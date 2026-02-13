Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü
13.02.2026 17:37
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katıldı. Erdoğan açılışın ardından kampüs içerisinde öğrencilerle birlikte yürüdü. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf da çektirdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 'Boğaziçi Üniversitesi Erkek ve Kız Yurtları Açılış Töreni'ne katılmak üzere Boğaziçi Üniversitesi'ne geldi.

ÖĞRENCİLERLE SOHBET ETTİ, FOTOĞRAF ÇEKTİRDİ

Sevgi sloganlarıyla karşılanan Erdoğan, açılışın ardından kampüste öğrencilerle birlikte yürüdü. Bir süre öğrencilerle sohbet eden Erdoğan, fotoğraf çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü

"HİÇ ONLARA KAFAYI TAKMA..."

Bu sırada bir öğrenci Erdoğan'a, "Burada yüzlerce öğrenci arkadaşımız var, her biri sizi karşılamak için burada. Belki yarın bir gün linç kampanyasına maruz kalacağız ama onlar bir azınlık. Burada güçlü olan biziz, bizim sesimiz çıkıyor." dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise "Hiç onlara kafayı takma, bak arkanda kim var?" diyerek AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir'i işaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü

ARACINA ÇİÇEKLER ATILDI

Daha sonra üniversiteden ayrılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aracına bazı öğrenciler tarafından çiçekler atıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü
Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Boğaziçi Üniversiteli öğrencilerle kampüste yürüdü - Son Dakika

