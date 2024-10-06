Çocuklar Gazze İçin Fırça Salladı - Son Dakika
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Çocuklar Gazze İçin Fırça Salladı

Çocuklar Gazze İçin Fırça Salladı

Erzurum'da devlet korumasındaki çocuklar, Gazze'deki akranları için resimler çizdi.

06.10.2024 09:53
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Erzurum Aile ve Sosyal Hizmetler (ASH) İl Müdürlüğünden hizmet alan devlet korumasındaki çocuklar Gazze'deki hayalleri yok edilen çocukların sesini duyurmak için "Filistinli Çocuklar İçin Çiz" etkinliğine katıldı.

Yakutiye Kent Meydanında düzenlenen etkinliğe Erzurum ASH İl Müdürlüğüne bağlı kuruluşlarda koruma ve bakım altında kalan 80 çocuk katıldı.

81 ilde eş zamanlı olarak Yetimler Vakfı tarafından düzenlenen etkinlikte, yere serilen metrelerce uzunluğundaki rulo kağıtlara çocuklar ve Katılımcılar başta Gazze'deki çocuklar olmak üzere tüm Gazze halkına destek veren, İsrail'i protesto içeren resimler çizdi. Korunma altındaki çocuklar Gazze'deki çocuklar için hissettiklerini metrelerce uzunluktaki resimlere yansıttılar.

ASH İl Müdürü Hasan Aykut, din, dil, ırk, fark etmeksizin çocuklar İçin daha adil bir dünya için böylesine anlamlı bir etkinliğe korunma altındaki çocuklarla birlikte katıldıklarını ifade etti.

Devlet korumasındaki çocukların Gazze'de yaşanan soykırıma ilişkin hassas ve duyarlı olduğunu belirten Aykut, "Savaş bir insanlık suçudur. Çocukların yeri savaş alanları değil oyun parklarıdır. Onların mermilerin altında değil, sağlıklı, huzurlu ortamlarda bulunması gerekir. Bizde bu anlamlı etkinliğe katılarak çocuklarımızın bu alandaki farkındalıklarının artmasına katkı sağlamaya çalıştık. Çok farklı çizimler ortaya çıktı sanatla çocukların dünyasını ortaya çıkararak, çocuklarımız "savaşa ve zulme hayır" mesajı verdi" dedi. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çocuklar Gazze İçin Fırça Salladı - Son Dakika

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