Çılgın Mısırcı'dan Özel Çocuklara Destek - Son Dakika
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Çılgın Mısırcı'dan Özel Çocuklara Destek

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Yasin Yassıçayır, renkli mısır satarak özel çocuklara yardım ediyor, 7 şehir gezdi.

30.09.2024 16:09
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TUNAKAN YILDIRIM

(KARABÜK) - Karabük'te ve sosyal medya platformlarında "çılgın mısırcı" olarak tanınan Yasin Yassıçayır, babaannesinin sandığında bulduğu tohumları tarlaya ekerek rengarenk mısırlar elde etti. Sattığı renkli mısırların gelirlerini özel çocuklara bağışladığını belirten Yassıçayır, "7 şehir gezdim, sırada Sinop'taki özel çocuklar var. Renkli mısırların geliri ile onlara katkı sağlayacağım" dedi.

Karabük'ün Eskipazar ilçesindeki Durmuşlar köyünde, çocuk yaşlarından itibaren babaannesinin tarlasındaki mısırları satarak geçimini sağlayan Yasin Yassıçayır, rengarenk mısırlar üretti. Babaannesinin sandığında bulduğu tohumları tarlaya eken Yassıçayır, hasat döneminde mısırların rengarenk taneleri olduğunu görünce çok şaşırdı. Yaklaşık 10 dönüm arazide ürettiği mısırları satarak, özel çocuklara destek olma hedefiyle yola çıkan Yassıçayır, şimdiye kadar 7 il gezip özel çocukların okullarında ücretsiz mısır dağıtımı gerçekleştirdi.

"Gelirimizle şehir şehir gezerek özel çocuklara ücretsiz mısır dağıtıyorum"

İlginç dansı ve samimi diyalogları ile kısa sürede sosyal medya fenomeni haline gelen ve müşterileri tarafından "çılgın mısırcı" olarak adlandırılan Yassıçayır, mısır kostümü ile Karabük 100. Yıl Mahallesi'nde küçük bir stantta sattığı mısırların gelirini özel çocuklara bağışladığını anlattı. Yasin Yassıçayır, şunları söyledi:

"10 yıl önce babaannem tarlasından topladığı mısırları pazarda satıyordu ve ben de ona yardım ediyordum. Onun rahatsızlanmasıyla tezgaha geçtim ve mısır satışlarına başladım. Karabük'ün 100. Yıl Mahallesi'nde mısır tezgahı açtım. Bizim gelir kaynağımız mısır satmak. Tezgahımda sattığım mısırların geliri ile şehir şehir gezerek özel çocukları eğlendiriyor ve onlara ücretsiz mısır dağıtıyorum.

"7 şehir gezdim, sırada Sinop'taki özel çocuklar var renkli mısırların geliri ile onlara katkı sağlayacağım"

Köy evimizde babaannemle birlikte çay içtiğimiz sırada babaannemin küçük sandığını açtım baktım mısır tohumları var. 'Büyük dedenizindi bu sandık kimse o öldükten sonra içini açıp bakmamış' dedi. Bu mısır tohumlarını tarlaya ekeyim mi diye sordum, babaannem de 'ek tohumları nasıl olacak görelim' dedi. 6 ay önce ektik ve şu an rengarenk mısırlarımız oldu. 7 şehir gezdim, sırada Sinop'taki özel çocuklar var. Renkli mısırların geliri ile onlara katkı sağlayacağım.

Müşterilerimi kazandan çıkarak korkutuyordum. Tezgahımda sattığım mısırların gelirini down sendromlu çocuklara harcıyordum. Bu iki olay ile müşterilerim bana 'çılgın mısırcı' demeye başladı. Ben de sosyal medyada sayfa açtım ve fenomen oldum ardından da "çılgın mısırcı' lakabının isim hakkını aldım. Ata tohumu cam mısırlar bunlar. İster dekor amaçlı ister haşlayarak, közleyerek veya patlatarak kullanılabilir."

"Her mısır tanesi, bir çocuğun gülümsemesine katkı sağlıyor" diyen Yassıçayır, projelerini büyüterek devam etmeyi ve 81 ili gezerek daha fazla özel çocuğa ulaşmayı amaçladığını belirtti.

Çılgın Mısırcı\'dan Özel Çocuklara Destek
Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çılgın Mısırcı'dan Özel Çocuklara Destek - Son Dakika

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