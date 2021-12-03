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Çiğli engelleri birlikte aşıyor - Son Dakika

Çiğli engelleri birlikte aşıyor

03.12.2021 14:00
Çiğli engelleri birlikte aşıyor

2021 yılını dezavantajlı gruplar için seferberlik içinde geçiren Çiğli Belediyesi, gıda desteğinden kişisel temizliğe, ev temizliğinden hijyen kiti desteğine, ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alandaki hizmetleri ile ilçede ikamet eden engelli vatandaşların ihtiyaçlarına...

2021 yılını dezavantajlı gruplar için seferberlik içinde geçiren Çiğli Belediyesi, gıda desteğinden kişisel temizliğe, ev temizliğinden hijyen kiti desteğine, ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alandaki hizmetleri ile ilçede ikamet eden engelli vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretti.

Çiğli Belediye Başkanı Utku Gümrükçü'nün öncülüğünde toplumun tüm kesimlerine yönelik eşit ve hak temelli politikaların hayata geçirildiği Çiğli'de, engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştıracak hizmet ve projeler hız kesmeden devam ediyor.

"Gülümseyen İnsanların Engelsiz Kenti" sloganıyla çalışmalarını sürdüren Çiğli Belediyesi, 2021 yılını dezavantajlı gruplar için seferberlik içinde geçirirken, gıda desteğinden kişisel temizliğe, ev temizliğinden hijyen kiti desteğine, ulaşımdan sosyal aktivitelere kadar birçok farklı alandaki hizmetleri ile ilçede ikamet eden engelli vatandaşların ihtiyaçlarına çözüm üretildi.

Çiğli Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ve Sağlık İşleri Müdürlüğünce sürdürülen çalışmalar doğrultusunda, ilçede ikamet eden engelli vatandaşların günlük ihtiyaçları eksiksiz olarak yerine getiriliyor. Bu kapsamda, bin 290 haneye kişisel bakım ve banyo hizmeti, 186 haneye sıcak yemek hizmeti, 419 haneye evde temizlik hizmeti, 668 haneye ise gıda paketi desteğinde bulunuldu. Ayrıca 715 adet hijyen kiti, 246 adet hasta bezi, 36 adet manuel tekerlekli sandalye, 13 adet akülü tekerlekli sandalye ve 17 adet de hasta yatağı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Tam donanımlı hasta nakil aracı ile bin 234 vatandaş bir yıl boyunca muayene olmaları için sağlık kurumlarına götürülüp tekrar evlerine bırakıldı.

Konuşma ve dil terapisi sürüyor

Doğuştan konuşamayan ve konuşma zorluğu çeken vatandaşlara yönelik başlatılan uygulama kapsamında, 2021 yılı içerisinde 91 kişiye konuşma ve dil terapisi hizmeti sağlandı. Alanında uzman terapistlerin eşliğinde başvuruda bulunan vatandaşların evlerinde düzenlenen seanslar, Covid-19 tedbirleri doğrultusunda gerçekleştiriliyor.

Taşıdıkları genetik çölyak ve fenilketonüri hastalığından ötürü beslenme konusunda sıkıntı yaşayan vatandaşlar için içerisinde; glüten içermeyen un, mısır unu, burgu makarna, arpa şehriye, köftelik bulgur, yüksük çorba, toros çorba, kakaolu kek ve kurabiye bulunan 155 adet gıda kolisi dağıtıldı.

Gümrükçü öğrencilerle buluştu

3 Aralık Dünya Engelliler Gününde Çiğli Belediyesi bünyesinde kurs alan engelli öğrenciler ile Çiğli Atatürk Kapalı Spor Salonunda bir araya gelen Başkan Utku Gümrükçü, "Engelli bireylerimizin sosyalleşmeleri için yüzme, tenis, hemsball ve boccia alanlarında kurslar düzenliyoruz. Harmandalı Spor Salonunda hafta içi her gün engelli çocuklara yönelik düzenlediğimiz 'Özel Çocuklar Spor Saatinde' uzman eğitmenlerimiz gün boyunca çocuklarla bire bir olarak ilgileniyor. Pelikan Sosyal Tesislerimizde bulunan Evka-2 Spor Salonumuzda down sendromlu kardeşlerimize yönelik haftada 2 gün zumba dersleri düzenleniyor. Eğitmenlerimizin önerileriyle çocuklarımızı yetenekli oldukları branşlara yönlendiriyoruz. Son olarak, down sendromlu kardeşimiz Sanem Kaya Para taekwondo alanında İzmir Şampiyonu olarak hepimizi gururlandırdı" dedi.

Çiğli'yi herkes için yaşanabilir kılmak amacıyla çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Başkan Gümrükçü, "Çiğlimizde ikamet eden dezavantajlı vatandaşlarımızı yalnız ve çaresiz hissettirmemek adına özveriyle çalışıyoruz. Her türlü ihtiyaçlarını en kısa sürede karşılamaya gayret ediyoruz. Çiğli'yi, engelli vatandaşlarımızın kimsenin ihtiyacına gerek duymadan güvenli, huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşayacağı modern bir kent haline getirene kadar durmaksızın çalışacağız. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle herkesi engelli vatandaşlarımızın hakları konusunda duyarlı olmaya davet ediyorum" ifadeleriyle sözlerini tamamladı. - İZMİR

Çiğli engelleri birlikte aşıyor
Çiğli engelleri birlikte aşıyor
Çiğli engelleri birlikte aşıyor

Çiğli Belediyesi, Engelli, Aralık, İzmir, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Çiğli engelleri birlikte aşıyor - Son Dakika


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