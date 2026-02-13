Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi.
Sevgi sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, açılışın ardından kampüste öğrencilerle birlikte yürüdü. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.
Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.
Daha sonra üniversiteden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına bazı öğrenciler tarafından çiçekler atıldı.
