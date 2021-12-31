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Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor - Son Dakika

Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor

31.12.2021 17:57

Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor Yasa dışı kedi ve köpek satışı artabilir iddiası Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından Türkiye'de hayvan satışıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, pet shop dükkanı bulunan Yaşar Altuğ Kandemir, "El altından hayvan...

Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor

Yasa dışı kedi ve köpek satışı artabilir iddiası

ESKİŞEHİR - Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliğin ardından Türkiye'de hayvan satışıyla ilgili yeni düzenlemeler yapılırken, pet shop dükkanı bulunan Yaşar Altuğ Kandemir, "El altından hayvan satışının ilerleyen zamanlarda artacak" iddiasında bulundu.

Türkiye'deki hayvanların daha sağlıklı bir hayat yaşayabilmesi için Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişiklik 9 Temmuz 2021 tarihinde TBMM'de kabul edilerek yasalaştı. Yasayla birlikte pet shoplarda kedi ve köpek satışı yasaklanacak, 14 Temmuz 2022 tarihine kadar hayvan satışı yapılabilecek. Bu tarihten sonra evcil hayvan satışları internet veya katalog üzerinden yapılabilecek.

"Bu yasayla köpek ve kedi satışı artacak"

Eskişehir'de 25 yıldır pet shop dükkanı bulunan Yaşar Altuğ Kandemir, bu yasada çok fazla açık bulunduğunu söyledi. Yasanın çıkmasıyla birlikte satışların azalmayacağına dikkat çeken Kandemir, "6 ay sonra pet shoplarda köpek satışı yasaklanacak. Katalogdan, bilgisayardan satışı serbest olacak, herkes o şekilde satabilecek. Bütün pet shoplar kedi ve köpek satmaya başlayacak. Herkes eline katalog alacak. Sen bir şey sorduğunda 'Evet var' diyecek. Sonra çiftliğe yönlendirecek. Köpeğin veya kedinin sadece bulunduğu yer değişecek. Her yerde satılmaya başlayacak. Hiçbir şey değişmeyecek yani ve daha kötü olacak. Bu şekilde en azından bütün halk bizi görüp denetlerken, çiftlikte öyle bir denetim mekanizması olmayacak. Sadece Tarım Bakanlığından gelip bakarlar. O da gördüğü kadarına 'tamam' der geçer. Bu kedi ve köpek satışı ile alakalı yasak değil. Sadece yerinin değişmesi ile alakalı" diye konuştu.

"İnsanlar, çiftlikte istediğini yapabilecek"

Devletin çiftlik denetlemelerinde yetersiz kalacağını iddia eden Kandemir, "Çiftlikler özel mülkiyete giriyor, 'Hastalığı var, bilmem nesi var' diyerek istediğimi alırım, istediğimi almam içeri. Sadece Tarım Bakanlığı ayda yılda bir gelir, ama halkın gözü önünde değil yani. İnsanlar, çiftlikte istediğini yapabilecek. Adamlar denetlemeye geldiği zaman bakacak geçecek. Onay aldığı zaman hiçbir sıkıntı olmayacak. Bu da hiçbir şeyi değiştirmeyecek. İnsanlar, hayvanları yine al-sat yapan kişilerden alacak. Her çiftlikte, her köpeğin olma ihtimali yok zaten. Bugün bir çiftliği gezerken, çeşit ve ırk olarak farklı farklı baksan 10 tanedir, hadi 20 tane olsun. Hani 200 köpek vardır, ama farklı ırk olarak baktığın zaman 20 tanedir. Bir sürü ırk çeşidi var. Bunlar nereden gelecek, nasıl gelecek? Pet shopun mantığı, insanların yaşam koşullarına en uygun ırkı belirlemek. Çiftliklerde böyle bir şans yok. Şimdi ben ona göre ruhsatlı ve belgeli getiriyorum. Buraya hepsini kayıt ettiriyoruz. Tarım Bakanlığı geliyor, veterinerimiz var. Bunu gelip sen de denetleyebilirsin. Şu anda bütün köpeklerim burada zaten. Uygunsuz bir şey olduğunda yoldan geçen birisi de beni şikayet edebilir. Çiftliği nasıl şikayet edecek? Uygunsuz olanlardan bahsediyorum. İşini düzgün yapanlar için demiyorum. Eskişehir'de de var mesela. İstediğiniz zaman gidip görebileceğiniz çok düzgün iki tane yer var, ama bunun haricinde her yeri denetleyemiyorsun. Adam yanına ufacık bir ofis yapıyor ve arkadan hayvan getirip veriyor sana. Nereden geliyor, nerede üretiliyor, nasıl üretiliyor? Kimse bilmiyor bunu" diye belirtti.

"İnternet dolandırıcılığı artacak"

Denetlemelerin artması gerektiğini ifade eden Kandemir, açıklamasını şöyle sürdürdü;

"Herkes dolandırılmaya başlayacak. En azından benim yerim belli, yurdum belli. İnsanlar bizden resmi şekilde hayvan alamayacağı zaman internetteki dolandırıcılık artacak. Şimdi de öyle zaten, şu anda engel olamıyorlar. Benim buranın bile fotoğrafını çekip paylaşan var. Daha fazla dolandırıcı çıkacak. Böylece kedi veya köpek, herkes mağdur olacak. Her yer kedi, köpek dolacak. Biz diyoruz ki, bizi daha fazla sıksınlar. Her gün beni denetlemeye gelsinler. Evraklara baksınlar, çiftliklere gitsinler, evdeki üreticileri engellesinler. Evinde 15-20 tane köpek bakan da var, bahçesinde besleyen de var ama sokak hayvanlarına bakanlar ayrı, cins besleyenler ayrı. Adam 'niye çip taktırayım' diyor. Evinin bodrumunda hayvan üretiyor. Hayvanları kayıt ettirmiyor, aşısını yaptırmıyor. Yasanın her türlü bir açığı var. Bir şekilde alan kişilerin önce belge alması lazım. Köpek besleyebilir belgesi alsın gelsin, ben de herkese rahat rahat satayım. En başta satın alan kısmı engellemek lazım."

Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor
Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor
Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor

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Eskişehir, Türkiye, Köpek, kedi, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiftlikten kedi ve köpek satışı dönemi başlıyor - Son Dakika


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