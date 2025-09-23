İstanbul\'un ikonik oteli, 66 yıllık serüvenin ardından yıkıldı

Türkiye'nin otelcilik tarihinde yerli sermayeyle inşa edilen ilk 5 yıldızlı oteli olan Çınar Otel'in yıkımına başlandı. Tarihi otelin yıkımı havadan görüntülendi.

İstanbul'un simge yapılarından biri olan Yeşilköy'deki Çınar Otel, 1958 yılında hizmete giren ve hem yerli hem de yabancı birçok önemli ismi ağırlayan bir mekan olarak hafızalara kazınmıştı. 1959 yılında dünyanın önde gelen isimlerinin katıldığı 8. Bilderberg Toplantısı'na ev sahipliği yaparak uluslararası alanda da adından söz ettiren otel, özellikle 60'lı ve 70'li yıllarda seçkin kesimin ve futbol kulüplerinin en popüler tercihlerindendi.

ERBAKAN ÇİFTİ BURADA EVLENMİŞTİ

Ayrıca sayısız Yeşilçam filmine sahne olan otel, Necmettin Erbakan ve Nermin Erbakan'ın 10 Ocak 1967'deki evliliğine de şahitlik etmişti. Yıllarca Necmettin Erbakan'ın danışmanlığını yapan gazeteci Fehmi Çalmuk, kaleme aldığı "Das ist Erbakan-2" adlı kitaptaErbakan çiftinin otelde çekilmiş düğün fotoğrafına yer vermişti.

ÖZBEK AİLE TARAFINDAN SATIN ALINDI

80'li yıllardan sonra popülerliği azalan otel, 50. yılını kutlamak amacıyla iki yıllık bir restorasyon sürecinden geçse de son olarak İngiltere'de yaşayan Özbek bir aile tarafından satın alındı ve yıkım kararı alındı. Geçtiğimiz günlerde yıkımına başlanan otel, özellikle Yeşilköy sakinleri için büyük bir manevi değere sahip.

"YERİ DOLMAYACAK"

Mahalle sakinlerinden Asena Asal, Çınar Otel'in yıkılmasından duyduğu üzüntüyü dile getirerek, "Buranın ikonik otellerinden bir tanesiydi burası. Yıkılması bizim için çok üzücü oldu. Gerçekten çocukluğumuzun geçtiği ve çok değerli bir oteldi. Yerine ne yapılacak biz de bilmiyoruz ama onun yeri dolmayacak orası kesin" dedi.

30 yıldır Yeşilköy'de esnaflık yapan Seragan Hicazoğlu ise otelin bölge için önemine vurgu yaparak, "Çınar Otelimiz çok güzeldi, Yeşilköy'ün simgesiydi. Burası tarihi bir yerdi" diye konuştu.