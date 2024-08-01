Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika
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Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı

Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Çukurova'yı sporla anılan bir kent haline getirmek istediklerini belirterek, geleceğin sporcularını yetiştireceklerini söyledi. Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları'nın açılışı Gündüz Tekin Onay Tesislerinde gerçekleşti.

01.08.2024 12:58  Güncelleme: 13:02
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Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Çukurova'yı sporla anılan bir kent haline getirmek istediklerini belirten "Sporla parlayan bir Çukurova için çalışıyoruz. Bugün bir başlangıç yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda sizlerin desteğiyle Çukurova'da geleceğin sporcularını yetiştireceğiz" dedi.

Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okullarının açılışı Gündüz Tekin Onay Tesislerinde gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulup İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından konuşan Çukurova Belediye Başkanı Emrah Kozay, Çukurova'yı sporla anılan bir kent haline getirmek istediklerini söyledi. Önümüzdeki dönemde Çukurova'da sportif faaliyetleri çok daha fazla artıracaklarını dile getiren Başkan Kozay, Sporun Adana, Türkiye ve toplumsal yaşam için çok önemli olduğunu kaydetti.

"Sporla parlayan bir Çukurova için çalışıyoruz"

Atatürk'ün 'Sağlam kafa, sağlam vücutta bulunur' sözüyle hareket ettiklerini belirten Kozay, "Hepimizin ortak amacı yaşadığımız bu memlekete katkı koymak. Bu kutsal yolda verdikleri mücadele için hocalarımıza çok teşekkür ederim. Gelecekte buradan yetişecek ve ülkesine hizmet edecek sporculara katkı koyan Adana Büyükşehir Belediye Başkanımız Zeydan Karalar'a da teşekkür ediyorum. Hep birlikte Çukurova'yı bir spor kenti yapmak istiyoruz. Sporla parlayan Bir Çukurova için önümüzdeki günlerde spor faaliyetlerimiz hızla büyüyerek devam edecek" diye konuştu.

"Geleceğin sporcularını yetiştireceğiz"

Farklı branşlarda geleceğin milli sporcular yetiştirmek için sonuna kadar çalışacaklarını kaydeden Başkan Kozay, "Amacımız hem sağlıklı bireyler yetiştirmek hem de gençlerimizi kötü alışkanlardan ve arkadaşlıklardan uzak tutmak. Açılışı gerçekleşecek olan yaz spor okullarımızda basketbol, futbol tekvando, tenis, voleybol ve yüzme branşlarında tecrübeli eğitmenlerimizle 13 binden fazla gencimize eğitim vereceğiz. Bugün bir başlangıç yapıyoruz ve önümüzdeki yıllarda sizlerin desteğiyle Çukurova'da geleceğin sporcularını yetiştireceğiz" şeklinde konuştu.

Sporun gençler üzerinde olumlu etkilerine değinen CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer, "Ülkemizin gelişmesi için spor çok önemli bir yere sahip. Burada bulunan herkesin katkını görmek beni çok mutlu etti" ifadelerini kullandı.

Çukurova'nın genç Belediye Başkanı Emrah Kozay ile sporda da parlayan bir yıldız gibi olacağını belirten CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut ise "Çukurova artık pırıl pırıl. Temizlik ile başlayan hizmetler yaz spor okulları ile devam ediyor. Mustafa Kemal Atatürk'ün izinde yürüyen bir belediye başkanımız var. Gençlerimizin son yıllarda uyuşturucuya alıştırıldığı dönemde onları sporla tanıştırmak çok önemli" diye konuştu.

Açılış penaltı atışlarıyla gerçekleştirildi

Konuşmaların ardından Başkan Kozay, Adana Milletvekilleri Sümer, Barut ve CHP Çukurova İlçe Başkanı Özsoy, yaptıkları penaltı atışlarıyla Yaz Spor Okullarının açılışını gerçekleştirdi.

Yaz okullarına kayıt yaptıran genç sporcular tören sonunda Başkan Emrah Kozay ile hatıra fotoğrafı çektirdi. - ADANA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Çukurova Belediyesi Yaz Spor Okulları Açıldı - Son Dakika

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