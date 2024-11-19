Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor

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Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yapımına 2018 yılında başlanan ve halen hizmete açılmayan Çubukbeli Tüneli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İktidar temsilcileri tarafından defalarca söz verilmesine rağmen projenin bir türlü tamamlanmadığını belirten Kaya, "Biz ülke ekonomisine bu kadar katkı verirken, bu projelerin uzun yıllar sürüncemede kalmasını kabul edemiyoruz. Çubukbeli Tüneli tasarruf tedbirlerine takıldı da bizim mi haberimiz yok? Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay ve partililer ile birlikte yapımına 2018 yılında başlanan ve hala tamamlanamayan Çubukbeli Tüneli önünde basın açıklaması yaptı. Kaya, tünelin tamamlanmasının bölge ekonomisi ve güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, proje hakkında verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

Kaya açıklamasında şunları söyledi:

"Yapımına 2018 yılında başlanan, iktidar temsilcileri tarafından defalarca söz verilmesine rağmen yapımı bir türlü tamamlanmayan Çubukbeli tünelinin önündeyiz. Çubukbeli Tüneli, Antalyamızın, Burdurumuzun ve bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından hayati bir önem taşıyor. Tünel bitirilmediği için mevcut binlerce araç Çubukbeli geçidini kullanmakta. Çubukbeli geçidi eğimli bir yol ve bu yolu kullanan araçların en yüzde 25'i yüksek tonajlı araçlar. Burdur'daki, Bucak'taki mermer, gıda, çimento taşıyan tırlardan tutun da, işçi taşıyan servislere kadar birçok aracın, yüksek tonajlı araçların kullandığı bir yoldan bahsediyoruz. Olumsuz hava koşullarında, en ufak bir araç arızalanmasında yol saatlerce trafiğe kapanmakta. Sık sık trafik kazaları yaşanmakta. Birçok vatandaşımız maalesef bu yolda hayatını kaybetti.

Bu yolun yapılması bölge ticaretinin gelişmesi, canlanması için hayati önem taşıyor. Bucak'taki mermer üreticileri tırlarını Antalya Limanı'na bu yol üzerinden gönderiyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi birçok çalışanını bu bölgelerden istihdam ediyor. Bu tünelin açılması daha çok istihdam demek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak, yakıt ve zaman tasarrufuna katkı sağlayacak. Sadece bu tünelin yapılmasıyla 6 aylık, 1 senelik yakıt tasarrufu bile bu tünelin maliyetini karşılayacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Geçen geldiniz, Antalya'da açılış yaptınız. Sayın Bakanım gelin Antalya'nın en stratejik projelerinin önünde de basın toplantısı yapın, kamuoyunu bilgilendirin. Biz ülke ekonomisine bu kadar katkı verirken, bu projelerin uzun yıllar sürüncemede kalmasını kabul edemiyoruz. Çubukbeli Tüneli tasarruf tedbirlerine takıldı da bizim mi haberimiz yok? Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."