COP26 İklim Zirvesi sonuçsuz kapanıyor - Son Dakika

İskoçya'nın Glasgow kentinde 2 haftadır devam eden İklim Değişikliği Zirvesi'nin (COP26) son gününde zirve sonuçsuz kapanıyor.

İskoçya'nın Glasgow kentinde 31 Ekim'den bu yana devam eden İklim Değişikliği Zirvesi (COP26) bugün sona erecek. İklim müzakerelerinin son gününe girerken, devlet liderlerinin umutsuz açıklamaları ve ülkelerin anlaşmaya varamaması COP26'nın hedeflerine ulaşamayacağına dair korkuları artırıyor. COP26'da iklim krizine karşı bir anlaşma masaya yatırılmasına rağmen 197 ülkenin tamamın anlaşmayı kabul edene kadar temsilcilerin ayrıntıları değerlendirmesi bekleniyor. Zirvede yüzlerce şehir ve bölge yetkilisi 2040 yılına kadar otomobil emisyonlarının ortadan kaldırılması için anlaşma imzalarken dünyanın en büyük otomobil üreticilerinden Çin, ABD ve Almanya aynı taahhütlerde bulunmadı.

Öte yandan anlaşmayı imzalayan devletler 2040 yılına kadar emisyon oluşturan yeni otomobillerin satışını sona erdirmeyi taahhüt etti.

Johnsonn: "Glasgow'daki COP26 zirvesi bunu tek seferde düzeltmeyecek"

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antnio Guterres, dün yaptığı açıklamada, hükümetlerin karbon (CO2) emisyonlarını durdurma ve küresel sıcaklık artışlarını 1,5 santigrat derece ile sınırlama hedefine ulaşmak için yeterli taahhütleri vermediğini söyledi. Guterres ayrıca gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelere küresel emisyonların azaltmasını sağlamak için finansman desteğinde hız kazanılması gerektiğini belirtti.

Dün ortak bir basın toplantısı düzenleyen Gana, Etiyopya, Bangladeş ve Tuvalu'dan temsilciler, ABD'nin COP26'daki ilerlemeyi engellediğini iddia etti. Temsilciler, ABD'nin en yoksul ve en savunmasız ulusların mali kaygılarını göz ardı ettiğini söyledi.

Öte yandan Galler, Kosta Rika, Danimarka, Fransa, Grönland, İrlanda, Kanada'nın Quebec eyaleti, ABD'nin Kaliforniya eyaleti ve Yeni Zelanda, birlikte petrol ve gaz üretimini lisanslamayı durdurma sözü veren yeni bir küresel ittifaka katıldı. Çarşamba günü ABD ve Çin, emisyonların azaltılması, ormanların koruması, kömür kullanımının aşamalı olarak durdurulması gibi iklim değişikliğiyle mücadelede işbirliklerini hızlandırma taahhüdünde bulundu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Çarşamba günü iklim konferansına yönelik yaptığı basın açıklamasında, COP26'nın iklim değişikliğini kendi başına "düzeltmeyeceğini" söyledi. İngiliz Başbakan, "Dürüst olmak zorundayız, Glasgow'daki COP26 zirvesi bunu tek seferde düzeltmeyecek. İklim değişikliğini şu anda burada durduramayacağız. Bu imkansız ve bence herkes bu konuda gerçekçi olmalı" ifadelerinde bulunmuştu.

COP26 iklim zirvesinde delegeler, karbon emisyonlarını azaltmak, küresel sıcaklık artışını 1.5 derece ile sınırlandırmak, denizaşırı kömür kullanımını sonlandırarak temiz enerjiye geçmek gibi hedeflere ulaşmak için anlaşma sağlamaya çalışıyor. Görüşmelerin bugün yerel saat ile 18: 00'da kapanması beklenirken devletlerin iklim krizi konusunda aynı taahhütlerde bulunmaması nedeniyle COP26'nın sonuçsuz kalması bekleniyor.

"COP26 gezegen için başka bir başarısızlık"

İklim konferansının son gününde Forbes, Financial Times, BBC gibi önde gelen basın kuruluşları, COP26'nın başarısız sonuçlanacağını ifade etti. Forbes tarafından bugün yayınlanan bir haberde COP26 İklim Konferansı "Gezegen için başka bir başarısızlık" olarak nitelendirildi. BBC'nin haberinde ise bazı devlet yetkililerinin İklim Konferansına gelmek için konferansın yapıldığı Glasgow'a özel jetlerle uçtuğu ve Uluslararası Hava Taşımacılığı Birliği'ne (IATA) göre, dünyadaki küresel karbon emisyonlarının yaklaşık yüzde 2'sine havacılık sektörünün neden olduğu belirtildi.

Öte yandan Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Zirvesi'nin bir sonraki müzakerelerinin 7-18 Kasım 2022'de Mısır'da gerçekleşeceği duyuruldu. COP27 İklim Zirvesi Mısır'ı Sharm El-Sheikh kendinde düzenlenecek. - GLASGOW