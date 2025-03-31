Çukurca'da şehit ailesine bayram ziyareti - Son Dakika
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Çukurca'da şehit ailesine bayram ziyareti

Çukurca\'da şehit ailesine bayram ziyareti

Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1996 yılında havan saldırısı sonucu şehit olan Semre Seven'in ailesini ziyaret etti.

31.03.2025 09:39  Güncelleme: 09:48
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Hakkari'nin Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir, Ramazan Bayramı dolayısıyla 1996 yılında havan saldırısı sonucu şehit olan Semre Seven'in ailesini ziyaret etti.

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde Ramazan Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi. Polis evinde düzenlenen programa Çukurca Kaymakamı Mert Kumcu, 2. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mustafa Büyükköroğlu, Belediye Başkanı Nazmi Demir, Çukurca Cumhuriyet Savcısı Cansu Karaca, ilçe protokolü ve vatandaşlar katıldı.

Bayramlaşma töreninin ardından Kaymakam Kumcu ve beraberindekiler ilk olarak Çukurca Devlet Hastanesi'ni ziyaret ederek, hasta ve hasta yakınları ile sağlık çalışanların bayramını kutladı.

Daha sonra Çukurca Belediye Başkanı Nazmi Demir ve beraberindeki protokol, 1996 yılında havan saldırısı sonucu şehit olan Semre Seven'in ailesini Yeşilçeşme Mahallesi'ndeki evlerinde ziyaret ederek bayramlarını tebrik etti. Burada şehit ailesine sabırlar dileyen Başkan Demir, "Şehidimizin aziz hatırası önünde bir kez daha saygıyla eğiliyor, tüm şehit ailelerimizin bayramını en kalbi duygularımızla tebrik ediyoruz" dedi. - HAKKARİ

Kaynak: İHA

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