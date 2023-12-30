Çorum Alacalı Şeker Pancarı Üreticileri Sorunlarını Dile Getirdi

ERKAN KARACA

Çorum Alacalı şeker pancarı üreticileri, Safi Holdinge bağlı Şeker Fabrikasıyla yaşadıkları sorunları dile getirmek için dün Valilik önüne giderek açıklamalarda bulundu. Alaca Kızıllı Köyü Muhtarı Muhtar Bayrak, hasat zamanının ardından sökülen pancarların 90 gün alınmayarak çiftçilerin zarara uğratıldığını belirtti. Çorumlu pancar çiftçisi Bektaş Kocakan, "90 gün pancar bekliyor. 100 ton kotamız varsa, pancarımız fire veriyor 50 tona düşüyor. 50 tona düştüğü içinde bunlar ton başı ödeyecekleri fiyatın yüzde 33'ü kadar bize ceza kesiyor. Şu anda benim 140 bin lira ceza kesiliyor" dedi.

Alacalı şeker pancarı üreticileri, Çorum'da Ankara Yolu üzerinde hizmet veren Safi Holdinge bağlı Şeker Fabrikasıyla yaşadıkları sorunları dile getirmek için valiliğe gitti. Çiftçi Bektaş Kocakan, "Ben dedikleri tarihte sökmüş hazırlamışım, daire bunu bekletmiş bu kadar 90 gün beklemiş pancar. Bunu biz anlayamadık 4 yıldır bu bu şekilde. Başka fabrikalarla görüşüyoruz, sök dediğimiz anda 2 gün içerisinde pancarı götürüyoruz diyorlar. Burada da 7 gün içerisinde götürüleceği söyleniyor. 7 gün değil 70 günde de götürmüyorlar" ifadelerini kullandı.

"FABRİKAYI SATTINIZ, ÇİFTÇİLERİ DE SATMAYIN"

Alaca Kızıllı Köyü Muhtarı Muhtar Bayrak şunları söyledi:

"Safi Kömür şu tarihten şu tarihe kadar söküm olacak diye köy köye belirledi ve o tarihlerde söktük. En az bekleyen pancarımız 60 gün içinde pancarımız bekledi. 90 gün içinde pancarımız bekledi. Şu anda tüm çiftçilerimiz hem iklim şartından hem de pancarların beklemesinden baya şeyler yaşadık. Şu anda da ceza keseceğiz diyor, bu çiftçiyi mağdur ediyorlar. Bu devlet bu fabrikayı özelleştirdiyse, bıraksınlar çiftçiler de özelleşsin hangi fabrika ile anlaşıyorsa onunla çalışsın. Amasya Şeker Fabrikası 2 bin liradan alıyor Safi Kömür 1.750'den alıyor. Amasya, Sorgun buralar ceza kesmiyor, Safi Kömür ceza keseceğiz diyor. Biz bu sorunun giderilmesi, bizim de bağımsız olarak ekmemizi istiyoruz. Bu seneki kota cezalarının iptalini ve çiftçilerin mağduriyetinin giderilmesini istiyoruz. Siyasilere de şunu belirtiyoruz, fabrikayı sattıysanız çiftçileri de satmayın. Bırakın çiftçileri."

100 TON KOTAMIZ VARSA, PANCARIMIZ 50 TON FİRE VERİYOR

Alaca ilçesine bağlı İsacı Köyünde yaşayan çiftçilikle uğraşan Bektaş Kocakan ise, Safi Holding'le sözleşme yapılırken okunmasına izin verilmediğini iddia ederek, hızlıca imza attırılmak istendiğini, imzalamayanlara da 'bırak git' dendiğini aktardı. Çiftçi Kocakan şunları söyledi:

"Sök deniliyor, söküyorsun pancarı. Söktükten sonra şu gün götüreceğiz deniliyor. O günden sonra 90 gün pancar bekliyor. Örneğin 100 ton kotamız varsa, pancarımız fire veriyor 50 tona düşüyor. 50 tona düştüğü içinde bunlar ton başı ödeyecekleri fiyatın yüzde 33'ü kadar bize ceza kesiyor. Şu anda benim 140 bin lira ceza kesiliyor ama benden kaynaklanan bir şey yok burada. Ben dedikleri tarihte sökmüş hazırlamışım, daire bunu bekletmiş bu kadar 90 gün beklemiş pancar. Bunu biz anlayamadık 4 yıldır bu bu şekilde. Başka fabrikalarla görüşüyoruz, sök dediğimiz anda 2 gün içerisinde pancarı götürüyoruz diyorlar. Burada da 7 gün içerisinde götürüleceği söyleniyor. 7 gün değil 70 günde de götürmüyorlar."