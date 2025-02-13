Cihat Çetinkaya: Terör Silah Gömme İle Barış Olmaz - Son Dakika
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Cihat Çetinkaya: Terör Silah Gömme İle Barış Olmaz

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Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Çetinkaya, laiklik ve Türk milliyetçiliği vurgusu yaptı.

13.02.2025 10:04
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Haber: Gençağa Karafazlı

(RİZE)- Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, "Dünyanın hiçbir yerinde terör silah gömmekle bitmez, bu bir barış olmaz. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bu Cumhuriyeti laiklik felsefesinde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk milliyetçiliğiyle birlikte devam ettirmek bizim hasretimiz, bizim sevdamız bundan bizi kimse vazgeçiremez" dedi.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Cihat Çetinkaya, Karadeniz illeri gezisi kapsamında partisinin Rize İl Başkanlığı'nda basın toplantısı düzenledi. Çetinkaya, şunları söyledi:

"Silivri'de rehin tutulan Genel Başkanımız, Türkiye'de şu andaki hukukun geldiği noktada sadece herhangi bir iddianame hazırlanmadan ve duruşma günü belli edilmeden tutulmakta. Genel Başkanımız çalışmalarına devam ediyor dilekçe veriyor hapishane müdürlüğüne diyor ki; 'burası gece karanlık oluyor bana bir lamba gerekirse kantinden alın ödeyelim', altına da işte koğuş numarasını yazıyor. Bu basına sızıyor, Sabah Gazetesi de bunu koğuş numarasıyla birlikte yayınlıyor. Bu gibi hapishanelerde koğuş numarası son derece tehlikelidir, hayati tehliken vardır çünkü orada baronlar yatıyor o hapishanede bu kaçakçıların kralları orada yatıyor. Aynı zamanda PKK'lı teröristler yatıyor böyle bir hapishanede. Bu ülke de garip şeyler oluyor."

MHP lideri Devlet Bahçeli'nin açılım süreci ile ilgili açıklamalarına da değinen Çetinkaya, "Gerçek Türk milliyetçisi Atatürkçü söylemlerinin hiçbirinde herhangi bir şey arayamayacağınız bir kişi maalesef Silivri'de sebebini kimsenin anlayamadığı bir şekilde tutuluyor, bunun ne kadar süreceğini hukuk içinde cevaplayamıyoruz. Çünkü siz belki yüz yıldır bu topraklar üzerinde bir planın son hamlesini yapmak istiyorsunuz. Bahçeli düğmeye bastı ne dedi, işte filanca gelsin konuşma yapsın gazi Meclis'te. Tabii buna gene en şiddetli tepkiyi Zafer Partisi olarak biz verdik. Birinci açılım süreci dediğinizde de biz bunları yaşadık terörist başı gelecekmiş, 'silahları gömün' diyecekmiş, arkadaşlar dünyanın hiçbir yerinde terör silah gömmekle bitmez, bu bir barış olmaz" ifadelerini kullandı.

"Genel başkanımız 'biz bu süreci baltalayacağız 'dedi"

Atatürk ilke ve inkılaplarını yok sayarak bir yere varılamayacağını belirten Çetinkaya, açıklamalarını şu sözlerle tamamladı:

"Genel Başkanımızın seslendirdiği 'Biz bu süreci baltalayacağız' cümlesi mahfilleri rahatsız etti. Muhteremler bundan rahatsız oldular. Hiçbir siyasi parti çok net söylüyorum bizim kadar yüksek sesle bağıra bağıra bunu söylemedi. Bizi ne kadar baskı altına alabilirler bizi nasıl susturabilir onların sorunu. Millet bizi anlamaya başladı. Atatürk ilke ve inkılaplarını yok sayarak bir yere varılamayacağını anlatıyoruz, biz laik toplumla ilgili herhangi bir sorun yaşamıyoruz, onların cemaatlerle ilgili yaşadıkları sorunlar bizde yok. Söylediklerimiz çok net. Türkiye Cumhuriyeti Devleti demokratik, laik, sosyal, hukuk devletidir. Bu Cumhuriyeti laiklik felsefesinde Atatürk ilke ve inkılapları doğrultusunda Türk milliyetçiliğiyle birlikte devam ettirmek bizim hasretimiz, bizim sevdamız bundan bizi kimse vazgeçiremez."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Cihat Çetinkaya: Terör Silah Gömme İle Barış Olmaz - Son Dakika

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