Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi

Çin'in yeni Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla resepsiyon düzenlendi.

Çin'in Ankara Büyükelçisi Jiang Xuebin'in göreve başlaması dolayısıyla Ankara'da bir otelde resepsiyon düzenlendi. Xuebin'in ev sahipliğinde düzenlenen resepsiyona çok sayıda yabancı misyon temsilcisi ve askeri ateşe katıldı. Büyükelçi Xuebin, yaptığı konuşmada, Çin ve Türkiye'nin iki kadim medeniyet olarak tarihi binlerce yıl öncesine uzanan İpek Yolu sayesinde ilişkiler kurduğuna, iş birliklerini derinleştirdiklerine ve geliştirdiklerine değinerek, "İki ülke dayanışma içinde güçlerini birleştirerek karşılıklı yarar ve ortak kazanca dayalı iş birliklerinde yeni bir sayfa açmıştır. Siyasi açıdan karşılıklı ve eşitlik temelinde ilişkilerimizi sürdürmekteyiz. Çin Devlet Başkan Xi Jinping ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın stratejik liderliği ve ortak ilgileri sayesinde ikili ilişkiler olumlu bir seyir izlemektedir" ifadelerini kullandı.

Xuebin, Türkiye ile Çin arasında Stratejik İş Birliği İlişkilerinin kurulmasının 15'inci yıldönümü dolayısıyla kapsamlı, derin ve üst düzeyli Çin-Türkiye ilişkilerini tesis etmek üzere Türk tarafı ile çaba sarf edildiğinin altını çizdi.

Göreve başlayalı 3 ayı aşkın bir süre geçtiğini belirten Xuebin, "Bu süreçte türkiye'nin her kesimi tarafından sıcak karşılandım, Çin-Türkiye dostluğu halkın gönlünde kök saldığını ve ikili iş birliğinin büyük potansiyele sahip olduğunu kendi gözlerimle görmüş oldum. Çin-türkiye Stratejik İş Birliği İlişkilerinin geleceğine olan güvenim tamdır. Çin-Türkiye iş birliğinin daha güzel bir geleceğe kavuşturmak için her çevreden ikili ilişkilere ilgi gösteren arkadaşlarla birlikte çaba göstermeye hazırız" açıklamasında bulundu. - ANKARA