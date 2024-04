Çorum Valisi, Ramazan Bayramı için tedbirlerin alındığını açıkladı

Yerel

Çorum Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı, Ramazan Bayramı'nı vatandaşların huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her türlü tedbirin alındığını açıkladı.

İl Emniyet Müdürü Arif Pehlivan ve İl Jandarma Komutan Yardımcısı J. Alb. Aşkın Şaşmaz ile Samsun Yolu üzerindeki bulunan uygulama noktasını ziyaret eden Çorum Valisi Zülkif Dağlı, bayram tedbirlerine ilişkin bilgi verdi. Ramazan ayının son günlerine yaklaşırken 9 günlük Ramazan Bayramı tatilinin bugün itibariyle başladığını hatırlatan Vali Dağlı, "Ramazan Bayramı süresince ilimiz sınırları içerisinde herhangi bir üzücü olay yaşanmaması için gerekli tüm tedbirleri almış bulunmaktayız. Çorum, başkent ile İç Anadolu ve güney illerimizi Karadeniz'e, yine İstanbul'u Karadeniz'e ve Doğu Anadolu'ya bağlayan aks üzerinde bulunmaktadır. Bu sebeple Ankara-Çorum-Samsun Karayolu ve Osmancık ilçemizden geçen İstanbul Yolunun yoğun trafik yükü bulunmaktadır. Geçen sene Ramazan Bayramı'nda bu rakam Çorum-Samsun Karayolunda 29 bin 132'ye, İstanbul Yolunda 42 bin 186 ya kadar çıkmıştır. Bayramlarda ilimiz sınırları içerisindeki karayolu trafiği 2-3 katı artış göstermektedir.

Ramazan Bayramı tedbirleri çerçevesinde; İl Emniyet Müdürlüğümüz ve İl Jandarma Komutanlığımızca, Ramazan Bayramı öncesi ve sonrasında oluşması muhtemel trafik yoğunluğunda, vatandaşlarımızın huzur ve güven ortamı içerisinde seyahat etmelerini sağlamak, sürücülerin trafikte ihlal oluşturan davranışlarını en aza indirmek amacıyla; dron, radar ve alkol metre gibi teknik cihazlar ve her türlü ekipman kullanılarak şehir içi ve şehirlerarası yollarda yoğun olarak trafik denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinde bulunulacaktır. Trafik güvenliğini olumsuz yönde etkileyen hava, yol ve trafik durumları hakkında basın ve yayın organlarına bilgi verilecek, yol kullanıcılarının zamanında uyarılması ve tedbirli olmaları sağlanacaktır" dedi.

Bayram süresince 140 ekip bin 282 personel görev yapacak

Ramazan Bayramı tatili süresince polis ve jandarmanın sahada olacağını açıklayan Dağlı, "İl Emniyet Müdürlüğümüz polis sorumluluk sahasında 56 asayiş-trafik ekibi 851 personel, İl Jandarma Komutanlığımız jandarma sorumluluk sahasında 84 asayiş-trafik timi, 431 personel olmak üzere, ilimizde toplam 140 asayiş-trafik ekibi bin 282 personel görev yapacaktır. Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarımızın huzur ve güven içerisinde geçirmesini sağlamak amacıyla her zaman alınan ve uygulanan trafik ve asayiş tedbirlerine ilave olarak, muhtemel üzücü olaylara sebebiyet vermemek amacıyla bazı tedbirlerin arttırılması da uygun görülmüştür. Bu çerçevede, insan ve araç yoğunluğunun yaşanabileceği otobüs garı, alış-veriş merkezleri, pazar yerleri, çocuk oyun alanları, eğlence mekanları vb. yerlerde trafik ve güvenlik önlemleri arttırılmıştır. Nakit para akışının yoğun olacağı değerlendirilen pazar yerleri, alış-veriş merkezleri, banka şubeleri-banka ATM'lerinde ve ana caddelerde, hırsızlık, kap-kaç, yankesicilik, dolandırıcılık ve sahte paranın tedavüle sürülmesi konuları ile ilgili ekip sayısı artırılarak, denetim ve kontroller sıklaştırılmıştır. Araç trafiği ile birlikte yaya trafiğinin de yoğunlaşacağı şehitlik ve mezarlık alanlarında trafik ve güvenlik önlemleri arttırılmıştır. Otobüs terminallerinde yolcu kapasitesi artacağından terminalde görevli personel sayısı artırılarak, terminal görevlilerince bagaj ve eşyaların yolculara bilet gösterilerek teslim edilmesi hususunda gerekli uyarılar yapılacaktır. İlimiz genelinde yaşanması muhtemel her türlü kazalara karşı tüm sağlık kuruluşlarımızda, nöbetçi sağlık ekipleri 24 saat esasına dayalı olarak görevlendirilmiş ve 112 Acil Servis ekipleri artırılmıştır. Bayram münasebetiyle iş yerlerinde büyük yoğunluk yaşanacağı dikkate alınarak halk sağlığına yönelik olarak başta fırın, pastane, lokanta, gezici satıcılar vb. yerlerdeki gıda denetimleri olmak üzere her türlü işyeri denetimleri artırılmıştır. Halkımızın huzurlu ve mutlu bir bayram geçirmesi, herhangi bir aksaklık ve sıkıntı yaşanmaması amacıyla su, kanalizasyon, elektrik, doğalgaz ve benzeri konularda gerekli kamusal tedbirler alınarak 24 saat esasına dayalı olarak nöbetçi memur görevlendirilmiştir. Aldığımız bütün bu güvenlik, asayiş, trafik tedbirleri ile birlikte Ramazan Bayramı'nı vatandaşlarımızın güven ve huzur ortamı içerisinde geçirmelerini temenni ediyorum. Şehirlerarası yolculuk yapacak vatandaşlarımız ve sürücülerimizden trafik kurallarına uymalarını, yorgun ve uykusuz olarak araç kullanmamalarını özellikle istirham ediyorum" diye konuştu.

Çorum'da huzur ve güvenliği için emniyet ve jandarma tarafından Mart ayında gerçekleştirilen faaliyetler hakkında bilgi veren Vali Dağlı, şunlarla kaydetti:

"Emniyet ve Jandarma asayiş birimlerince 6 bin 792 adet devriye faaliyeti, 277 adet sabit-seyir halinde umuma açık yerlerde uygulama, 6 adet geniş katılımlı huzur uygulaması gerçekleştirilmiş olup, bu uygulamalarda; 149 bin 852 şahsın sorgusu yapılmıştır. Çeşitli suçlardan haklarında adli makamlarca yakalama kararı bulunan 519 şahıs yakalanmış, bu şahıslardan 46'sı tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. Haklarında kayıp olduklarına dair müracaatta bulunulan 24 şahıs bulunmuştur. Yürütülen çalışmalarda; 42 adet ruhsatsız tabanca, 44 adet av tüfeği, 19 adet kuru sıkı tabanca ve bu silahlara ait bin 126 adet çeşitli çap ve markalarda fişek ele geçirilmiştir.

Trafik birimlerince 112 bin 859 araç denetlenmiş ve kurallara uymayan 10 bin 503 araç veya sürücülerine gerekli idari para cezaları uygulanmıştır. Ayrıca trafik güvenliğini tehlikeye düşüren araçlar ile sürücü belgesiz veya alkollü araç kullanma gibi çeşitli suçlardan toplam 492 araç trafikten men edilmiştir. Okul servis araçlarının mevzuat hükümlerine göre faaliyet göstermeleri için 897 Okul Servis aracı denetlenmiş, 34 servis aracına idari işlem uygulanmış ve 2 servis aracı trafikten men edilmiştir."

"Uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız"

Uyuşturucu ve terörle mücadele çalışmaları hakkında da açıklama yapan Dağlı, "Uyuşturucuyla mücadele kapsamında, geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızı ve gençlerimizi zehirlemek isteyen uyuşturucu tacirlerine göz açtırmıyoruz ve açtırmayacağız. Uyuşturucu Madde Ticareti, Tefecilik, Nitelikli Dolandırıcılık, Kaçakçılık kanununa muhalefet suçlarından 107 şahsa adli işlem yapılmış, yapılan işlemler neticesi 12 şahıs tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir. "En İyi Narkotik Polisi Anne" projesi kapsamında 152 anneye ulaşılarak bilgilendirmeler yapılmıştır. Terörle Mücadele çalışmalarında; DEAŞ Silahlı Terör Örgütü adına faaliyette bulundukları tespit edilen 4 şahıs haklarında adli işlem yapılmıştır. FETÖ/PDY Terör Örgütüne yönelik olarak hakkında yakalama kararı bulunan 2 şahıs yakalanarak cezaevine teslim edilmiştir. Aile içi ve Kadına Yönelik Şiddeti Önleme Faaliyetlerinde; Aile içi şiddet olaylarında toplam 334 tedbir kararı uygulanmıştır. 32 etkinlikte 10 bin 105 vatandaşımıza KADES ve UYUMA uygulamaları tanıtılmış, sosyal etkinlikler düzenlenmiştir. Siber Suçlar ile Mücadele Faaliyetleri: Siber Suçlarla Mücadele SİBERAY Projesi kapsamında düzenlenen programlarda ve çeşitli etkinliklerde 13 bin 925 çocuğumuza ulaşılarak interneti ve teknolojiyi güvenli, faydalı ve etkili bir şekilde nasıl kullanacağı yönünde eğitimler verilmiştir. Yasadışı olarak internet üzerinden bahis oynatıldığı tespit edilen 127, müstehcenlik ve fuhuş içerikli yayın yapan 31 toplam 158 site bilgileri Bilgi Teknolojileri Kurumuna (BTK) ihbar kanalı üzerinden raporlanarak bu sitelere erişimin engellenmesi sağlanmıştır. Oltalama Tekniği ile kişilerin bilgilerini ele geçirerek menfaat temin etme tekniği olaylarında tespit edilen 33 URL adresi USOM'a (Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezi) bildirilerek erişimin engellenmesi sağlanmıştır" şekline konuştu. - ÇORUM