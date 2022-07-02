Çöpten aldığı ekmeklerle duygu sömürüsü yapan kadının numarasını ekipler ortaya çıkardı - Son Dakika
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Çöpten aldığı ekmeklerle duygu sömürüsü yapan kadının numarasını ekipler ortaya çıkardı

02.07.2022 17:04

Eyüpsultan'da çöpten topladığı ekmekleri yiyormuş gibi yaparak insanların duygularıyla oynayan bir kişi, zabıta ekiplerince yakalandı. Ekipleri görünce panikleyen dilencinin üzerinden, ekmeklerin arasına gizlediği 2 bin 400 TL çıktı.

Eyüpsultan'da Göktürk Kemerburgaz yolunda bir dilenci, çöp konteynerini karıştırarak topladıkları ekmekleri yiyormuş gibi yaparken yakalandı.

Dilencilerin yeni oyunu

EKİPLER ŞAŞKINA DÖNDÜ

İlçe dışında ikamet ettiğini, hurda plastik ve pet şişe topladığını iddia eden kadının elinde bulunan poşetleri inceleyen zabıta ekipleri gördükleri karşısında şaşkına döndü.

Dilencilerin yeni oyunu

PARALAR EKMEKLERİN ARASINDAN ÇIKTI

Ekipler, kadının dilencilikten kazandığı paraları poşetlerde bulunan ekmeklerin arasına gizlediğini tespit etti ve ekmeklerin de olduğu poşetten 2 bin 400 TL çıktı. Ekipler, dilenciyi yakalayarak zabıta müdürlüğüne götürdü. N.Ç. isimli dilenciye "Kabahatler Kanunu" gereği cezai işlem uyguladı.

Dilencilerin yeni oyunu! Duygu sömürüsü yapıyordu, ekmeğinin arasından 2.400 lira para çıktı
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Kaynak: İHA

Kemerburgaz, Eyüpsultan, Zabıta, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çöpten aldığı ekmeklerle duygu sömürüsü yapan kadının numarasını ekipler ortaya çıkardı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çöpten aldığı ekmeklerle duygu sömürüsü yapan kadının numarasını ekipler ortaya çıkardı - Son Dakika
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