COP29 İçin Yola Çıkan Aktivistler Kayseri'de Bisiklet Kültürünü İnceledi - Son Dakika
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COP29 İçin Yola Çıkan Aktivistler Kayseri'de Bisiklet Kültürünü İnceledi

COP29 İçin Yola Çıkan Aktivistler Kayseri\'de Bisiklet Kültürünü İnceledi

Paris'ten Bakü'ye bisikletle giden çevre aktivistleri, Kayseri'de KAYBİS bisiklet paylaşım sistemini inceledi. Sürdürülebilir ulaşım çözümleri hakkında bilgi alan aktivistler, bisiklet kültürünün diğer illere örnek olması gerektiğini vurguladı.

24.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:16
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Kasım ayında Bakü'de yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'na (COP29) Paris'ten iklim koruma için bisiklet kullanımını artıracak ön öneri götüren çevre aktivistleri, güzergah üzeri ziyaret ettiği Kayseri'de Büyükşehir Belediyesi paylaşımlı bisiklet sistemi KAYBİS hakkında bilgiler edindi.

Paris'ten pedal çevirmeye başlayan bisikletli çevre aktivistleri, COP29'un ev sahibi şehri olan Azerbaycan'ın başkenti Bakü şehrine ulaşmadan önce Fransa, Almanya, Avusturya, Slovenya, Hırvatistan, Sırbistan, Romanya, Bulgaristan, Türkiye ve Gürcistan'ı geçerek 6 bin 500 kilometre kat etmeyi planlıyor. Küresel karbon emisyonlarını azaltmanın bir yolu olarak bisiklete binmeyi değerlendirmek için 10 somut öneri iletmek isteyen çevre aktivistleri, güzergah üzerindeki şehirleri ziyaret ederek bisiklet kültürünü gözlemleyip bu bilgileri Bakü'de gerçekleşecek COP29 İklim Konferansı'na aktarmayı hedefliyor. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. tarafından işletilen KAYBİS sistemi, bu kapsamda aktivistler tarafından detaylı bir şekilde incelendi. Kayseri Ulaşım A.Ş. Akıllı Ulaşım Sistemleri ve İş Geliştirme Müdürü Muhammed Biçimveren, KAYBİS hakkında aktivistlere kapsamlı bilgiler aktardı. Biçimveren, KAYBİS'in 2010 yılında Türkiye'nin ilk bisiklet paylaşım sistemi olarak kurulduğunu belirtti ve şu bilgileri paylaştı;

"Kayseri Ulaşım A.Ş. olarak, çevre dostu ve sürdürülebilir ulaşım çözümlerini teşvik etmeyi amaçlıyoruz. KAYBİS, bu çerçevede hem şehir sakinlerine hem de ziyaretçilere alternatif bir ulaşım imkanı sunuyor. Şu anda 85 istasyonda 1000 adet bisikletle şehrimizde hizmet veriyoruz."

Aktivistler, KAYBİS'in sistem altyapısının ve operasyonel başarısının diğer şehirler için de örnek teşkil ettiğini dile getirdi. Aktivistler ayrıca, sistemin çevre bilincini artırmada önemli bir rol oynadığı vurgulayarak bisiklet paylaşım sisteminin kullanıcı dostu yapısı ve teknolojik altyapısı hakkında da olumlu geri bildirimlerde bulundular. Yaptıkları incelemeler sonucunda, Kayseri'nin bisiklet altyapısının ve sistemin işleyişinin bölgedeki diğer şehirler için örnek teşkil edebileceğini belirten aktivistler, KAYBİS sisteminin sürdürülebilir şehir ulaşımına yaptığı katkılardan övgüyle bahsetti. Aktivistler, KAYBİS bisikletleri ile meydan bisiklet turu yaparak, bisikletleri çok beğendiklerini ve bu kültürün diğer illere de örnek olması gerektiğini dile getirdiler.

COP29 Bike Ride aktivistlerinin yolculuğu, şehirlerdeki bisiklet paylaşım sistemleri ve bisiklet kültürünü gözlemleyerek devam edecek. Toplanan veriler, iklim değişikliği ile mücadelede şehirlerin bisiklet kullanımını artırmak adına Bakü'deki COP29 İklim Konferansı'nda paylaşılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel COP29 İçin Yola Çıkan Aktivistler Kayseri'de Bisiklet Kültürünü İnceledi - Son Dakika

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