Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor

Geniş Video İzle

CHP'li Aykut Kaya, 2018'de başlayan Çubukbeli Tüneli'nin tamamlanmamasına tepki gösterdi.

19.11.2024 23:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Haber: Muhammet Fatih Başçı

(BURDUR) - CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yapımına 2018 yılında başlanan ve halen hizmete açılmayan Çubukbeli Tüneli önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. İktidar temsilcileri tarafından defalarca söz verilmesine rağmen projenin bir türlü tamamlanmadığını belirten Kaya, "Biz ülke ekonomisine bu kadar katkı verirken, bu projelerin uzun yıllar sürüncemede kalmasını kabul edemiyoruz. Çubukbeli Tüneli tasarruf tedbirlerine takıldı da bizim mi haberimiz yok? Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz" dedi.

CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, CHP Döşemealtı İlçe Başkanı Veli Çot, CHP Bucak İlçe Başkanı Ahmet Sedat Oktay ve partililer ile birlikte yapımına 2018 yılında başlanan ve hala tamamlanamayan Çubukbeli Tüneli önünde basın açıklaması yaptı. Kaya, tünelin tamamlanmasının bölge ekonomisi ve güvenliği için hayati öneme sahip olduğunu vurgularken, proje hakkında verilen sözlerin tutulmamasına tepki gösterdi.

Kaya açıklamasında şunları söyledi:

"Yapımına 2018 yılında başlanan, iktidar temsilcileri tarafından defalarca söz verilmesine rağmen yapımı bir türlü tamamlanmayan Çubukbeli tünelinin önündeyiz. Çubukbeli Tüneli, Antalyamızın, Burdurumuzun ve bölgemizin ekonomik ve sosyal kalkınması açısından hayati bir önem taşıyor. Tünel bitirilmediği için mevcut binlerce araç Çubukbeli geçidini kullanmakta. Çubukbeli geçidi eğimli bir yol ve bu yolu kullanan araçların en yüzde 25'i yüksek tonajlı araçlar. Burdur'daki, Bucak'taki mermer, gıda, çimento taşıyan tırlardan tutun da, işçi taşıyan servislere kadar birçok aracın, yüksek tonajlı araçların kullandığı bir yoldan bahsediyoruz. Olumsuz hava koşullarında, en ufak bir araç arızalanmasında yol saatlerce trafiğe kapanmakta. Sık sık trafik kazaları yaşanmakta. Birçok vatandaşımız maalesef bu yolda hayatını kaybetti.

Bu yolun yapılması bölge ticaretinin gelişmesi, canlanması için hayati önem taşıyor. Bucak'taki mermer üreticileri tırlarını Antalya Limanı'na bu yol üzerinden gönderiyor. Antalya Organize Sanayi Bölgesi birçok çalışanını bu bölgelerden istihdam ediyor. Bu tünelin açılması daha çok istihdam demek, vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini sağlayacak, yakıt ve zaman tasarrufuna katkı sağlayacak. Sadece bu tünelin yapılmasıyla 6 aylık, 1 senelik yakıt tasarrufu bile bu tünelin maliyetini karşılayacaktır. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı'na çağrıda bulunmak istiyorum. Geçen geldiniz, Antalya'da açılış yaptınız. Sayın Bakanım gelin Antalya'nın en stratejik projelerinin önünde de basın toplantısı yapın, kamuoyunu bilgilendirin. Biz ülke ekonomisine bu kadar katkı verirken, bu projelerin uzun yıllar sürüncemede kalmasını kabul edemiyoruz. Çubukbeli Tüneli tasarruf tedbirlerine takıldı da bizim mi haberimiz yok? Gerekli adımların atılmasını talep ediyoruz."

Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor
Kaynak: ANKA

Yerel Haberler, Milletvekili, Güvenlik, Politika, Antalya, Ekonomi, trafik, Ulaşım, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

23:23 Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler Şafak Hastanesinin sahibinden 16 bin yanlış ameliyat için skandal sözler
21:51 Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy’den: Hepsini kullanacağız Rusya-Ukrayna savaşını tırmandıracak bir açıklama da Zelenskiy'den: Hepsini kullanacağız
20:17 Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti Fırat Sarı’yı CİMER’e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı Kurtlar Vadisi repliği dikkat çekmişti! Fırat Sarı'yı CİMER'e ilk şikayet eden kişi olduğu ortaya çıktı
19:37 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Putin’in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Putin'in nükleer doktrini onaylamasıyla ilgili ilk yorum: NATO değerlendirmeli
17:36 Rusya’da nükleer saldırı hareketliliği Seri üretime başladıklarını duyurdular Rusya'da nükleer saldırı hareketliliği! Seri üretime başladıklarını duyurdular
09:53 Fenerbahçe, Al-Nassr’ın teklifini reddetti Fenerbahçe, Al-Nassr'ın teklifini reddetti
09:36 İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor Başrol oyuncusunun ’’Eskort’’ çıkışı şaşırttı İddialı dizi 6. bölümde final yapıyor! Başrol oyuncusunun ''Eskort'' çıkışı şaşırttı
09:29 CHP’de ’’saf’’ polemiği: Kılıçdaroğlu’nun paylaşımına İmamoğlu’ndan olay gönderme CHP'de ''saf'' polemiği: Kılıçdaroğlu'nun paylaşımına İmamoğlu'ndan olay gönderme
09:18 Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı Cristiano Ronaldo futbolu bırakacağı zamanı açıkladı
09:18 Ünlü şarkıcı Gülşen’in zor anları Sahnede şarkıya devam edemedi Ünlü şarkıcı Gülşen'in zor anları! Sahnede şarkıya devam edemedi
09:18 Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi Dana kıymada kanatlı et dana sucukta ise sakatat tespit edildi
09:14 Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu “kararsızlar“ oldu Son seçim anketinde en kalabalık seçmen grubu "kararsızlar" oldu
09:12 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu 3 gündür her yerde aranan 12 yaşındaki İdil, bakın nerede bulundu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 20.11.2024 00:16:26. #1.13#
SON DAKİKA: Çubukbeli Tüneli Bitmedi, Tepkiler Büyüyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.