Çorum'da Sürücülere Trafik Kuralları Hatırlatılıyor - Son Dakika
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Yerel

Çorum'da Sürücülere Trafik Kuralları Hatırlatılıyor

Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Çorum'da 'Yaşam Tüneli' adı verilen alanda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor. Sürücülere emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında hazırlanan kısa videolar izlettiriliyor. Sürücüler, kısa bir molanın ardından yollarına devam ediyor. Uygulamadan memnun olan sürücüler, bu tür farkındalık oluşturan uygulamaların devam etmesini istediklerini belirtiyor.

15.06.2024 13:26
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Kurban Bayramı tatili için yola çıkan sürücüler, Çorum'da "Yaşam Tüneli" adı verilen alanda trafik kuralları konusunda bilgilendiriliyor.

Çorum- Samsun karayolu üzerinde oluşturulan "Yaşam Tüneli" alanına davet edilen sürücülere, emniyet kemerinin önemi, alkol ve cep telefonu kullanımının trafikteki etkileri, yakın takip ve aşırı hız konularında hazırlanan kısa videolar da izlettiriliyor. Sürücüler, kısa bir molanın ardından yollarına devam ediyor.

İçanadolu ve Akdeniz'i, Karadeniz ve Doğu ve Güney Doğu'ya bağlayan ve Türkiye'nin en önemli geçiş güzergahlarından Çorum'da trafik ekipleri, Bölge Trafik Müdürlüğü kontrol noktasında durdurdukları sürücülere "Hayatla Yarış Olmaz" mottosuyla kuralları hatırlatıyor.

Sürücüler uygulamadan memnun

Yaşam tünelinde mola veren Yiğit İşleyen adlı sürücü, bugüne kadar böyle bir uygulama ile karşılaşmadığını ve kendileri içinde bir farkındalık olduğunu belirterek, "Emniyet kurallarına her zaman uyuyorum. Uymayan sürücüler içinde iyi bir uygulama olmuş. Bu uygulamanın her zaman devam etmesini istiyorum. İnşallah herkes emniyet kemerini takar ve yoluna devam eder. Bayram için Kırşehir'e gidiyoruz. Kırşehirlilere de buradan selam gönderiyorum. Yola devam diyorum" dedi.

Bayram tatili için Eskişehir'e giden Uğur Ayhan adlı sürücü de, Yaşam Tüneli'nin insanları bilinçlendirme noktasında güzel bir uygulama olduğunun altını çizerek, uygulamanın devam etmesini istedi.

Trafik kurallarının hatırlatılması noktasında uygulamayla bir farkındalık oluşturulduğunu anlatan Sultan Erkan adlı sürücü ise, "İzlediğim görüntüleri yada emniyet kemeri kullanımının önemini sosyal medyadan, eğitim seminerlerinde duyuyor ve görüyoruz ancak bu çok farklı bir uygulama. Güzel ir farkındalık oluşturulmuş. Daha önce bir uygulamaya denk gelmedim. İlk defa böyle bir uygulama gördüm" şeklinde konuştu. - ÇORUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çorum'da Sürücülere Trafik Kuralları Hatırlatılıyor - Son Dakika

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