Çorum'da Alaca Mor Soğanı Çürüyor: Üreticiler Umutsuz - Son Dakika
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Çorum'da Alaca Mor Soğanı Çürüyor: Üreticiler Umutsuz

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Çorum'un Alaca ilçesinde tescilli 'Alaca mor soğanı' üreticileri, marketlerdeki yüksek fiyatlara rağmen toptan 2-3 liraya alıcı bulamadıkları için tonlarca soğanı çöpe atıyor. Üreticiler, Tarım ve Ticaret Bakanlığı'na ihracat taleplerini ileterek sorunlarına çözüm bekliyor.

17.04.2025 12:05  Güncelleme: 13:41
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Haber: Seyfi ÇELİKKAYA

(ÇORUM)- Çorum'un Alaca ilçesinde coğrafi işaret tescilli 'Alaca mor soğanı' üreticisi, 2-3 liraya alıcı bulamayınca, depolarda çürüyen tonlarca soğanı çöpe atmaya başladı. Üretici Şenol Şahin, "Depolarda soğan çürüyor, binlerce soğan. Urfa'da, Adana'da, Samsun'da mor soğanın şu anda kilosu 30- 40 lira marketlerde. İlçemizde 1,5 liraya soğanı satamadık" dedi.

Çorum'un Alaca ilçesinde üretilen, parlak görünümlü, sert dış kabuklu, keskin aromalı soğanın çürüyen bir bölümünü ocak ayı içerisinde dereye dökmek zorunda kalan üretici, elindeki soğan için 2 liraya bile alıcı bulamadı. Depoda çürüyen tonlarca soğan, belediye tarafından belirlenen alana dökülmeye başlandı. Depolarda bulunan soğanın yüzde 90'nının çürük olduğunu belirten üreticiler, çürükleri seçerek belediye tarafından gösterilen alana döktüklerini, sağlam olanları ise müşteri bulabilirlerse satmaya çalışacaklarını ifade etti.

"Korktuğumuz rüya gerçekleşti"

Üretici Şenol Şahin, korktuklarının başlarına geldiğini belirterek, şöyle konuştu:

"Biz üret dediniz ürettik, ilçemizde böyle sorunlarla karşılaşıyoruz. Tarım Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'na ihracatı açın, ülkede bizim sesimiz olun, soğanlar çürüyor dedik, on binlerce ton ilçemizde soğan var, bu soğanların hali ne olacak dedik. Şu anda da o korktuğumuz rüya gerçekleşti, bizim ilçemizde şu anda binlerce ton soğan dereye dökülüyor, belediye yer gösterdi mal pazarının orada bir yere döküyorlar.

Depolarda soğan çürüyor, binlerce soğan. Urfa'da, Adana'da, Samsun'da mor soğanın şu anda kilosu 30- 40 lira marketlerde. İlçemizde 1,5 liraya soğanı satamadık, 2 liraya. 2 liraya olur mu? torba parası bile değil. Ne yapmamız lazım, bizim sesimiz olun dedik. Fakire, fukaraya verelim, biz de yardımcı olalım, 2 liraya soğan verene kadar üreticide kendi maliyetini çıkarsın, burada malzeme olsun dedik. Vallahi şaştık kaldık, ilçemizin büyük bu sonunu. Soğan bizim Çorum moru tescilli, Çorum Alaca'da soğanlar kaderine terk edildi, depolarda binlerce soğan şimdi dereye dökülmek üzere, belediyede bir yer gösterdi bir yere, soğanlar dökülüyor."

"İlçe soğan dolu"

Çiftçinin üretim için yaptığı borçlarını, aldığı kredileri ödeyemediğini hatırlatan Şenol Şahin, "Biz üretiyoruz, üretiyoruz satamıyoruz. Depolarda soğanlar tonlarca, ful dolu. İlçemizde her yer dolu. Bu soğanı seçip, bunun içinden sağlamını bile alabiliyoruz. Şunun yüzde 60'ı çürük, 40'ını alabiliriz. Bu bile insanlara fazla para değil ama olsun, 5-10 kuruş alır, adamın traktör borcu var, makine borcu var, malzeme borcu var, borçlarını kapatsın. Adam üretiyor, çoluğu çocuğu tarlada sabah 05.00'te kalkıyorlar, gece 24.00'da gidiyorlar, 24 saat sulama, soğan çok meşakkatli. Çorum tescilli soğanı bu, Çorum Alaca'da 'Çorum moru' dediğimiz soğan Türkiye'nin her yerinde 20-30 lira ama burada yeşerdi" diye konuştu.

"İthal soğan geliyor, Türkiye'nin soğanı dururken"

Üretici İbrahim Ünver ise "Dünyanın masrafını yaptık, her şey elimizde kaldı. Bu sene hiçbir şeyden bir karımız olmadı, zararda çalıştık" diyerek şöyle konuştu:

"Biz bu sene soğan üretimi yaptık, yaptığımız ürünleri depoladık, sezonda fazla para etmediği için. Şu anda da gördüğünüz gibi her şey çöp. Şu anda ithal soğan geliyor, Türkiye'nin soğanı dururken, kendi soğanlarımızı satamıyoruz. 1 liraya, 2 liraya bile müşteri bulamıyoruz. Devletten biz bir çözüm bekliyoruz. Ziraat odaları sessiz, herkes sessiz, hiç kimseden bir ses yok. Zarar ettik, ilaççının parasını veremiyoruz, kredilerimizi ödeyemiyoruz. Ziraat Bankası'na olan kredilerimizi ödeyemiyoruz. Buna devletten acil bir çözüm bekliyoruz."

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Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Alaca Mor Soğanı Çürüyor: Üreticiler Umutsuz - Son Dakika

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