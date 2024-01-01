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Çorum Emniyet Müdürü Yılbaşı Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti - Son Dakika
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Çorum Emniyet Müdürü Yılbaşı Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti

Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, yılbaşı nedeniyle il genelinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, polislerin yeni yılını kutladı. Kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, vatandaşların yeni yılı huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi. Yeni yıl kutlamalarının yoğun olduğu eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimler aralıksız devam ediyor.

Çorum Emniyet Müdürü Yılbaşı Kontrol Noktalarını Ziyaret Etti
01.01.2024 - 01:51,
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Çorum Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, yılbaşı nedeniyle il genelinde oluşturulan kontrol noktalarını ziyaret ederek, polislerin yeni yılını kutladı.

Kontrol noktalarında durdurulan araçların sürücüleri ve vatandaşların yeni yılını kutlayan Emniyet Müdürü Arif Pehlivan, vatandaşların yeni yılı huzur ve emniyet içerisinde geçirmesi için her türlü tedbirin alındığını söyledi. Yılbaşı nedeniyle il merkezinde 66 ekip ve 401 polis görev alırken vatandaşların yoğun olarak bulunabileceği alan/meydanlar, alışveriş merkezleri, pazar yerleri, marketler, terminal, otobüs durağı, okullar, üniversite öğrencilerinin barındığı yurtlar, ibadethaneler ve umuma açık mahaller ile kritik öneme haiz tesislerde personel görevlendirilerek emniyet ve trafik tedbirleri artırıldı. Meydana gelebilecek hırsızlık, kapkaç vb. asayiş olaylarına karşı önleyici devriye ekipleri de görevlendirilirken, kaçak/sahte alkol ve uyuşturucu/uyarıcı madde ile mücadele kapsamında denetimler arttırıldı. Polis ekipleri şehir içi ulaşım ve şehirlerarası karayollarında tedbirleri en üst seviyeye çıkarırken, yeni yıl kutlamalarının yoğun olduğu eğlence mekanları, kamusal alan ve meydanlarda kontrol ve denetimleri aralıksız devam ediyor.

Emniyet Müdürlüğü'nce ayrıca ilçelerde de oluşturulan uygulama noktalarında denetimler yapıldı. - ÇORUM

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Yılbaşı, Çorum, Güvenlik, Hırsızlık, Uyuşturucu, Trafik, 3.Sayfa, Yerel, Güncel, Son Dakika

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