bir yer, Yozgat'a yakışır bina alacağız' dedi. Binamızı bulduk, aldık. Partilimizin, Yozgatımızın emrine tertemiz bir şekilde hazır ettik, sunduk. Belki bu da rahatsız etmiş olabilir. Partimize yine 2020 model yeni bir parti aracı kazandırdık. Daha da önemlisi hiçbir yurttaşımızı, hiçbir hemşehrimi ötekileştirmedik."

"Bugün dünden daha güçlü olduklarını" söyleyen Yaşar, "Binalar çok önemli değil. Binalarda oturmak marifet değil. Sayın Genel Başkanımız gibi her gittiği köyde, beldede, kahvede, sokakta miting oluşuyorsa biz de bundan sonra binalarda değil, sokaklarda olacağız. Yurttaşlarımızla birlikte olacağız. Onların sorunlarını, onların çözüm önerilerini hep birlikte üreteceğiz. Bizi çıktığımız bu yoldan kimse alıkoyamaz" dedi."

"ABDULLAH AMCA'YI DA GÖREVDEN ALDILAR"

Abdullah Yaşar, "Turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez" diyen Abdullah Ceylan'ında görevden alındığını bildirerek, "Sayın Cumhurbaşkanının her fırsatta 'Turpun büyüğü heybede' dediği dönemlerde Yozgat'tan Abdullah Ceyhan adlı bir çiftçimiz bir hemşerimiz çıktı. Dedi ki, 'Turpunan, şalgamınan devlet yönetilmez. Devlet adaletle yönetilir. Devlet akılla yönetilir' dedi. O günden Sonra Sayın Cumhurbaşkanı ne turpu ne de heybeyi ağzına alamadı. Ama demek ki butlan yönetimi bundan da rahatsız olmuş olmalı ki Abdullah Amca'yı da görevden aldılar. Bundan sonra biz daha da büyüyerek daha büyük mitingler yaparak sadece CHP'liler değil, bütün vatandaşlarımızla birlikte yolumuza devam edeceğiz" diye konuştu.

İLÇE ÖRGÜTLERİNDEN DESTEK

CHP Boğazlıyan İlçe Başkanı Mert Ertekin de Yaşar'a destek veren ilçe örgütleri adına yaptığı açıklamada, "Bizler mazbatasız gelen butlan yönetiminin dün aldığı kararı tanımıyoruz. Bizler 14 ilçe başkanı olarak seçilmiş il başkanımız ve yönetiminin sonuna kadar yanındayız" dedi.

Kadın Kolları İl Başkanı Sevkan Gürkan da, "CHP'yi güçlü kılan halktır. Biz CHP Yozgat Kadın Kolları İl Başkanlığı olarak 14 ilçe Kadın Kolları olarak seçilmiş Genel Başkanımız Sayın Özgür Özel'in, seçilmiş Kadın Kolları Genel Başkanımız Asu Kaya ve seçilmiş İl Başkanımız Sayın Abdullah Yaşar'ın sonuna kadar arkasında ve yanındayız" diye konuştu.

Gençlik Kolları İl Başkanı Volkan Umut Kadıoğlu da, "Sarayın gölgesinde yapılan hiçbir atamayı, tasarrufu meşru görmediğimizi kamuoyuyla paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel CHP'de Yozgat krizi: Abdullah Yaşar'a 14 ilçeden destek - Son Dakika

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