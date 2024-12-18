CNN'in Suriyeli 'Kurtarılan' Mahkumu Gerçekten Teğmen Çıktı - Son Dakika
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CNN'in Suriyeli 'Kurtarılan' Mahkumu Gerçekten Teğmen Çıktı

CNN'in haberindeki 'kurtarılan' Suriyeli mahkumun aslında üst teğmen Mohammad Salama olduğu anlaşıldı.

18.12.2024 15:36
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ABD merkezli CNN International'ın geçtiğimiz günlerde yaptığı bir haberde Şam'daki bir hapishanede battaniyeye sarılı halde bulunan ve aylar sonra kurtarılan mahkum olduğunu bildirdiği kişinin gerçek adının Mohammad Salama olduğu ve iddia ettiğinin aksine sivil bir mahkum olmadığı, Esad'ın ordusuna bağlı Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratında üst teğmen olarak görev aldığı ortaya çıktı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından Suriye'de yaşananlar dünyanın farklı noktalarındaki medya kuruluşları tarafından da yakından takip ediliyor. Suriye'deki gelişmeleri muhabirleri ile aktaran ABD merkezli CNN International kanalı Clarissa Ward'ın bir haberi ile bir kez daha tepki topladı. Ward, 12 Aralık tarihli bir haberinde Esad'ın devrilmesinden sonra yaptığı bir haberinde, Esad rejimi tarafından alıkonduğu 2012 yılında kaybolan ABD'li Austin Tice'ı bulmak amacıyla gittiği Şam'daki bir hapishanede battaniyenin altında saklanan bir Suriyeliye denk geliyor ve Esad'ın devrildiğinden haberi olmayan adamı "kurtarıyor." Aç ve susuz olduğunu ifade ettiği adamın yaşadığı korkuyu aktaran Ward, kendisini Humuslu Adel Gharbal olarak tanıtan adamın aylar sonra gökyüzüne ilk kez baktığını aktarıyor.

"Humus'taki eziyet ve zulümlerle tanınıyor"

Ancak, CNN'in haberinin yayınlanmasının ardından "mahkum" olduğu iddia edilen Gharbal'ın kimliğine ilişkin incelemelerin ardından Gharbal'ın gerçek adının Mohammad Salama olduğu ve iddia ettiğinin aksine sivil bir mahkum olmadığı kaydedildi. Ward'ın "kariyerimin en olağanüstü anlarından biri" ifadeleriyle yaptığı paylaşımının altına binlerce yorum geldi. Görüntülerdeki adamın Ebu Hamza olarak bilinen Mohammad Salama olduğu, Esad'ın ordusuna bağlı Suriye Hava Kuvvetleri İstihbaratında üst teğmen olarak görev aldığı ve Humus'taki eziyet ve zulümlerle tanındığı yorumları yapıldı. Paylaşımın altına yorum yapan bölge sakinleri Salama'nın sık sık bölgenin batı girişindeki bir kontrol noktasında görev yaptığını bildirdi.

Öte yandan, bazı sosyal medya kullanıcıları ise, Salama'nın CNN tarafından yapılan haberdeki görüntüsüne dikkat çekti. Salama'nın bakımlı olduğunu, kıyafetlerinin temiz ve yeni olduğuna dikkat çekti. İzleyiciler, CNN International'ın haberinin gerçeği yansıtmadığını ve tüm olayı kurguladığını iddia etti.

Paylaşımların ardından CNN International de bir araştırma başlatarak Mohammad Salama'ya ilişkin bilgilere ulaştığını duyurdu. CNN International, Humus'taki Bayada mahallesinde yaşayan bir kişinin Salama'nın teğmen olduğunu gösteren bir fotoğraf verdiğini açıkladı. CNN International, yüz tanıma yazılımı uzmanları tarafından yapılan incelemede, kendilerine verilen fotoğraf ile kendi çektikleri görüntü arasında yüzde 99'dan fazla eşleşme olduğunu bildirdi. Açıklamada, Salama'nın nerede olduğunun ise bilinmediği kaydedildi. - ŞAM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel CNN'in Suriyeli 'Kurtarılan' Mahkumu Gerçekten Teğmen Çıktı - Son Dakika

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