Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

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Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle sokaklar göle döndü. Yağışın etkisiyle ilçe merkezinde yollar su birikintileriyle dolarken, Alaca Belediyesi ekipleri çalışmalar yaparak sorunu çözmeye çalıştı.

02.05.2024 19:40  Güncelleme: 19:51
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Çorum'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi

ÇORUM - Çorum'un Alaca ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış sebebiyle sokaklar göle döndü.

Çorum'un Alaca ilçesinde akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yağış sebebiyle ilçe merkezinde yollar göle dönerken, bazı cadde ve sokaklarda bulunan mazgalların tıkanmasıyla su birikintileri oluştu. Yağışın başlaması ile Alaca Belediyesi ekipleri de sahaya indi.

Belediye ekiplerince yapılan çalışmalarla mazgallar temizlenerek, sular vidanjörlerle çekildi. Alaca Belediyesi ekipleri yaşanan olumsuzları gidermek için yoğun mesai harcadı.

Çorum\'da sağanak hayatı olumsuz etkiledi
Kaynak: İHA

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