Çin'de yaşayan bu kadınların saçı 2 metreden uzun! Sırları ise çok basit - Son Dakika
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Çin'de yaşayan bu kadınların saçı 2 metreden uzun! Sırları ise çok basit

22.11.2022 14:18

Çin'in güneyindeki Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'ndeki bir etnik topluluk üyesi kadın, 2 metre 7 santimetre uzunluğundaki saçları ile görenleri şaşkına çeviriyor.

Çin'in Guangxi Zhuang Özerk Bölgesi'nde bulunan Guilin kentindeki Yao etnik grubu üyesi kadınlar uzun ve sağlıklı görünen saçları ile dikkat çekiyor.

SIRRI FERMENTE PİRİNÇ SUYUNDA

Etnik grup üyesi bir kadın ise, 2 metre 7 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile internette gündem oldu. Saç bakım sırlarını fermente pirinç suyu şampuanı olarak açıklayan etnik grup üyesi kadınların saç uzunluğu ortalaması ise 1 metre 40 santimetre olarak ifade edildi.

Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu

"DÜNYADAKİ EN UZUN SAÇLARA SAHİP KADIN"

Çin'de yaşayan Xie Qiuping'e 5 metre 627 santimetre uzunluğuna sahip saçları ile 8 Mayıs 2004'te "Dünyadaki en uzun saçlara sahip kadın" unvanı verilmişti.

Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Çin'de saç uzunluğu 2.7 metre olan kadın internette viral oldu
Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Çin'de yaşayan bu kadınların saçı 2 metreden uzun! Sırları ise çok basit - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çin'de yaşayan bu kadınların saçı 2 metreden uzun! Sırları ise çok basit - Son Dakika
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