Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi\'nden Anlamlı Etkinlik

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Şehitkamil Belediyesine bağlı Yetim Koordinasyon Merkezi, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında anlamlı bir etkinliğe imza attı.

Merkezden hizmet alan 110 çocuk ve 50 anne, Dülük Tabiat Parkı içerisindeki Gençlik Kampı'nda düzenlenen etkinlikte bir araya geldi. Bu özel buluşma, farklı bölgelerde oturan ve henüz tanışmamış olan anneler ve çocukların kaynaşmasını sağladı. Şehitkamil Belediye Başkan Yardımcısı Cihan Ekici ile Cumhuriyet Halk Partisi Gaziantep Kadın Kolları üyeleri de etkinliğe katılım sağlayarak hem çocuklara hem de annelere eşlik ettiler.

Dülük Tabiat Parkı'nın huzurlu atmosferinde gerçekleşen etkinlik, katılımcılara doğayla iç içe unutulmaz anlar yaşattı. Katılımcılar; uzman liderler eşliğinde doğa yürüyüşleri, takım oyunları ve macera parkurlardaki çeşitli etkinliklerle keyifli vakit geçirdiler. Anne- Çocuk Kampı projesi kapsamında düzenlenen aktiviteler, çocuklar ve anneler arasında güçlü bağların kurulmasını sağladı.

Etkinliğin en önemli yanlarından biri, aynı şehirde yaşayıp farklı bölgelerde oturan ve henüz tanışmamış olan anneler ve çocukların bir araya gelmesiydi. Bu buluşma sayesinde çocuklar yeni arkadaşlıklar kurarken anneler de birbirlerine destek olmanın mutluluğunu yaşadılar. Özellikle çocuklar, doğanın sunduğu özgürlük ortamında oyunlar oynarken yüzlerindeki mutluluk görülmeye değerdi. Anneler ise çocuklarının bu mutluluğunu paylaşmanın gururunu yaşadılar.

Şehitkamil Belediyesi Yetim Koordinasyon Merkezi, yetim çocukların ve annelerinin topluma kazandırılması ve sosyal hayata entegrasyonu için çeşitli projeler yürütüyor. Bu projeler kapsamında düzenlenen kampı etkinliği, katılımcılara moral ve motivasyon kaynağı oldu. - GAZİANTEP