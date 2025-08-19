Cilvegözü Tır Parkı İnşaatında Çalışmalar Devam Ediyor

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yapımı devam eden Cilvegözü Tır Parkı inşaat sahasında çalışmalar sürüyor. Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu.

Hatay Valiliği, Hatay Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) arasında imzalanan protokolle yapımına başlanan Cilvegözü Tır Parkı inşaat sahasında çalışmalar sürüyor. Yapımı devam eden tesisin bölgenin lojistik kapasitesini artırması hedefleniyor. Modern altyapısı, yüksek kapasitesi ve sunduğu hizmet çeşitliliğiyle uluslararası ticaretin yanı sıra bölge ekonomisine de katkı sağlaması beklenen proje, 32 peron, 500 tır kapasitesi, 187 bin metrekare alan ve toplam 3 bin 900 metrekare kapalı alanla hayata geçiriliyor. Sahada incelemelerde bulunan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, tır parkının tamamlandığında uluslararası taşımacılıkta güvenli bekleme alanları, modern sosyal tesisler, teknik bakım imkanları ve ticari alanlarla hizmet vereceğini söyledi. Vali Masatlı, düzenli trafik akışı, güvenlik önlemleri ve teknolojik altyapısıyla projenin, sınır kapısındaki yük taşımacılığını hızlandırarak Türkiye'nin ihracat gücüne destek olacağını dile getirdi. - HATAY