Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.

Kaynak: İHA

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Son Dakika › Yerel › Çin'de yaşayan bu kadınların saçı 2 metreden uzun! Sırları ise çok basit - Son Dakika

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